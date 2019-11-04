Kasım ayının gelmesiyle birlikte,günler kısaldı.Güneş ışığından faydalandığımız saatler oldukça azaldı.

Güneşe maruz kaldığımız zaman diliminin azalması ile d vitamin eksikliğinin oldukça arttığı gözlemlenmektedir.

Kış aylarında D vitamininden zengin besinlerle beslenmek oldukça önemlidir.

Eksikliği ve yetersizliği durumunda halsizlik,depresyon,eklem ağrıları,zayıf bağışıklık sistemi ve kilo vermede zorluklar görülmektedir.

Herhangi bir eksiklik görülmediği durumlarda veya eksikliğin tedavisi sırasında besinlerle D vitaminini artırmak için günlük beslenmede D vitamini kaynaklarına yer verilmelidir.

D vitamini en çok balık, karaciğer ve yumurta sarısında bulunmaktadır. D vitamin yağda eriyen vitaminlerden biridir.Özellikle somon, uskumru, ton balığı, sardalya gibi yağlı balıklar D vitamininin iyi kaynaklarındandır. Bunun yanında günlük beslenmede süt, peynir, yoğurt, tereyağı gibi süt ürünlerine yer vererek D vitamini alımı arttırılabilir.

Kış aylarında özellikle bağışıklığınızı güçlendirmek,daha aktif bir yaşam sürmek için d vitamini seviyelerinizi kontrol ettirip, gerekiyorsa d vitamin takviyesi almayı ihmal etmeyin.

İyi beslenmenin formülü ruhumuzu da iyi beslemek unutmayın. D vitamin ruhumuzu da iyi gelen vitaminler arasında.

Kendinize iyi davrandığınız bir ay olsun…

Fatma Sevilay Demirci Kan