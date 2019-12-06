Boğa burcu kadınının özellikleri

Boğa burcu kadını dokunduğu her şeyi güzelleştirme yeteneğine sahiptir. Oldukça zevkli olan boğa burcu kadını hayatı güzelleştirmekte rakip tanımaz. Hayattan zevk almayı seven boğa burcu kadını hem kendi hem de sevdiklerinin hayatını güzelleştirecektir.

Evinde dekorasyona oldukça önem verir. Evini kendi zevk ve isteklerine göre rahat edeceği şekilde dekore etmeyi seven boğa burcu kadını bu konuda oldukça

yeteneklidir.

Boğa burcu kadını uyumlu davranışları ve sakinlikleri ile tanınır. Her türlü topluluğa uyum sağlayabileceği gibi durum ve şartlara da kolaylıkla adapte olur.

Kolay kolay sinirlenmeyen boğa burcu kadını çoğu zaman sakinliğini korur. Oldukça şefkatlidir.

Boğa burcu ünlüleri: Gigi Hadid, Uma Thurman, Adele