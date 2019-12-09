Boğa burcunun sevmedikleri şeyler nelerdir?

Boğa burcu toprak grubunun bir üyesi olduğu için oldukça ayağı yere basan bir burçtur. Oldukça garanticidir. Risk almayı sevmez.

Dolayısıyla savrukluk ona göre olmayacaktır. Ayağını yorganına göre uzatan boğalar oldukça tutumludur. Sadece maddi konularda değil

manevi konularda da sabitlik severler.

Boğa burçları oldukça yavaş hareket eder bu nedenle acelecilik onlara göre değildir. Bazı işleri üşengeç oldukları için son ana bıraksalar da, o işi acele etmeden bitirmek isteyeceklerdir.

Boğalar hakimiyetinin olduğu alanları severler. Bulundukları ortama çabucak alışan boğa burçları ortamın ve şartların değişmesinden hiç hoşlanmazlar.