"Gerçekten lezzetli" glutensiz 3 tatlı tarifi
Sağlıklı olarak bilinen tatlılar birçok kişi tarafından lezzetsiz bulunur. Ancak biz sizin için "gerçekten lezzetli" glutensiz 3 tatlı tarifi paylaştık. Özellikle glutensiz beslenenler bu tatlılara bayılacak!
Gluten hassasiyeti olanlar veya glutensiz beslenmeyi tercih edenler için "gerçekten lezzetli" olan glutensiz 3 tatlı tarifi paylaştık. Özellikle sağlıksız tatlıları lezzetsiz bulanlar bu 3 tatlıya bayılacak! İşte çok lezzetli olan glutensiz 3 tatlı tarifi...
Antep fıstıklı kayısılı tart
Malzemeler:
Hamuru için;
-8 yemek kaşığı oda sıcaklığında tuzsuz tereyağı
-1/4 fincan toz şeker
-1 yumurta sarısı
-1 su bardağı glutensiz un
-1 çay kaşığı deniz tuzu
Dolgusu için;
-8 adet çekirdeksiz orta boy kayısı
-1/3 fincan krema
-1/3 fincan toz şeker
-1/4 fincan süt
-3 yumurta
-1 yumurta sarısı
-Yarım çay kaşığı vanilya özü
Süslemek için;
-Kıyılmış antep fıstığı
Nasıl yapılır?
-Öncelikle fırınınızı 180 dereceye getirin ve ısınırken hamurunu yapmaya başlayın.
-Bir kabın içerisine tereyağı ve şekeri ekleyin, kabarıncaya kadar yaklaşık 4 dakika karıştırın. Daha sonra içerisine yumurta sarısını ekleyin ve karıştırın.
-Son olarak un ve tuzu ekleyin iyice karıştırın. Daha sonra içerisine 1 çorba kaşığı soğuk su ekleyin ve tart kabına basın.
-Kenarları hafif kahverengi olana kadar 10-12 dakika kadar pişirin ve fırından aldığınız da iyice soğutun.
-Dolgusu için kayısının kabuklarını soyun.
-Orta boy bir kaba; krema, şeker, süt, yumurta, yumurta sarısı ve vanilya özütünü ekleyip çırpın. Karışımı yavaşça tartın üzerine dökün.
-Krema pişene kadar ve kayısılar yumuşayıncaya kadar fırında 30-35 dakika arası pişirin.
-Üzerini antep fıstığı ile süsleyin.
Yulaflı elmalı crumble
Malzemeler:
Elma harcı için;
-4 adet yeşil elma
-Yarım limon suyu
-Yarım tatlı kaşığı tarçın
-1,5 çay kaşığı toz şeker
-1 çay kaşığı vanilya özütü
Hamuru için;
-125 gram tereyağı (küp doğranmış)
-1+1/4 su bardağı yulaf
-Yarım çay bardağı beyaz şeker
-Yarım çay bardağı esmer şeker
-1 tutam tuz
Nasıl yapılır?
-Öncelikle yeşil elmaları küp küp kesin ve limon suyuyla harmanlayın.
-Daha sonra tarçını ve 1,5 çay kaşığı toz şeker ile vanilyayı ekleyin.
-Hamur kısmı için terayağını eritin ve ılıtın.
-Yulafın içerisine tereyağını, beyaz ve esmer şekeri, tuzu ekleyin.
-Spatula yardımıyla karıştırın.
-Elmaları fırın kabına ekleyin ve hamur kırıntılarını üzerine ekleyin.
-190 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
-Sıcak ve vanilyalı dondurmayla servis edebilirsiniz.
Kaju kremalı havuçlu kek
Malzemeler:
Kreması için;
-2 bardak 1 gece öncesinde ıslatılmış kaju fıstığı
-1 çorba kaşığı limon suyu
-2 çorba kaşığı hindistan cevizi yağı
-1/3 bardak bal ve su
Keki için;
-2 adet soyulmuş havuç
-1-1/2 fincan yulaf unu
-1 fincan kurutulmuş ananas
-1/2 fincan kurutulmuş hindistan cevizi
-1/2 taşığı tarçın
Nasıl yapılır?
-Kreması için öncelikle kajuları, limon suyunu ve suyu pürüzsüz olana kadar blender da çırpın ve bir kenara koyun.
-Keki için havuçları küçük parçalara bölün. Ardından yulaf ununu, kurutulmuş hindistan cevizini, tarçını ve ananası mutfak robotuna ekleyin ve güzelce karıştırın.
-Kek karışımının yarısını yuvarlak kek kalıbına bastırın ve üzerine kremanın yarısını sürün. Buz dolabına atıp 1 gece bekletin.
-Daha sonra kalan kek karışımını tekrar üzerine bastırın ve son olarak kalan kremayı da üzerine sürün. Yeniden 1 gece buz dolabında bekletin.
-Üzerini ceviz veya antep fıstığı süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.