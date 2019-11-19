Cildinizin daha genç görünmesini sağlayan doğal malzemelerle cildin yaşlanması ile savaşabilirsiniz. Evde yapılan yaşlanma karşıtı maskeler genellikle güvenlidir, besin ve vitaminlerle doludur. Bu doğal maskeler, yüzünüze harika bir parıltı ekler ve cilt dokusunu iyileştirir. Şimdi yaşlanma karşıtı doğal maskeler ve yöntemlerini yakından inceleyelim;

Hindistancevizi Yağı ve Nar Çekirdeği Yağı Maskesi

Bu doğal maske, cildi mükemmel bir şekilde sıkılaştırır ve olası cilt hasarını tamamen tersine çevirir. Cildi, güneşin zararlı UV ışınlarına karşı korur ve canlandırır. Bunun için 1 çorba kaşığı hindistancevizi yağı ile 1/2 çorba kaşığı nar çekirdeği yağını dikkatli bir şekilde karıştırın. Elde edilen karışımı boyun ve yüzünüze doğrudan uygulayın. 45 dakika kadar beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Bu maskeyi günlük olarak uygulayabilirsiniz.

Yaşlanma Karşıtı Avokado Ve Yulaf Maskesi



Bu yaşlanma karşıtı maske, sarkan cildin, ince çizgilerin ve kırışıklıkların etkileriyle mücadele eden antioksidanlar bakımından zengindir. Bunun için yarım avokadoyu iyice ezin ve 1 yemek kaşığı yulafı ekleyerek karıştırın. Karışımı doğrudan yüzünüze uygulayarak 15-20 dakika kadar bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın. Bu maskeyi haftada 2 ile 3 defa uygulayabilirsiniz.

Muz ile Gül Suyu Maskesi (Çok Etkilidir)

Bu maske, cildi iyileştiren ve cilde harika bir parıltı ekleyen E ve A vitaminleri bakımından zengindir. Pigmentasyon ve cilt tonunun düzensizliğini tamamen ortadan kaldırır. Bunun için 1 adet muzu iyice ezin ve üzerine 1 çay kaşığı gül suyu ekleyin. Elde edilen karışımı boyun ve yüzünüze doğrudan uygulayın. 15-20 dakika bekledikten sonra soğuk suyla durulayın. Bu maskeyi istediğiniz zaman yapabilirsiniz.

Doğal Pirinç Suyu Maskesi

Maske, yaşlanma ile mücadele eden flavonoid bileşikleri içerir. Aynı zamanda cildi hızlı bir şekilde sıkılaştırır. 3 kaşık pirinci 1 gece suda bekletin. Bekletilen pirinç suyuna kâğıt havlu batırın. Havluyu 10-15 dakika boyunca yüzünüzde bekletin ve daha sonra yüzünüzü yıkayın. Bu maskeyi her gün yapabilirsiniz.

Kahve, Kakao ve Hindistancevizi Yağı Maskesi

Bu etkili maske, yüzü pürüzsüzleştirir ve yüz üzerindeki ince çizgileri büyük oranda azaltır. Ayrıca, ölü cilt hücrelerini uzaklaştırarak cildi derinlemesine temizler. 1 çorba kaşığı kahveyi, 1 çay kaşığı kakao ve 1 çay kaşığı hindistancevizi yağıyla macun kıvamına gelecek şekilde iyice karıştırın. Elde edilen macunu yüz ve boyun bölgenize uygulayın. Yarım saat bekledikten sonra soğuk suyla durulayın. Bu maskeyi haftada 2 ile 3 defa uygulayabilirsiniz.

Zerdeçal ile Gül Suyu Maskesi

Bu doğal maske, antienflamatuar, antibakteriyel ve antioksidan özellikler taşır. Cildi aydınlatır ve cilt pigmentasyonunu ciddi oranda azaltır. 1 yemek kaşığı toz zerdeçal ile 3 çay kaşığı gül suyunu karıştırın. Karışımı yüz ve boyun bölgenize doğrudan uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra soğuk suyla durulayın. Bunu haftada 4-5 defa yapabilirsiniz.

Salatalık Ve Limon Suyu Maskesi

Bu maske, cildin daha genç ve daha parlak görünmesini sağlamak için çalışan enzimler içerir. Ayrıca cildi mükemmel bir şekilde yeniler. Yarım salatalığı iyice ezin ve 1 çorba kaşığı limon suyu ekleyip karıştırın. Karışımı yüzünüze uygulayıp 15-20 dakika bekletin. Son olarak yüzünüzü soğuk suyla durulayın.

Dikkat: Hassas cildi olanların limon suyunu kullanmaması önerilir.

Patates, Havuç ve Gül Suyu Maskesi

Bu maske, ciltteki olası lekeler ile koyu halkaları iyileştirir ve cildi aydınlatır. Ciltteki kırışıklıkların görünümünü azaltan A vitamini içerir. 1 orta boy patates ile 1 orta boy havucu iyice ezin ve üzerine 1 çay kaşığı gül suyu ekleyin. Karışımı yüz ve boynunuza uygulayın. 20 dakika beklettikten sonra suyla durulayın. Bu uygulamayı her gün yapabilirsiniz.

Aloe Vera Maskesi

Aloe vera, iyileştirici ve gençleştiricidir. Kollajen hasarını önler ve kırışıklıkların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla cildin iç kısımda harika bir şekilde çalışır. Aloe vera jelini doğrudan yüzünüze uygulayıp 15 dakika bekletin. Son olarak yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.

Portakal Kabuğu, Sandal Ağacı Tozu ve Gül Suyu Maskesi

Bu maske, cilt hücrelerindeki oksidatif stresi azaltır ve bu durum da cildinizi sıkılaştırmaya yardımcı olur. Yıpranmış hücreleri yeniler ve kırışıklıkların oluşmasını önler. Bir miktar portakal kabuğunu blenderden geçirin ve üzerine 1 çay kaşığı sandal ağacı tozu ile 1 çorba kaşığı gül suyu ekleyip karıştırın. Elde edilen karışımı boyun ve yüzünüze doğrudan uygulayıp 20 dakika bekletin. Son olarak yüzünüzü ve boynunuzu suyla yıkayın. Bu maskeyi haftada 2 ile 3 defa uygulayabilirsiniz.



Cilt yaşlanması ile mücadele etmek karmaşık ve zor bir süreç değildir. Buradaki anahtar, kombinasyonları doğru yapmaktır ve tutarlı bir şekilde uygulamayı sürdürmektir.

