Görünce ağzınızı ekşitmeyeceğiniz 5 nefis kereviz tarifi
Kereviz, birçok insan tarafından çok zor tüketilen ve ağız ekşitilen sebzelerden biri. Ancak kerevizi kolaylıkla tüketmenizi sağlayacak yüzlerce tarif var. Biz de sizin için 5 nefis kereviz tarifini belirledik. İşte görünce ağzınızı ekşitmeyeceğiniz 5 nefis kereviz tarifi...
Onu görünce burun kıvırıyor ve ağzımızı ekşitiyoruz! Ancak verdiğimiz bu 5 tarif ile kerevize yeniden bir şans verebilirsiniz! İşte çok seveceğiniz 5 nefis kereviz tarifi...
Kereviz mücver
Malzemeler:
-1 adet orta boy kereviz
-2 adet orta havuç
-1 tutam maydanoz
-2-3 adet taze soğan (mutlaka koyun)
-1 adet yumurta
-1 tutam tuz
-1 tutam kimyon
-1 tutam taze çekilmiş karabiber
-Kızartmak için sıvıyağ
Nasıl yapılır?
-Kerevizi güzelce soyun ve geniş bir kap içine rendeleyin.
-Havuçları da yıkayıp aynı kap içerisine rendeleyin.
-Maydanoz ve taze soğanları incecik doğrayıp ekleyin.
-Tuz,baharatlar ve yumurtayı da karışıma ilave edip karıştırın.
-Biraz cıvık bir karışım olacak hiç dert etmeyin,çünkü köfte değil mücver yapıyoruz.:)
-Tavaya sıvı yağ alıp hafif ısıtın ve karışımdan kaşık ile tavaya alıp düzeltin.
-Düzelttiğiniz mücverleri arkalı önlü kızartıp sıcak servis yapın.
Fırında kereviz
Malzemeler:
-3 adet kereviz
-1 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 adet patates
-1 adet havuç
-1 tatlı kaşığı tuz
-100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
-2 diş sarımsak
-1/2 demet maydanoz
Nasıl yapılır?
-Fırını 165 dereceye ayarlayın.
-Kerevizleri temizleyin ve saplarını ayırın.
-Kerevizleri küp küp doğrayın. Havuç ve patatesleri de kerevizle aynı boyda olacak şekilde doğrayın.
-Isıya dayanıklı fırın kabını yağlayın.
-Bütün sebzeleri bir kabın içinde birleştirin. Tuz, karabiber ve zeytinyağıyla birbirine iyice harmanlayın.
-En son dövülmüş sarımsağı ilave edin.
-Fırın kabına aromalandırılmış sebzeleri alın ve fırında 15-20 dakika pişirin.
-Sebzeler yumuşayınca fırından çıkartın ve kaşar peyniri rendesini ilave edip tekrar fırınlayın.
-Peynirler eriyince fırından çıkartıp, ince ince kıyılmış kereviz saplarıyla servis edin.
Yoğurtlu kereviz sapı çorbası
Malzemeler:
-1 adet kerevizin sapı
-2 adet büyük boy havuç
-1 adet büyük boy patates
-5 su bardağı su
-1 çay bardağı arpa şehriye
-1 tatlı kaşığı tuz
Terbiyesi için:
-1 kase yoğurt
-1/2 adet limonun suyu
-2 yemek kaşığı
Nasıl yapılır?
-Patates ve havucun kabuklarını soyun.
-Kereviz saplarını, patatesi ve havucu rastgele doğrayın ve 5 su bardağı su ile bir tencerenin içinde haşlayın.
-İyice haşlanan sebzeleri suyu ile birlikte blenderdan geçirin.
Terbiyesi için:
-Yoğurt, un ve limon suyunu bir kasede karıştırın.
-Yoğurtlu karışıma sebzeli karışımdan azar azar ekleyerek terbiyeyi hazırlayın.
-Terbiyeyi, kalan karışıma yavaş yavaş ekleyin. Terbiyeyi eklerken kısık ateşte tuttuğunuz çorbayı hızlıca karıştırın.
-Çorbaya şehriyeleri de ekleyerek, 10 dakika daha pişirin. Dilerseniz sıcak ya da ılık servis edebilirsiniz.
Narenciyeli ayvalı kereviz
Malzemeler:
-1 adet büyük boy kereviz
-1/2 adet ayva
-2-3 adet kereviz yaprağı
-2 adet orta boy havuç
-1 adet büyük boy portakal
-1 adet büyük boy limon
-2 adet mandalina
-1 adet greyfurt
-1 yemek kaşığı zeytinyağı
-1 çay kaşığı karabiber
Nasıl yapılır?
-Kerevizin kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın.
-Ayvaların ve havuçların da kabuklarını soyun. Ayvaları kereviz boyutunda, havuçları da yuvarlak ve orta kalınlıkta doğrayın.
-Tüm narencilerin sularını bir sıkacak yardımıyla sıkın.
-Zeytinyağını tencereye alın. Havuç, kereviz ve ayvaları hafifçe soteleyin.
-Üzerine narenciye sularını ve bir miktar da su ilave edin.
-Tuz, karabiber ve kereviz yaprağını da tencerenin içine atarak yaklaşık 20 dakika kadar pişirin.
-Piştikten sonra ocaktan alın. Oda sıcaklığında dinlendikten sonra üzerine zeytinyağı gezdirerek mümkünse bir gece dolapta bekletin.
-Ardından çıkarıp afiyetle tüketin.
Tartar soslu tavuklu kereviz salatası
Malzemeler:
-1 adet tavuk göğsü
-Yarım adet yeşil elma
-1 adet kereviz
-3 yemek kaşığı süzme yoğurt
-1 avuç kadar yaban mersini
-2 dal kereviz sapı
-Bir tatlı kaşığı tuz
Tartar sos için malzemeler:
-4 çorba kaşığı mayonez
-2 çay kaşığı dijon hardalı
-2 büyük kornişon turşu
-5-6 adet kapari
-2 ince dal ince doğranmış taze soğan
-1/2 çay kaşığı tuz
-1/2 çay kaşığı beyaz biber
-1/2 çay kaşığı toz kişniş(isteğe bağlı)
Sosun hazırlanışı:
-Kornişon turşuları mümkün olduğunca minicik kesin.
-Kaparileri iyice kıyın.
-Taze soğanı incecik kesin.
-Bütün malzemeyi bir çanağa alıp iyice karıştırın.
Nasıl yapılır?
-Tavuk göğsünü haşlayın.
-Kerevizi ince ince dilimleyin ve saplarını doğrayın.
-Tavuk göğsünü küp küp doğrayın.
-Tartar sos ve süzme yoğurdu bir kasede karıştırın.
-Kerevizleri rendeleyin. Doğradığınız kereviz sapını, küp küp doğradığınız yaban mersinini ve tavuğu bir kasede harmanlayın.
-Tartar soslu yoğurdu üzerine dökün ve çok fazla bastırmadan karıştırın.
Afiyet olsun.