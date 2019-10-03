Evinize doğallık katacak pampas otu ile dekorasyon nasıl yapılır?

Yaygın olarak pampa otu olarak bilinen Cortaderia selloana, adını verdiği Pampa bölgesi de dahil olmak üzere güney Güney Amerika'da yetişen çiçekli bir bitkidir. Cortaderia cinsinde yaklaşık 25 tür bulunur. 3 m yüksekliğe ulaşabilen yoğun tomurcuklarda yetişen uzun bir otdur. Pampas otu, özellikle sonbahar döneminde evlerde çok tercih edilen bir bitki türüdür. Evinize doğallık katacak pampas otunu dekoratif olarak nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, sizin için pampas otu ile yapabileceğiniz dekorasyon fikirlerini paylaştık.

Pampas otu dekorasyonunda en çok tercih edilen dekoratif ürün vazodur. Kahve ve krem tonlu mobilya ve halılr, salon dekorasyonunda beyaz bir vazo içerisinde dekore edilmiş pampas otu ile oldukça şık bir görüntü sunacaktır.

Bu tonlarda pampas otuna canlılık katacak olan renk, bor, kırmızı ve turuncudur. Bu renkleri de bir ara ton olarak yastık kılıflarında ve dekoratif parçalarda tercih edebilirsiniz.

Yatak odalarında daha ferah ve aydınlık bir görünüm için beyaz renkli örtüler kullanın. Bu sebeple de vazolar konusunda beyaz renkler değil, ahşap vazolar kullanabilirsiniz. Böylelikle beyaz ve ahşap renk kontrası oluşturmuş olursunuz.

Pampas otunu nereden satın alabilirsiniz?

Pampas otunu çiçekçiler ve dekoratif ürünler satan mağazalardan satın alabilirsiniz. Ayrıca satın aldıktan sonra kurutup da

eviniz de kullanabilirsiniz.