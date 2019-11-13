'Euphoria' makyajı nedir?

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Euphoria'da 17 yaşındaki Rue'nun hikayesi anlatılıyor. Dizi 2019 yılında Amerika’da genç olmanın nasıl bir şey olduğu konusuna yoğunlaşıyor. Zendaya'nın hayat verdiği Rue karakterinin anlattığı hikayeler birçok gençlik sorununu ele alıyor.

Dizinin makyaj artisti Doniella Davy yaptığı makyajlar ile Z kuşağının kendini her şekilde ifade edebilişine değindiğinin altını çiziyor. Doniella makyajların karakterleri tanımada büyük önem taşıdığını belirtiyor. Euphoria yönetmeninden de büyük destek gören bu ikonik makyajlar seyirciler ve toplum tarafından büyük ilgi görüyor.

Dizinin bir bölümünü dahi izlemeyen insanlar bile bu makyaj tarzına oldukça alışık! Gözlerde yoğunlaşan bu makyaj bütün dikkatleri üzerinde topluyor. Hafif bir ten makyajı ve nude dudaklar ise bu görüntünün daimi tamamlayıcıları arasında.

Rue'nun ışıltılı farlar ve glitter'dan yararlanılarak yapılan makyajı, renkli farlar ve eyeliner ile oluşturulmuş bir göz makyajı ya da farklı aksesuar kullanılarak derinlik katılmış mücevher gözler hepsi Euphoria makyajının bir parçası.

Sizde Euphoria makyajını uygulamak istiyorsanız tek yapmanız gereken özgür olmak! Yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz bu makyajda ten ve dudak makyajınızı sade tutmanız bütün ilgiyi gözlerinize çekecek.