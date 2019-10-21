Eğer istersen yapabilirsin, vazgeçebilirsin, başarabilirsin

Hayatınızı değiştirecek 90/10 sırrı inanılmazdır!

Çok azımız bunun farkındadır.

Sonuç?

Pek çok insan gereksiz yere stresten, dertlerden, problemlerden ve baş ağrısından acı çekmektedir.

Bu sır nedir?

-Hayatın %10‘u, sizin başınıza gelenlerden oluşur.

-Hayatın diğer %90‘ına ise sizin bu başınıza gelenlere nasıl davrandığınızla karar verilir.

-İnsanlar anlamsız şeyler söyler ve yaparlar.

-İnsanlar hasta olurlar, arabalar bozulurlar. Uçaklar geç kalır ve bütün planlarımızı alt üst ederler. Trafikte bir sürücü canımızı sıkabilir v.s. bu %10‘luk kısım tamamen bizim kontrolümüz dışında gerçekleşir.

Diğer %90‘lık kısım farklıdır. Diğer %90‘lık kısmı siz belirlersiniz.

Nasıl?

Olaylara yaklaşımınızla!

Bir örnek verelim;

Ailenizle kahvaltı yapıyorsunuz. Kızınız, çay fincanına çarpıyor ve bir fincan çay gömleğinizin üzerine dökülüyor. Biraz önce olan olay üzerinde hiçbir kontrolünüz yok. Sonradan olacaklar ise sizin davranışınıza göre belirlenecek.

Lanet ediyorsunuz. Çayı üzerinize döktüğü için kaba bir şekilde kızınızı azarlıyorsunuz. Kızınız üzülüyor ve ağlamaya başlıyor. Kızınızı azarladıktan sonra eşinize dönüyor ve çay fincanını masanın kenarına çok yakın koyduğu için eleştiriyorsunuz. Bunu kısa bir sözlü tartışma takip ediyor. Öfkeyle üst kata çıkıyor ve gömleğinizi değiştiriyorsunuz. Aşağıya indiğinizde kızınızı, ağlamaktan dolayı kahvaltısını bitirememiş ve okul için hazırlanamamış bir halde buluyorsunuz. Kızınız servisi kaçırıyor. Eşinizin işe gitmek için hemen çıkması gerekiyor. Hemen aceleyle arabanıza koşuyorsunuz ve kızınızı okula bırakmak üzere hareket ediyorsunuz. Geç kaldığınız için, saatte 50 Km hız sınırı olmasına rağmen saatte 80 km hızla gidiyorsunuz. 15 dakikalık gecikmeden ve hız limitini aştığınız için ödediğiniz 155 TL trafik cezasından sonra okula ulaşıyorsunuz. Kızınız size “Hoşça kal” demeden binaya koşuyor. Tüm bunların yanında ofise de 20 dakika gecikmeyle geliyorsunuz ve evrak çantasını evde unuttuğunuzu anlıyorsunuz.

Gününüz korkunç bir şekilde başladı!

Devam ettikçe, kötüleşiyor, daha da kötüleşiyor sanıyorsunuz. Eve gitmeyi dört gözle bekliyorsunuz. Eve ulaştığınızda eşiniz ve kızınızla olan ilişkilerinizde araya sıkıştığınızı sanıyorsunuz

Neden?

Sabahleyin nasıl tepki verdiğinize bağlı olarak!

Cevap “D” şıkkı. Çayın dökülmesinde sizin bir kontrolünüz yoktu.

Sizin gününüzün kötü geçmesine o 5 saniye içindeki davranışlarınız sebep oldu.

Olabilecek ve olması gereken ise şöyleydi:

Üzerinize çay sıçradı. Kızınız ağlamak üzere. Siz nazikçe “Tamam tatlım, bir dahaki sefere biraz daha dikkatli olman gerek” diyorsunuz. Havluyu kaptığınız gibi üst kata çıkıyorsunuz. Gömleğinizi değiştirip, evrak çantasını aldıktan sonra aşağıya iniyorsunuz ve aynı anda pencereden kızınızın servise bindiğini görüyorsunuz. Kızınız geri dönüp el sallıyor. Siz ve eşiniz işe gitmek için birlikte çıkmadan önce öpüşüyorsunuz. 5 dakika önce işe geliyorsunuz ve çalışma arkadaşlarınıza neşeli bir şekilde selam veriyorsunuz. Patronunuz ne kadar güzel bir günde olduğunuz hakkında konuşuyor.

Farka bakın!

İki farklı senaryo.

İkisi de aynı başladı. İkisi de farklı bitti.

Neden?

Nasıl tepki verdiğinize bağlı olarak.

Gerçekten olanların %10‘unda hiçbir kontrolünüz yok. Diğer %90‘ı ise sizin tepkinizle belirlenir.

Ümit ÜNKER

TEDi Eğitim Ve Danışmanlık

Kurucu – Genel Müdür

Eğitmen Ve Yazar

umitunker@tediegitim.com