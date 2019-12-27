YENİ YILA TAZE BİR BAŞLANGIÇ

Yılbaşı gecesi ne kadar kontrollü olmaya çalışırsanız çalışın bir şekilde düzensiz ve biraz fazla çeşit tüketimine ek alkol girince sindirim sistemi açısından da durum abartılmış oluyor. Vücuda fazlaca toksin alındığından yorgunluk meydana geliyor. İşte bunun önüne geçmek için o akşamdan kalma fazla tüketimin ardına şöyle güzel temiz bir başlangıç yakışır. Hatta belki de nasıl başlarsa öyle gider ve tüm yıl sağlık adına daha iyi şeyler yapabiliriz. Kendinizi yeni yıla daha taze girmiş hissedersiniz. Bedenimiz her yıl bizimle ona iyi bakmak görevimiz, çünkü gidecek başka yerimiz yok.

Yeni yılın ilk gününü sevdiklerinizle keyifle vakit geçirerek doldurmanız, sofraları doldurmanızdan daha değerlidir. Birlikte dolu dolu keyifli vakit geçirmeye çalışın. Varsa sauna, hamam yeni yıla vücudu arındırmak açısından destek olacaktır.

SU

1 Ocak Çarşamba sabahı güne önce bolca limonlu ballı ılık su (1/2 limon ve 1 çay kaşığı bal eklenmiş) ve güzel bir duş ile başlamakta fayda var. Tazelik her zaman sudan gelir.

Su içmek yılın ilk günü biraz daha abartılması gereken bir eylem olmalı, özellikle bir gün önceden vücut yoğun beslenme ile yorulup fazlaca asit oluştuğundan, su alkaliye dönmek adına önemli bir ihtiyaçtır. En az 2.5 litre ve üstünde hatta yine limonlu şekilde tüketilmelidir. Suyu vücudumuzda tutabilmek adına da tazelenmek için çay ve kahveden de uzak durmalı, içecek sıcak bir şeyler arasanız bu yeşil çay olmalıdır.

KAHVALTI

Tazelenmek adına yine bir gün önce nasıl fazla yiyecek tüketildiyse yeni yılın ilk günü de bir o kadar az yiyecek tüketilmelidir. Yılın ilk büyük zengin kahvaltısı Pazar gününe saklanmalıdır.

Yılın ilk gününün tatil olmasının ve de akşam yorgunluğunun ardından kahvaltı saati ya biraz gecikecek ya da daha brunch gibi olacaktır.

Muhakkak taze bir meyve suyu (1 normal su bardağı nar, portakal, havuç karışımı) masanızda bulunsun çünkü karaciğer ve böbrekler için yılbaşı akşamı sonrası destekleyicidir.

Sindirim, metabolizma ve detoks açısından yılın ilk gününde bir tutam zencefil eklenmiş, rezene ve karahindiba çayı tüketimi de iyi gelecektir.

Bol sebzeli peynirli bir omlet yanına güzel bir söğüş yeşillik tabağı olmalıdır. 1-2 dilim tam buğday ekmekten daha fazla ekmek türevi de tüketilmemelidir. Hatta yulaflı kahvaltıları sevenler güne yulaflı bir kahvaltı ile başlayabilirlerse daha güzel olur.

Reçel tatlı grubundan bugün biraz uzak durulmalı, yerine taze mevsim meyveleri tüketimi daha uygun olacaktır. Aralarda acıkınca taze meyve ve sebzeler ile ceviz, fındık gibi sağlıklı kuruyemişler eklenebilir.

AKŞAM YEMEĞİ

Kahvaltı geç olacaksa sonraki öğün akşam yemeği olabilir. Gece tüketim geç saatlere kadar devam ettiği için aslında erken bir kahvaltıyı önermiyorum. Vücudu su ile başlatıp öğleye doğru bir geç kahvaltı daha sağlıklı olacaktır. Tabiî ki bu durum sağlıklı bireyler için daha uygun, şeker açısından problem yaşayan ve ilaç kullananlar için uygun değildir.

Yılbaşı akşamı yoğurtlu peynirli baklagilli başlangıçlar ve mezelere ek olarak ana yemek de et grubu olup protein ağırlıklı olduğundan, yılın ilk günü mümkün olduğunca bitkisel beslenilmelidir. Hiç olmazsa daha hafif balık gibi öğün tüketmek daha sağlıklı ve hafif olur. Hatta sadece kış sebzelerinden oluşan karışım sebze çorbaları da yapılıp, sadece çorba da içilebilir.

Sebze yemeği fırında veya tencere yemeği gibi normal yemekler olabilir, yanında yoğurt ve salata muhakkak olmalıdır. Balık da ızgara veya fırın şeklinde pişirilmeli yanında salata ve fırında sebze eklenmelidir. Günü hafif geçirmek adına maksimum 1 dilim tam buğday ekmek tüketilebilir.

HAREKET

Yılbaşı sofrası ertesi ağır bir egzersizi yapmak zorlayıcı olacaktır. O yüzden sabah aç karnına içilen su sonrası açık havada güzel hafif bir yürüyüş yeterli olacaktır. Gün içinde normal günlük aktivitelerimizi yapmayı da ihmal etmeyelim. Sabah yürüyüş yapamayanlar gün içinde ne zaman kendilerini iyi hissederlerse o zaman ufak bir yürüyüş yapabilirler. Sabah hafif yürüyüş yapanlar da iyi hissederse akşama da ufak bir yürüyüş eklerlerse daha faydalı olur.

Yılın ilk günü kendinize ve ailenize sağlık sunmak isterseniz diye birkaç tarifimi de sizinle paylaşıyorum.

TAZELEYEN SMOOTHİE

1 çay bardağı su

3-4 parça kereviz sapı ve yaprağı

1/4 kereviz

1/3 demet maydanoz

1/2 elma (kabuğuyla)

1/2 limon (kabuğuyla)

Tüm malzemeleri blender ya da sebze sıkacağından geçirin, içme kıvamınıza göre su ilave edebilirsiniz. Bunu kahvaltıdan 2 veya 3 saat sonra tüketebilirsiniz.

ÖDEM ÇAYI

1 tutam kiraz sapı

1 parça taze zencefil

1 tutam mısır püskülü

1/4 dilimlenmiş limon

2 halka ananas (parmak kalınlığında dilimlenmiş)

1 tutam yeşil çay



Tüm malzemeleri bir sürahiye ekleyip 750 ml kaynamış su ilave edin ve 10 dakika boyunca üstü kapalı demleyin. Gün içinde sıcak bir şeyler içmek istediğinizde tüketebilirsiniz.

TOK TUTAN YULAF

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı yulaf

2 kuru erik/incir/hurma

10 tane çiğ badem/fındık ya da 3 tam ceviz

1 su bardağı süte 3 yemek kaşığı yulaf ve kuru meyveyi ekleyip orta ateşte karıştırıp kıvam alıncaya kadar pişirin. Üstüne kuru yemişleri ve arzuya göre hindistan cevizi, tarçın ya da kakao ekleyebilirsiniz.

SINIRSIZ KIŞ ÇORBASI

300 g beyaz lahana

1 kırmızı pancar ve sapları

1 kuru soğan

1 diş sarımsak

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Hepsini küp küp doğrayıp üstüne çok çıkmayacak kadar su ekleyip, pişirin, sonra blenderdan geçirin ya da sebzeleri küp küp tane olarak bırakın. Son aşamada karabiber ve çok az tuz ekleyebilirsiniz.

Yeni yıl size ve sevdiklerinize öncelikle sağlık ve birliktelik ardından bol neşe, kahkaha ve huzur getirsin…

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