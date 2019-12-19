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19.12.2019 - 13:22 |

Kalabalık misafir ağırlamak için 4 pratik tatlı tarifi

Hafta sonu misafir ağırlayacaksınız sizin için 4 pratik tatlı tarifi paylaştık. Yapımı çok basit olan bu tatlı tarifleri ile misafirlerinizi mutlu edebilir, onlarca eşsiz bir lezzet şöleni yaşatabilirsiniz. İşte kalabalık misafir ağırlamak için 4 pratik tatlı tarifi...

Kalabalık misafir ağırlamak için 4 pratik tatlı tarifi

Kalabalık misafir ağırladığınız zaman hangi tatlıları yapacağınız bilmiyorsanız, sizin için 4 pratik tatlı tarifini paylaştık. Bu tatlı tarifleri ile misafirlerinize harika bir lezzet şöleni yaşatabilirsiniz. Vişneli tava keki, tencerede tuzlu-karamelli puding veya tarçınlı rulo pasta lezzetleri için işte malzemeler... 

Kolay vişneli tava keki

Kalabalık misafir ağırlamak için 4 pratik tatlı tarifi

Malzemeler:

-2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
-6 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
-1 su bardağı şeker
-1 yumurta
-1 yumurtanın sarısı
-Yarım çay kaşığı vanilya özütü
-1 su bardağı + yarım su bardağı un
-1 çay kaşığı kabartma tozu
-3/4 fincan süt
-Bir fiske tuz
-Yarım su bardağı çekirdekleri ayıklanmış kiraz
-Üzeri için pudra şekeri

Nasıl yapılır?

-Fırını 180 dereceye getirin ve 2 çorba kaşığı oda sıcaklığında olan tereyağını fırında pişirebileceğiniz
bir tavanın içine sürün.
-Ayrı bir kabın içine eritilmiş tereyağını ve şekeri ekleyin, iyi ce çırpın. Daha sonra içine yumurta
ve yumurta sarını ekleyin yeniden karıştırın. Son olarak vanilyayı da ekleyin.
-Un, kabartma tozu ve tuzu karışımın içine eleyin. Sütü de koyun ve hamur kalınlaşana kadar iyice
karıştırın
-Ayrı bir kapta kirazları şekerle birleştirin ve bir kenera koyun.
-Kek hamurunu tavaya dökün ve üzerini güzelce yayın.
-Daha sonra şekerde bekletilmiş vişneleri üzerine dizin.
-Keki, altı kahverengi olana kadar 25-30 dakika pişirin.
-Kesmeden ve servis yapmadan önce 15 dakika soğumaya bırakın.
-Soğuduktan sonra üzerini pudra şekeri ile süsleyin.

Tencerede tuzlu-karamelli puding

Kalabalık misafir ağırlamak için 4 pratik tatlı tarifi

Malzemeler:

3/4 fincan beyaz pirinç
-1 su bardağı hazır karamel sosu (evde şekeri eriterek ve içine krema ekleyerek siz de yapabilirsiniz)
-3 su bardağı süt
-3 yemek kaşığı küp şeklinde kesilmiş tereyağı
-1 çay kaşığı vanilya özütü
-Bir fiske tuz
-1 su bardağı büyük doğranmış ve kavrulmuş ceviz
-Terbiyesi için istediğiniz kadar deniz tuzu

Nasıl yapılır?

-Orta boyutta bir tencerenin içerisine pirinci, sütü ve karamel sosu ekleyin. İyice karıştırın.
-Pirinci tüm sıvıyı emene kadar karıştırın. Yaklaşık 4 saat sonunda kremsi ve yumuşak bir kıvam alacaktır.
-Tereyağını, vanilya özünü ve tuzu ekleyin. İyice karıştırın.
-Pudingi sıcak, soğuk ya da ılık bir şekilde servis edebilirsiniz.
-Üzerine kırılmış cevizleri, bir tutam karamel sosunu ve deniz tuzunu serperek servis edebilirsiniz.

Avokadodan sağlıklı çikolatalı mousse tarifi

Kalabalık misafir ağırlamak için 4 pratik tatlı tarifi

Malzemeler:

-1 buçuk su bardağı şekersiz badem sütü veya hindistan cevizi sütü
-1 kilo kadar bitter kabaca doğranmış bitter çikolata
-4 küçük olgunlaşmış, soyulmuş ve doğranmış avokado
-1 fincan kadar agave şurubu
-1 çorba kaşığı ince rendelenmiş portakal kabuğu rendesi
-2 çorba kaşığı şişirilmiş kinoa
-2 çay kaşığı deniz tuzu

Nasıl yapılır?

-Küçük bir tencerede sütü 80 derece olana kadar orta ateşte ısıtın ( termometre ile ölçebilirsiniz)
-Ocaktan alın içerisine çikolataları ekelyin. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.
-Başka bir kabın içerisine avokadoyu, agave şurubunu, portakal rendesi ve soğutulmış çikolata karışımı ile
birleştirin. Pürüzsüz olana kadar yüksek hızda çırğın.
-Servis etmek için kaselere bölün ve üzerine şirilmiş kinoaları ve deniz tuzunu serpin.

Tarçınlı rulo pasta

Kalabalık misafir ağırlamak için 4 pratik tatlı tarifi

Malzemeler:

-8 yemek kaşığı oda sıcaklığına gelmiş tuzsuz tereyağı
-1 su bardağı kahverengi şeker
-1/4 fincan un
-1 çorba kaşığı tarçın
-1 çay kaşığı vanilya özütü
-2 adet pizza hamuru ( hazır veya evde hızlıca yapabilirsiniz)
-1 yumurta
-1 çorba kaşığı su

Üzeri için:

-1 su bardağı pudra şekeri
-3 çorba kaşığı tam yağlı süt
-1 çay kaşığı vanilya özütü

Nasıl yapılır?

-Yuvarlak şekilli kek kalıbınızı 2 yemek kaşığı yumuşatılmış tereyağı ile yağlayın.
-Küçük bir kapta 6 yemek kaşığı tereyağını eritin ve orta boylu bir kabın içerisine ekleyin.
-İçerisine şekeri, unu, tarçını ve vanilyayı ekleyin.
-Daha sonra hafifçe unlanmış bir yüzeyin üzerinde hamurları 15 cm x 12 cm boyutunda
yarım cm kalınlığında diktörtgen şeklinde açın.
-Hamurun kenarına dolguyu sürün ve rulo olacak şekilde sarın.
-Tarçınlı ruloları bir kabın içerisinde 30-45 dakika boyunca mayalanması için bekletin.
-Bu sırada fırını 180 derece ısıtmaya başlayın.
-Üzeri için, yumurtayı suyla çırpın ve hamurun üzerine sürüp fırına aktarın.
-50 dakika veya 1 saat kadar pişirin. Daha sonar 10 dakika boyunca soğumaya bırakın.
-Üzerindeki kreması için; bir kapta pudra şekerini, sütü ve vanilya özünü ekleyin.
-İyice çırpın.
-Soğutulmuş tarçınlı rulonun üzerine karışımı sürün.

Afiyet olsun.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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