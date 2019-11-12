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12.11.2019 - 10:27 |

Bol şifalı tarif: Alıç sirkesi

İnsan sağlığına birçok faydası olan alıç meyvesi özellikle sindirim sorunlarına iyi gelir. Aynı zamanda elma ve üzüm sirkelerinin yerini alacak kadar etkili olan alış sirkesi tarifini de sizinle paylaştık. İşte alıç sirkesi tarifi...

Bol şifalı tarif: Alıç sirkesi

Antioksidan bakımından zengin olan alıç meyvesinden sirke hazırlamaya ne dersiniz? Elma ve üzüm sirkesinin yerini aratmayacak alıç sirkesinin yapımı çok basit. Şifa deposu olan alıç sirkesi için malzemeleri hemen hazırlayın! İşte alıç sirkesi tarifi...

Malzemeler:

-1 kg alıç
-1,5 tatlı kaşığı kaya tuzu
-1 adet elma
-1 çay bardağı elma sirkesi
-1 tatlı kaşığı toz şeker
-2 litre su

Nasıl yapılır?

-Yaklaşık 5 litre alabilen bir kap, şişe ya da kavanozun içine suyu koyun.
-Alıçları güzelce yıkayın. Ardından fazla sularını süzdürüp, kurulayın.
-Fazla sularından arınan alıçları içi su dolu kabın içine koyun. Elmayı da dilimleyerek ilave edin.
-İçine tuz, şeker ve sirkeyi ekleyerek ağzını sıkıca kapatın.
-Sıkıca kapadığınıza emin olduğunuz karışımı güzelce çalkalayın.
-Gün ışığı alan bir odada sabah ve öğle saatleri arasında güneş ışığının altında, diğer saatler gün ışığı almayacak bir şekilde, serin ve kuru bir ortamda bekleterek mayalanmasını sağlayın.
-Yaklaşık 10 günlük mayalanma sürecinin sonucunda sirkeniz hazır hale gelecektir.
-Mayalanan alıç sirkenizi bir süzgeç yardımıyla süzün. Meyvelerin içine girmemesini sağlayarak cam bir şişenin içine aktarın.
-Gün ışığından uzak, serin ve kuru bir yerde muhafaza ederek dilediğiniz şekilde tüketebilirsiniz.

 

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