Etli fajita nasıl yapılır?
Etlerin, soğanın ve rengarenk biber çeşitlerinin sotelendikten sonra ısıya dayanıklı bir kabın içerisinde tereyağı ile aromalanmasıyla ortaya çıkan etli fajita tarifini sizinle paylaşıyoruz. İşte etli fajita tarifi...
Evinizde mükemmel lezzete sahip etli fajita yapmaya ne dersiniz? Rengarenk biberlerle sotelenen etlerin, ortaya çıkardığı tada inanamayacaksınız. Peki, etli fajita nasıl yapılır? İşte etli fajita tarifi...
Malzemeler:
-400 gram dana bonfile
-2 adet kırmızı soğan
-1 adet yeşil biber
-1 adet kırmızı biber
-1 adet sarı biber
-1 yemek kaşığı tuz
-1 çay kaşığı karabiber
-1 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 yemek kaşığı tereyağı
Etli fajita hazırlanışı:
-Etleri, biberleri ve soğanları hemen hemen aynı boyda olacak şekilde uzun uzun doğrayın.
-Derin bir tavayı zeytinyağı ile hafif yağlayıp, bütün malzemeleri soteleyin.
-Güveç veya ısıya dayanıklı porselen bir kabı kısık ateşte ocağa yerleştirin. Tereyağını ilave edin ve erimesini bekleyin.
-Eriyen tereyağının üzerine etleri, biberleri ve soğanları ilave edin.
-Lavaşları üzerine kapatıp, iyice ısınmasını bekleyin. Dikkatlice ocağın üzerinden alıp servis edin.
Afiyet olsun.