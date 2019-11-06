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06.11.2019 - 12:07 |

Tost makinesinde yapabileceğiniz 6 pratik tarif

Tost makinesi deyip geçmeyin! Fırın veya ocak olmadan da tost makinesinde sınırsız yemekler ve tatlılar hazırlayabilirsiniz. İşte tost makinesinde yapabileceğiniz 6 pratik tarif...

Tost makinesinde yapabileceğiniz 6 pratik tarif

Gülşah Karaman

Tost makinesinde birbirinden lezzetli ve pratik tarifler hazırlayabilirsiniz. Tatlısından, tuzlusuna kadar yapabileceğiniz bu tarifleri mutlaka deneyin. Eğer fırınınız bozulmuşsa ya da ocak kullanamıyorsanız, tost makinesi işinize çok yarayacak. İşte tost makinesinde yapabileceğiniz 6 pratik tarif... 

Tabii ki önceliğimiz Waffle!

Tost makinesinde yapabileceğiniz 6 pratik tarif

Malzemeler:

-2 yumurta
-1 yemek kaşığı toz şeker (şeker oranı biraz daha artırılabilir ama fazla şeker waffle sertleştiriyor)
-1 paket kabartma tozu
-1 paket vanilya
-1 çay kaşığı tuz
-1.5 su bardağı un
-1 su bardağı süt
-1/4 (çeyrek) su bardağı sıvı yağ

Nasıl yapılır?

-Malzemeleri karıştırın hafif akıcı kıvamda bir hamur olacaktır.
-Tost makinesini fırça ile yağlayın, kızdırın, waffle hamurundan küçük bir kepçe dökün.
-Tost makinesini kapatın ve bastırın bir kaç dakika açmayın, tost makinesine yapışmadığını görünce pişen hamuru çevirip bir iki dakika daha pişirin.
-Sıcakken ikiye katlayıp öyle soğutabilirsiniz ya da olduğu gibi bırakabilirsiniz.
-Pişen waffle hamurlarının içine muz çilek mevsimine göre elma kivi portakal ne isterseniz koyup dondurma ve çikolata ile servis edebilirsiniz.

Yanlış duymadınız! Tost makinesinde kek yapabilirsiniz!

Tost makinesinde yapabileceğiniz 6 pratik tarif

Malzemeler:

-1 yumurta
-1 türk kahvesi fincanı şeker
-1 paket kabartma tozu
-1 türk kahvesi fincanı sıvı yağ
-1 türk kahvesi fincanı süt
-1 tatlı kaşığı tarçın
-2-3 yemek kaşığı ince çekilmiş ceviz. (ya da fındık)
-3 türk kahve fincanı un
-Kuru üzüm (isteğe bağlı)

Nasıl yapılır?

-Öncelikle makinenizi ısıtmaya başlayın. Malzemeleri klasik kek tariflerindeki gibi karıştırın.
-Burada en önemli nokta tost makinesini her iki plakasını çok iyi yağlamış olmanız ki kekiniz yapışmasın.
-İster fırça ister peçete ile güzelce yağladığımız makinemize kek malzememizin yarısını makinenin ortasına dökelim ve kaşığın arkası ile hafif yayalım.
-İsterseniz üzerine biraz kuru üzüm ekleyebilirsiniz ve kapağını kapatın.
-1-2 dakika sonra kekimiz kokmaya başlayacak ve kabarmadan dolayı üst kapağı yukarı doğru kalkacak.
-Bir spatula yardımı ile dikkatlice alalım ve tekrar bolca yağladıktan sonra kalan malzemeyi de dökelim.
-Çok çabuk soğuduğu için kolayca tüketebilirsiniz.

Minik not: Dilerseniz kekinizi kalıbın içerisine koyup, tost makinesinin üzerinde pişirebilirsiniz. Böylece fırın kullanmanıza gerek kalmayacaktır.

Acil misafir için tost makinesinde tatlı ya da tuzlu milföy tarifi

Tost makinesinde yapabileceğiniz 6 pratik tarif

Malzemeler:

-2 kare milföy hamuru
-Tuzlu tost için: Sucuk, kaşar peynir, ketçap (isteğe bağlı)
-Tatlı tost için: Nutella, muz,fındık ve servis sırasında pudra şekeri

Nasıl yapılır?

-Milföy yaprağını buzluktan çıkarıp 5 dakika çözülmesini bekleyin.
-Tost makinesini ısıtıp yaprakları içine koyun.
-Kapağını kapatmadan iki yanı da biraz kızarınca milföyün orta kısmını bıçak ucuyla açın ve iç malzemesini koyup yaprağı kapatıp tost makinesinin kapağını kapatın.
-Üstü kızarana kadar pişirin.

Not: Fırında pişen milföy kadar kabarmıyor, içi hafif hamur kalıyor, yaparken bunu göz önünde bulundurun.

Tost makinesinde en sağlıklı öğün: Tavuk ızgara

Tost makinesinde yapabileceğiniz 6 pratik tarif

Malzemeler:

-Yarım kilo tavuk göğsü (kemiksiz)
-1 çay bardağı sıvı yağ
-1-1,5 çay kaşığı tuz
-2 çay kaşığı pul biber
-1-2 çay kaşığı kekik

Nasıl yapılır?

-Tavuk göğsünü (kemiksiz) büyük parçalar şeklinde kesin.
-Çok kalın olmasın.(Tost makinesinde çabuk pişebilsin diye)
-Bir kapta tavuk göğüslerini, sıvı yağ, pul biber, kekik, tuz ile karıştırıp yarım saat dolapta bekletin.
-bekletilmiş olan tavuk göğüslerini tost makinesinde iki tarafıda kızarana kadar pişirin.(tost makinesini yağlamaya gerek yok)
-Piştikten sonra ister her tabağa birer parça koyun.
-Lavaş ekmek veya pide üstünde tabağa yerleştirin.
-Yanına soğan, yeşillik, turşu, domates vs. ile servis edin.

Kışın sürekli yapmak isteyeceğiniz lezzet: Tost makinesinde kestane

Tost makinesinde yapabileceğiniz 6 pratik tarif
 
Malzemeler:

-Dilediğiniz miktarda kestane

Nasıl yapılır?

-Kestaneleri bol su ile yıkayıp suyunu süzelim.
-Kestaneleri çok derin olmayacak şekilde enine doğru keselim.
-Tost makinesini iyice ısıtalım.Kestaneleri tost makinesine dizelim ve kapağını kapatalım.
-Kestaneleri ara ara çevirip üzerlerine elimizle hafif su serpelim. Bu şekilde kestaneleri yumuşayana kadar pişirelim.
-Pişirdiğimiz kestaneleri temiz bir bezin üzerine alalım ve üzerlerini bez ile kapatalım.
-Bu şekilde 10-15 dakika kestaneleri bekletelim. Bu işlem kestanelerin daha kolay soyulmasını sağlayacak.

Son olarak her yemeğin yanına yakışan patatesi fırınlamak yerine tost makinesinde pişirin!

Tost makinesinde yapabileceğiniz 6 pratik tarif

-Her yemeğin yanına yakışan efsane şeylerden biri de patates.
-Birkaç küçük patatesi haşlayın daha sonra dilimleyin ve üzerine biraz sarımsak, zeytinyağı ve biberiye ekleyip tost makinesinde kızartın.

Afiyet olsun.

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