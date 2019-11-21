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21.11.2019 - 10:18 |

Hailey Bieber'ın çarpıcı göz makyajı

Her zaman sade makyaj uygulamaları ile karşımıza çıkan Hailey Bieber geçtiğimiz gün katıldığı bir davette yaptığı göz makyajı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. İşte Hailey Bieber'ın göz makyajının tüm detayları...

Hailey Bieber'ın çarpıcı göz makyajı

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Her zaman sade makyaj uygulamaları ile karşımıza çıkan Hailey Bieber geçtiğimiz gün katıldığı bir davette yaptığı göz makyajı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Calvin Klein markasının Berlin'de gerçekleşen gecesine birçok ünlü isim katıldı. Gecenin en dikkat çeken ismi ise Hailey Bieber oldu.

Işıltılı gözler ve çıplak dudaklar, hepsi bu! Hailey'nin bu görüntüsünü elde edebilmek için yapmanız gereken ilk şey yüzü belirginleştirme ve gölgelendirme. Cildin doğal ışıltısını koruyarak doğru gölgelendirme yapmak; cildinizin daha canlı görünmesini sağlıyor. Hailey'nin hem davet hem de günlük makyajının sırrı pürüzsüz bir cilt!

Hailey'nin bu makyajında ise ışıltılı ve belirgin bir bakış ön planda. Hailey bu makyajında toprak tonlarında bir fardan yararlanarak kendine bir zemin hazırlamış ve crease bölgesine gölge ile derinlik ve boyut verip gözleri daha büyük gösterilmiş. Daha sonra koyu tonlarda bir yeşil far gözün dışından içine doğru crease bölgesine kadar uygulanarak iyice dağıtılmış ve son olarak glitter ile ışıltı katılmış.

Hailey bu yoğun göz makyajını sade, doğal tonlarda bir ruj ile tamamlıyor.

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