Kalabalık misafir ağırlamak için 4 pratik tatlı tarifi
Hafta sonu misafir ağırlayacaksınız sizin için 4 pratik tatlı tarifi paylaştık. Yapımı çok basit olan bu tatlı tarifleri ile misafirlerinizi mutlu edebilir, onlarca eşsiz bir lezzet şöleni yaşatabilirsiniz. İşte kalabalık misafir ağırlamak için 4 pratik tatlı tarifi...
Kalabalık misafir ağırladığınız zaman hangi tatlıları yapacağınız bilmiyorsanız, sizin için 4 pratik tatlı tarifini paylaştık. Bu tatlı tarifleri ile misafirlerinize harika bir lezzet şöleni yaşatabilirsiniz. Vişneli tava keki, tencerede tuzlu-karamelli puding veya tarçınlı rulo pasta lezzetleri için işte malzemeler...
Kolay vişneli tava keki
Malzemeler:
-2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
-6 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
-1 su bardağı şeker
-1 yumurta
-1 yumurtanın sarısı
-Yarım çay kaşığı vanilya özütü
-1 su bardağı + yarım su bardağı un
-1 çay kaşığı kabartma tozu
-3/4 fincan süt
-Bir fiske tuz
-Yarım su bardağı çekirdekleri ayıklanmış kiraz
-Üzeri için pudra şekeri
Nasıl yapılır?
-Fırını 180 dereceye getirin ve 2 çorba kaşığı oda sıcaklığında olan tereyağını fırında pişirebileceğiniz
bir tavanın içine sürün.
-Ayrı bir kabın içine eritilmiş tereyağını ve şekeri ekleyin, iyi ce çırpın. Daha sonra içine yumurta
ve yumurta sarını ekleyin yeniden karıştırın. Son olarak vanilyayı da ekleyin.
-Un, kabartma tozu ve tuzu karışımın içine eleyin. Sütü de koyun ve hamur kalınlaşana kadar iyice
karıştırın
-Ayrı bir kapta kirazları şekerle birleştirin ve bir kenera koyun.
-Kek hamurunu tavaya dökün ve üzerini güzelce yayın.
-Daha sonra şekerde bekletilmiş vişneleri üzerine dizin.
-Keki, altı kahverengi olana kadar 25-30 dakika pişirin.
-Kesmeden ve servis yapmadan önce 15 dakika soğumaya bırakın.
-Soğuduktan sonra üzerini pudra şekeri ile süsleyin.
Tencerede tuzlu-karamelli puding
Malzemeler:
3/4 fincan beyaz pirinç
-1 su bardağı hazır karamel sosu (evde şekeri eriterek ve içine krema ekleyerek siz de yapabilirsiniz)
-3 su bardağı süt
-3 yemek kaşığı küp şeklinde kesilmiş tereyağı
-1 çay kaşığı vanilya özütü
-Bir fiske tuz
-1 su bardağı büyük doğranmış ve kavrulmuş ceviz
-Terbiyesi için istediğiniz kadar deniz tuzu
Nasıl yapılır?
-Orta boyutta bir tencerenin içerisine pirinci, sütü ve karamel sosu ekleyin. İyice karıştırın.
-Pirinci tüm sıvıyı emene kadar karıştırın. Yaklaşık 4 saat sonunda kremsi ve yumuşak bir kıvam alacaktır.
-Tereyağını, vanilya özünü ve tuzu ekleyin. İyice karıştırın.
-Pudingi sıcak, soğuk ya da ılık bir şekilde servis edebilirsiniz.
-Üzerine kırılmış cevizleri, bir tutam karamel sosunu ve deniz tuzunu serperek servis edebilirsiniz.
Avokadodan sağlıklı çikolatalı mousse tarifi
Malzemeler:
-1 buçuk su bardağı şekersiz badem sütü veya hindistan cevizi sütü
-1 kilo kadar bitter kabaca doğranmış bitter çikolata
-4 küçük olgunlaşmış, soyulmuş ve doğranmış avokado
-1 fincan kadar agave şurubu
-1 çorba kaşığı ince rendelenmiş portakal kabuğu rendesi
-2 çorba kaşığı şişirilmiş kinoa
-2 çay kaşığı deniz tuzu
Nasıl yapılır?
-Küçük bir tencerede sütü 80 derece olana kadar orta ateşte ısıtın ( termometre ile ölçebilirsiniz)
-Ocaktan alın içerisine çikolataları ekelyin. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
-Başka bir kabın içerisine avokadoyu, agave şurubunu, portakal rendesi ve soğutulmış çikolata karışımı ile
birleştirin. Pürüzsüz olana kadar yüksek hızda çırğın.
-Servis etmek için kaselere bölün ve üzerine şirilmiş kinoaları ve deniz tuzunu serpin.
Tarçınlı rulo pasta
Malzemeler:
-8 yemek kaşığı oda sıcaklığına gelmiş tuzsuz tereyağı
-1 su bardağı kahverengi şeker
-1/4 fincan un
-1 çorba kaşığı tarçın
-1 çay kaşığı vanilya özütü
-2 adet pizza hamuru ( hazır veya evde hızlıca yapabilirsiniz)
-1 yumurta
-1 çorba kaşığı su
Üzeri için:
-1 su bardağı pudra şekeri
-3 çorba kaşığı tam yağlı süt
-1 çay kaşığı vanilya özütü
Nasıl yapılır?
-Yuvarlak şekilli kek kalıbınızı 2 yemek kaşığı yumuşatılmış tereyağı ile yağlayın.
-Küçük bir kapta 6 yemek kaşığı tereyağını eritin ve orta boylu bir kabın içerisine ekleyin.
-İçerisine şekeri, unu, tarçını ve vanilyayı ekleyin.
-Daha sonra hafifçe unlanmış bir yüzeyin üzerinde hamurları 15 cm x 12 cm boyutunda
yarım cm kalınlığında diktörtgen şeklinde açın.
-Hamurun kenarına dolguyu sürün ve rulo olacak şekilde sarın.
-Tarçınlı ruloları bir kabın içerisinde 30-45 dakika boyunca mayalanması için bekletin.
-Bu sırada fırını 180 derece ısıtmaya başlayın.
-Üzeri için, yumurtayı suyla çırpın ve hamurun üzerine sürüp fırına aktarın.
-50 dakika veya 1 saat kadar pişirin. Daha sonar 10 dakika boyunca soğumaya bırakın.
-Üzerindeki kreması için; bir kapta pudra şekerini, sütü ve vanilya özünü ekleyin.
-İyice çırpın.
-Soğutulmuş tarçınlı rulonun üzerine karışımı sürün.
Afiyet olsun.