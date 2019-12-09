09.12.2019 - 12:00 |
Boğa burcunun sevdikleri şeyler nelerdir?
Astrolog Tuğba Karadayı boğa burcu sevdikleri hakkında tüm detayları PembeNar ile paylaştı.
Boğa burcu sevdiklerinin en başında yemek yemek geliyor. Boğa burcunun en sevdiği şeylerden biri yeme içme faaliyetleri. Sanata oldukça meraklı olan boğa burçları birden fazla sanat dalına ilgi duyabilir.
Boğa burcu sevdikleri listesinde bir başka madde ise romantizm! Boğa burcu hem romantizm yaşamayı hem de yaşatmayı oldukça sever.
Romantik ortamlar, romantik sürprizler ya da romantik bakışmalar! Hepsi boğa burcu için vazgeçilmez şeyler.
Boğa burcu kalıcılıklardan hoşlanır. Kalıcı olacak işlere, kalıcı olacak ilişkilere ya da kalıcı olacak.