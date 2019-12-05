Görünce ağzınızı ekşitmeyeceğiniz 5 nefis kereviz tarifi

Onu görünce burun kıvırıyor ve ağzımızı ekşitiyoruz! Ancak verdiğimiz bu 5 tarif ile kerevize yeniden bir şans verebilirsiniz! İşte çok seveceğiniz 5 nefis kereviz tarifi...

Kereviz mücver





Malzemeler:

-1 adet orta boy kereviz

-2 adet orta havuç

-1 tutam maydanoz

-2-3 adet taze soğan (mutlaka koyun)

-1 adet yumurta

-1 tutam tuz

-1 tutam kimyon

-1 tutam taze çekilmiş karabiber

-Kızartmak için sıvıyağ

Nasıl yapılır?

-Kerevizi güzelce soyun ve geniş bir kap içine rendeleyin.

-Havuçları da yıkayıp aynı kap içerisine rendeleyin.

-Maydanoz ve taze soğanları incecik doğrayıp ekleyin.

-Tuz,baharatlar ve yumurtayı da karışıma ilave edip karıştırın.

-Biraz cıvık bir karışım olacak hiç dert etmeyin,çünkü köfte değil mücver yapıyoruz.:)

-Tavaya sıvı yağ alıp hafif ısıtın ve karışımdan kaşık ile tavaya alıp düzeltin.

-Düzelttiğiniz mücverleri arkalı önlü kızartıp sıcak servis yapın.

Fırında kereviz





Malzemeler:

-3 adet kereviz

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 adet patates

-1 adet havuç

-1 tatlı kaşığı tuz

-100 gram rendelenmiş kaşar peyniri

-2 diş sarımsak

-1/2 demet maydanoz

Nasıl yapılır?

-Fırını 165 dereceye ayarlayın.

-Kerevizleri temizleyin ve saplarını ayırın.

-Kerevizleri küp küp doğrayın. Havuç ve patatesleri de kerevizle aynı boyda olacak şekilde doğrayın.

-Isıya dayanıklı fırın kabını yağlayın.

-Bütün sebzeleri bir kabın içinde birleştirin. Tuz, karabiber ve zeytinyağıyla birbirine iyice harmanlayın.

-En son dövülmüş sarımsağı ilave edin.

-Fırın kabına aromalandırılmış sebzeleri alın ve fırında 15-20 dakika pişirin.

-Sebzeler yumuşayınca fırından çıkartın ve kaşar peyniri rendesini ilave edip tekrar fırınlayın.

-Peynirler eriyince fırından çıkartıp, ince ince kıyılmış kereviz saplarıyla servis edin.

Yoğurtlu kereviz sapı çorbası





Malzemeler:

-1 adet kerevizin sapı

-2 adet büyük boy havuç

-1 adet büyük boy patates

-5 su bardağı su

-1 çay bardağı arpa şehriye

-1 tatlı kaşığı tuz



Terbiyesi için:

-1 kase yoğurt

-1/2 adet limonun suyu

-2 yemek kaşığı



Nasıl yapılır?

-Patates ve havucun kabuklarını soyun.

-Kereviz saplarını, patatesi ve havucu rastgele doğrayın ve 5 su bardağı su ile bir tencerenin içinde haşlayın.

-İyice haşlanan sebzeleri suyu ile birlikte blenderdan geçirin.



Terbiyesi için:

-Yoğurt, un ve limon suyunu bir kasede karıştırın.

-Yoğurtlu karışıma sebzeli karışımdan azar azar ekleyerek terbiyeyi hazırlayın.

-Terbiyeyi, kalan karışıma yavaş yavaş ekleyin. Terbiyeyi eklerken kısık ateşte tuttuğunuz çorbayı hızlıca karıştırın.

-Çorbaya şehriyeleri de ekleyerek, 10 dakika daha pişirin. Dilerseniz sıcak ya da ılık servis edebilirsiniz.

Narenciyeli ayvalı kereviz





Malzemeler:

-1 adet büyük boy kereviz

-1/2 adet ayva

-2-3 adet kereviz yaprağı

-2 adet orta boy havuç

-1 adet büyük boy portakal

-1 adet büyük boy limon

-2 adet mandalina

-1 adet greyfurt

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 çay kaşığı karabiber

Nasıl yapılır?

-Kerevizin kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın.

-Ayvaların ve havuçların da kabuklarını soyun. Ayvaları kereviz boyutunda, havuçları da yuvarlak ve orta kalınlıkta doğrayın.

-Tüm narencilerin sularını bir sıkacak yardımıyla sıkın.

-Zeytinyağını tencereye alın. Havuç, kereviz ve ayvaları hafifçe soteleyin.

-Üzerine narenciye sularını ve bir miktar da su ilave edin.

-Tuz, karabiber ve kereviz yaprağını da tencerenin içine atarak yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.

-Piştikten sonra ocaktan alın. Oda sıcaklığında dinlendikten sonra üzerine zeytinyağı gezdirerek mümkünse bir gece dolapta bekletin.

-Ardından çıkarıp afiyetle tüketin.

Tartar soslu tavuklu kereviz salatası





Malzemeler:

-1 adet tavuk göğsü

-Yarım adet yeşil elma

-1 adet kereviz

-3 yemek kaşığı süzme yoğurt

-1 avuç kadar yaban mersini

-2 dal kereviz sapı

-Bir tatlı kaşığı tuz

Tartar sos için malzemeler:

-4 çorba kaşığı mayonez

-2 çay kaşığı dijon hardalı

-2 büyük kornişon turşu

-5-6 adet kapari

-2 ince dal ince doğranmış taze soğan

-1/2 çay kaşığı tuz

-1/2 çay kaşığı beyaz biber

-1/2 çay kaşığı toz kişniş(isteğe bağlı)

Sosun hazırlanışı:

-Kornişon turşuları mümkün olduğunca minicik kesin.

-Kaparileri iyice kıyın.

-Taze soğanı incecik kesin.

-Bütün malzemeyi bir çanağa alıp iyice karıştırın.

Nasıl yapılır?

-Tavuk göğsünü haşlayın.

-Kerevizi ince ince dilimleyin ve saplarını doğrayın.

-Tavuk göğsünü küp küp doğrayın.

-Tartar sos ve süzme yoğurdu bir kasede karıştırın.

-Kerevizleri rendeleyin. Doğradığınız kereviz sapını, küp küp doğradığınız yaban mersinini ve tavuğu bir kasede harmanlayın.

-Tartar soslu yoğurdu üzerine dökün ve çok fazla bastırmadan karıştırın.

Afiyet olsun.