"Gerçekten lezzetli" glutensiz 3 tatlı tarifi

Gluten hassasiyeti olanlar veya glutensiz beslenmeyi tercih edenler için "gerçekten lezzetli" olan glutensiz 3 tatlı tarifi paylaştık. Özellikle sağlıksız tatlıları lezzetsiz bulanlar bu 3 tatlıya bayılacak! İşte çok lezzetli olan glutensiz 3 tatlı tarifi...

Antep fıstıklı kayısılı tart

Malzemeler:

Hamuru için;

-8 yemek kaşığı oda sıcaklığında tuzsuz tereyağı

-1/4 fincan toz şeker

-1 yumurta sarısı

-1 su bardağı glutensiz un

-1 çay kaşığı deniz tuzu

Dolgusu için;

-8 adet çekirdeksiz orta boy kayısı

-1/3 fincan krema

-1/3 fincan toz şeker

-1/4 fincan süt

-3 yumurta

-1 yumurta sarısı

-Yarım çay kaşığı vanilya özü

Süslemek için;

-Kıyılmış antep fıstığı

Nasıl yapılır?

-Öncelikle fırınınızı 180 dereceye getirin ve ısınırken hamurunu yapmaya başlayın.

-Bir kabın içerisine tereyağı ve şekeri ekleyin, kabarıncaya kadar yaklaşık 4 dakika karıştırın. Daha sonra içerisine yumurta sarısını ekleyin ve karıştırın.

-Son olarak un ve tuzu ekleyin iyice karıştırın. Daha sonra içerisine 1 çorba kaşığı soğuk su ekleyin ve tart kabına basın.

-Kenarları hafif kahverengi olana kadar 10-12 dakika kadar pişirin ve fırından aldığınız da iyice soğutun.

-Dolgusu için kayısının kabuklarını soyun.

-Orta boy bir kaba; krema, şeker, süt, yumurta, yumurta sarısı ve vanilya özütünü ekleyip çırpın. Karışımı yavaşça tartın üzerine dökün.

-Krema pişene kadar ve kayısılar yumuşayıncaya kadar fırında 30-35 dakika arası pişirin.

-Üzerini antep fıstığı ile süsleyin.

Yulaflı elmalı crumble





Malzemeler:

Elma harcı için;

-4 adet yeşil elma

-Yarım limon suyu

-Yarım tatlı kaşığı tarçın

-1,5 çay kaşığı toz şeker

-1 çay kaşığı vanilya özütü

Hamuru için;

-125 gram tereyağı (küp doğranmış)

-1+1/4 su bardağı yulaf

-Yarım çay bardağı beyaz şeker

-Yarım çay bardağı esmer şeker

-1 tutam tuz

Nasıl yapılır?

-Öncelikle yeşil elmaları küp küp kesin ve limon suyuyla harmanlayın.

-Daha sonra tarçını ve 1,5 çay kaşığı toz şeker ile vanilyayı ekleyin.

-Hamur kısmı için terayağını eritin ve ılıtın.

-Yulafın içerisine tereyağını, beyaz ve esmer şekeri, tuzu ekleyin.

-Spatula yardımıyla karıştırın.

-Elmaları fırın kabına ekleyin ve hamur kırıntılarını üzerine ekleyin.

-190 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

-Sıcak ve vanilyalı dondurmayla servis edebilirsiniz.

Kaju kremalı havuçlu kek





Malzemeler:

Kreması için;

-2 bardak 1 gece öncesinde ıslatılmış kaju fıstığı

-1 çorba kaşığı limon suyu

-2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı

-1/3 bardak bal ve su

Keki için;

-2 adet soyulmuş havuç

-1-1/2 fincan yulaf unu

-1 fincan kurutulmuş ananas

-1/2 fincan kurutulmuş hindistan cevizi

-1/2 taşığı tarçın

Nasıl yapılır?

-Kreması için öncelikle kajuları, limon suyunu ve suyu pürüzsüz olana kadar blender da çırpın ve bir kenara koyun.

-Keki için havuçları küçük parçalara bölün. Ardından yulaf ununu, kurutulmuş hindistan cevizini, tarçını ve ananası mutfak robotuna ekleyin ve güzelce karıştırın.

-Kek karışımının yarısını yuvarlak kek kalıbına bastırın ve üzerine kremanın yarısını sürün. Buz dolabına atıp 1 gece bekletin.

-Daha sonra kalan kek karışımını tekrar üzerine bastırın ve son olarak kalan kremayı da üzerine sürün. Yeniden 1 gece buz dolabında bekletin.

-Üzerini ceviz veya antep fıstığı süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.