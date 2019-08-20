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20.08.2019 - 12:00

Erkek yüzünde çenenin rolü

Çenenin yüzdeki yeri nedir? Erkeklerde çenenin boyutu neden bu kadar önemlidir? KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, konuyla ilgili merak edilen tüm detayları açıkladı.

Erkek yüzünde çenenin rolü

Çenenin Yüz ile Uyumu Önemli

KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Erkeklerde fiziksel güzellik standartlarını belirleyen birçok unsur vardır. Tıpkı dış görünüşte vücut ölçülerinin önemli olması gibi, yüzdeki uzuvların da birbiriyle olan uyumu ve simetrisi erkeklerin dış görünüşü için oldukça önemlidir.

Yani ne kadar uzun boylu ve kaslı olursanız olun, çeneniz yüzünüz ile uyumlu değilse dış görünüşünüz bu durumdan etkilenebilir. Özetle çenenin köşeli ve büyük olması, erkeği olduğundan çekici göstermktedir. Bu nedenle çene, kadınlara oranla erkeklerin dış görünüşünü daha fazla etkileyen bir unsurdur.” dedi.

Burun ve Çene Arasındaki Mesafenin Eşitliği Önemli

Erkeklerde çenenin yüzdeki diğer uzuvlarla da uyumlu olması gerektiğini belirten Ozan Seymen Sezen; “Çenenin pozisyonu ve yüzdeki doğru orantıyı yakalamak çok önemlidir. Bazı kişilerin çenesi, yüzüne göre çok küçük olduğu için, burunları da olduğundan daha büyük görünür. Bu sebeple de girecekleri burun ameliyatının sonucunda yüzlerindeki asimetrinin ortadan kalkacağına inanırlar. Fakat sadece burun ameliyatı sorunu ortadan kaldırmaya yetmeyebilir.

Bu nedenle, ameliyatı tamamlanan hastaların büyük bir kısmı, ortaya çıkan burun şekillerini beğense de, yüzündeki simetrinin ortadan kalkmadığının farkına varırlar. İşte biz de sürekli yüzün bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor ve diyoruz ki ‘Yüzdeki uyumsuzluğun ortadan kalkması için sadece burun ameliyatı olmak yetmeyebilir’.

Burada üzerinde durulması gereken nokta, yüzün sahip olduğu oranlardır. Alın, burun ve çene arasındaki mesafenin eşitliği oldukça önemlidir. Çenenin varlığı burun ve alına göre küçük kalırsa yüz ovali yitirilmiş olur. Bu da erkeğin yüzündeki keskin hatları ve güç ifadesini yok edebilir. Bu nedenle bir erkek yüzünde asimetri olduğunu düşünüyorsa, hekim tercihini detaylı bir ön araştırma döneminin ardından yapmalıdır. Tercih edilen hekimin işinde uzman olması çok önemlidir. Hastasının sadece burnunu ile çenesini değil, yüzünü bir bütün olarak değerlendirmelidir.” dedi.

Çene Şekli İçin Birden Fazla Çözüm Var

Ozan Seymen Sezen, “Çenenin istenilen şekle getirilmesi için birden fazla uygulama söz konusudur. Çene operasyonları kişiye özel yapılmalıdır ve bu uygulamalardan hangisinin uygun olduğuna doktor hastası ile birlikte karar vermelidir. Uygulamaları sıralamak gerekirse;

1-Hyaluronikasit Dolgusu

Çene ucu küçükse gerçekleştirilebilecek işlemlerden biri ‘Hyaluronikasit Dolgu’ yöntemidir. Bu yöntemle çene ucu doldurularak uzatılabilir ve öne doğru çıkarılabilir. Dolgu yöntemi kolay uygulanabilir olsa da, geçici olduğu bir gerçektir. Enjekte edilen dolgu maddesi 9-12 ay aralığında erir ve çene eski halini alır. Yani bu yöntem senede bir kez yinelenme ister.

2-Yağ Dolgusu

Çenenin büyütülmesi için tercih edilen yöntemlerden biri de, kişinin kendi vücudundan (özellikle karın bölgesinden) alınan yağ dokusunun işlemden geçirilip, çene ucuna enjekte edilmesi yöntemidir. Steril koşullarda gerçekleştirilmesi gereken bu yöntemde kullanılan yağın % 50’si kadarının zaman içinde eriyeceği bilinir. Bu yöntem de yinelenme ihtiyacı duyan bir yöntemdir.

3-Çene İmplantı

Çenenin kalıcı olarak büyütülmesi için kullanılan yöntemlerden biri de çene implantıdır. Bu ameliyat yaklaşık 25-30 dakika kadar sürer. Çene altından açılan küçük bir kesi ile çene içine delikli, vücut ile uyumlu protez konulur. Bu işlem lokal ya da genel anestezi ile yapılır. İyileşme dönemi ise en fazla 2 ya da 3 gün sürer.

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