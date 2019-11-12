Daha mutlu ve sağlam bir ilişki için mutlaka yapmanız gerekenler

İlişkide yapılan küçük jestler, özel günleri hatırlamak, sevdiğini söylemek ya da güven vermek... Bunların hepsi partnerinize hissettirebileceğiniz en güzel ve en samimi hisler. Üstelik hepsi daha mutlu bir ilişki yaşamanız için kesin çözüm!

1. Partnerinizin isteklerini önemseyin

Partnerinizin günlük hayatta bahsettiği küçük isteklerini hatırlamaya çalışın. Örneğin uzun zamandır beklediği bir filme beraber gidin, vitrinde gördüğü o ayakkabı ile ona sürpriz yapın ya da onunla daha önce görmek istediğini söylediği bir yerde küçük bir tatil yapın.

2. Tartışmayı mümkün olduğu kadar uzatmayın

Tartışmalar iki taraf için de kırıcı olabilir. Ancak burada unutmamanız gereken nokta sizin de suçlu olabileceğiniz. Sinirli olduğunuz anlarda bunu anlamıyor ancak daha sonrasında söylediklerinize pişman olup üzülüyor olabilirsiniz. Bu neden ile partnerinizi üzmemek ve geri dönüşü olmayan yollara girmemek için tartışmalarınızı mümkün olduğunca hafif ve kısa atlatmaya çalışın.

3. Hayal kurun

Beraber hayaller kurun. Onu geleceğinize dahil edin ve onunkine dahil olun.

4. Birbirinize zaman tanıyın

Birbirinize kişisel zamanınızı harcamak için biraz zaman tanıyın. Kendi işlerinize yoğunlaşın. Sevdiğiniz arkadaşlarınız ile buluşun ve onunla olmak zorunluluğu hissetmeden aktiviteler düzenleyin. Bu birbirinizi özlemenizi sağlayacak ve aranızdaki tutku hiç azalmayacak.

5. Sarılın!

Çiftler birbirlerine sarıldığı zaman vücutta ''aşk hormonu" olarak da bilinen oksitosin salgılanır. Bu hormon sizi ve partnerinizi mutlu, birbirinize bağlı ve güvende hissettirir.