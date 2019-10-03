‘Beş Çayı’ sonbaharın romantik dokunuşlarına sahne oluyor

Şehrin yeme içme alışkanlıklarını değiştiren oteli Hilton İstanbul Bosphorus’un gelenekselleşen Beş Çayı seremonisi, Ekim ayından itibaren sonbaharın romantik dokunuşlarına sahne oluyor; akşamüstü buluşmaları lezzet şölenine dönüşüyor.

Öğleden sonralarına sevdikleriyle birlikte keyif ve lezzet katmak isteyenler, Hilton İstanbul Bosphorus’un usta şeflerinin ellerinden çıkan tatlı ve tuzlu kurabiyeleri, börekleri, sıcak aperatifleri, zengin pasta ve çikolata çeşitlerini Hilton’un özenli servisi eşliğinde 15.00-18.00 saatleri arasında Boğaz manzaralı Lobby Lounge’da tadabiliyor.

Hilton İstanbul Bosphorus’un sonbahar temalı zengin beş çayı menüsünde ayrıca, sandviç çeşitleri, içli köfte, mini Adana kebap, tavuk şiş, kaymaklı taze ‘scone’lar, baklava çeşitleri, meyveli tartaletler, dilimlenmiş mevsim meyveleri gibi lezzetlerin yanı sıra; Bademli Espresso tart, Mor Meyveli Custard, Ameretto Kremalı Amasya Elma Mille Feuille ve Kestaneli Çikolata Tüp gibi sonbahara özel lezzetler servis ediliyor.

Hilton İstanbul Bosphorus’un 1 Aralık tarihine kadar enfes Boğaz manzarasına karşı servis edeceği gurme lezzetlerden oluşan sonbahar temalı zengin beş çayı menüsünü sadece 105 TL ödeyerek deneyimleyebilir, canlı piyano performansı eşliğinde lezzet dolu bir akşamüstü keyfi yaşayabilirsiniz.