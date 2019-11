İskender efsanesi artık Akaretler'de!

Kebapçı İskender'in ilk dükkânı 1867 senesinde tarihi Kayhan Çarşı’sındaki Kayhan Camii’nin bitişiğinde faaliyete başlamış. Bu dükkân 1867’den 1960’lı senelere kadar 100 yılı aşkın bir süre eski yerinde faaliyet göstermiş. Ancak sonrasında binanın zamana yenik düşüp yaşlanması sonucu yüz metre yukarıda bulunan dükkâna (Ünlü Cadde) taşınma gerekliliği doğmuş. Seneler seneler sonra da Yavuz İskenderoğlu’nun atalarından kalan bu mirasa büyük bir titizlikle sahip çıkarak Bursa Osmangazi'de bulunan Botanik Park içerisindeki konağa taşımış. Bugün İskender Efendi Konağı olarak bilinen ve içerisi adeta bir müze gibi olan konakta 1867'den bu yana gelen müthiş lezzet kuşaklara aktarılmaya devam ediliyor. Son olarak İstanbul Akaretler'de de hizmet vermeye başlayan İskender Yavuz İskenderoğu, eşsiz lezzeti İstanbullular'a artık daha yakın.

Her ürün kendine özgü ve özel!

Kebapçı İskender'in kullandığı her ürün kendine özgü ve özel olarak üretiliyor. Kebabın temeli olan et, Karacabey’deki aile çiftliğinde yetiştirilen kuzulardan. Kömür, Uludağ’ın Akça Köyü’nün güney yamacındaki odunlardan kesiliyor. Domates Simav’dan, patlıcan Urfa Birecik’ten geliyor. Yoğurt ise Bursa’da özel bir imalathanede, tavalarda inek sütünden İskenderoğlu için üretiliyor. Pide, ekşi mayayla dedelerinin kullandığı undan, her dükkanda meşe odun fırınında yapılıyor. Tereyağı, Ezine Bölgesi'nden toplanan keçi kremasından, yine Bursa’da üretiliyor.