Tatlı ve sulu bir sebze olan havuçtan, mükemmel bir tatlı yapmaya ne dersiniz? Muhallebili ve bisküvili olan bu havuç tatlısı tarifini sizin için paylaşıyoruz. Yapımı çok basit olan havuç tatlısı için malzemeleri hazırlayın! Peki, havuç tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler:

-4 adet havuç

-1 su bardağı toz şeker

-1 paket sade bisküvi

-1/2 su bardağı hindistan cevizi

-1 tatlı kaşığı tarçın

Muhallebisi için:

-4 su bardağı süt

-2 yemek kaşığı un

-1,5 yemek kaşığı nişasta

-5 yemek kaşığı toz şeker

-1 paket vanilin

Üzeri için:

-9 adet badem

Nasıl yapılır?

-Havuçların kabuklarını soyun ve rendeleyin.

-Bir tavaya havuçları alın ve üstüne 1 bardak şekeri ekledikten sonra güzelce karıştırın.

-Ocağın altını açın ve ara ara karıştırarak yaklaşık 10 dakika boyunca havuçlar yumuşayana dek kavurun.

-Bisküvileri bir kabın içerisine elinizle parçalayın.

-Hazırladığınız havuçlu karışımı bisküvilerle güzelce karıştırın ve tarçını da ekledikten sonra iyice harmanlayın.

-Bir borcamın dibini ıslatın ve Hindistan cevizini tabanı kaplayacak şekilde serpiştirin.

-Üstüne hazırladığınız bisküvili havuç karışımını taban oluşturacak şekilde bastırarak yayın.

-Muhallebi için vanilin haricinde gereken tüm malzemeleri bir tencerede karıştırın ve topak kalmayana dek bir çırpıcı ile çırpın.

-Ardından ocağın altını açın ve muhallebiniz göz göz kaynayana dek karıştırarak pişirin.

-Piştikten sonra vanilini de ekleyin ve güzelce karıştırıp, hazırladığınız havuçlu tabanın üstüne dökün.

-Oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırın ve bir gece beklettikten sonra bademlerle süsleyip dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun.