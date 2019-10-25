Dünya Makarna Günü'ne özel 4 makarna sosu tarifi

25 Ekim Dünya Makarna Günü'ne özel birbirinden lezzetli ve özel 4 makarna sosu tarifini sizinle paylaştık. Yapım aşamaları çok kolay olan bu sosları mutlaka deneyin. İşte 4 makarna sosu tarifi...

Bolonez sos tarifi





Malzemeler:

-250 gram kıyma

-1 adet soğan

-2 yemek kaşığı tereyağ

-3 diş sarımsak

-2 adet orta boy domates

-1 yemek kaşığı salça

-1 su bardağı su

-Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Sos tavasına ince ince kıydığınız soğan ve sarımsakları koyun, tereyağında güzelce kavurun. Ayrı bir tavada kıymayı da kavurduktan sonra soğanların içine kıymaları ekleyin ve biraz pişirdikten sonra domatesleri ve salçayı ekleyin. Tuz ve baharatları da ekledikten sonra suyu ilave edin ve sosu kaynatın.

Kremalı mantarlı sos





-500 gr taze mantar

-1 kutu krema

-2 soğancık Soğanı

-1 yemek kaşığı tereyağ

-1 yemek kaşığı un

-Tuz

-Karabiber

Hazırlanışı:

Mantarları doğrayın. Tavaya tereyağ eritin ve unu ekleyin renk alınca soğancıkları ekleyin biraz pişirin daha sonra mantarları ilave edin yumuşayınca kremayı, karabiber ve tuzu ekleyip hafif pişirip ocaktan alın.

Alfredo sos





Malzemeler:

-1 paket krema

-2 diş sarımsak

-Yarım demet fesleğen

-2 yemek kaşığı tereyağı

-3/4 su bardağı parmesan

-Tuz

-Karabiber

Hazırlanışı:

Sosu hazırlamak için derin bir sos tavasına tereyağını koyup eritin. Eridikten sonra üzerine kremayı ekleyin ve kaynayana kadar karıştırın. Sarımsağı ve parmesanı rendeleyin. Krema kaynamaya başladığında içine sarımsakla parmesanları, tuzu ve karabiberi ekleyip karıştırın. Peynir erimeye başladığında sosu ateşten indirin. Bir yandan fesleğenleri incecik kıyın. Sıcakken içerisine fesleğenleri ekleyin. Son olarak permasanları ekleyin.

Napoliten sos





Malzemeler:

-1 kg domates

-2 adet orta boy kahverengi soğan

-3 diş sarımsak

-2 yemek kaşığı zeytinyağ

-1 yemek kaşığı tereyağ

-1 yemek kaşığı salça

-1 çay kaşığı toz şeker

-Birkaç defne yaprağı

-Tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Zeytinyağı ile tereyağı eritip ince ince doğradığınız soğan ve sarımsakları hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından yine ince doğradığınız kabuğu soyulmuş domatesleri ve salçayı ilave edin. Domateslerin sulu olmasına dikkat edin. Şekeri ilave edip güzelce kaynattıktan sonra damak tadınıza göre baharatları ve defne yaprağını ilave edin.

Afiyet olsun.