Kalabalık misafir ağırlamak için 4 pratik tatlı tarifi

Kalabalık misafir ağırladığınız zaman hangi tatlıları yapacağınız bilmiyorsanız, sizin için 4 pratik tatlı tarifini paylaştık. Bu tatlı tarifleri ile misafirlerinize harika bir lezzet şöleni yaşatabilirsiniz. Vişneli tava keki, tencerede tuzlu-karamelli puding veya tarçınlı rulo pasta lezzetleri için işte malzemeler...

Kolay vişneli tava keki





Malzemeler:

-2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı

-6 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

-1 su bardağı şeker

-1 yumurta

-1 yumurtanın sarısı

-Yarım çay kaşığı vanilya özütü

-1 su bardağı + yarım su bardağı un

-1 çay kaşığı kabartma tozu

-3/4 fincan süt

-Bir fiske tuz

-Yarım su bardağı çekirdekleri ayıklanmış kiraz

-Üzeri için pudra şekeri

Nasıl yapılır?

-Fırını 180 dereceye getirin ve 2 çorba kaşığı oda sıcaklığında olan tereyağını fırında pişirebileceğiniz

bir tavanın içine sürün.

-Ayrı bir kabın içine eritilmiş tereyağını ve şekeri ekleyin, iyi ce çırpın. Daha sonra içine yumurta

ve yumurta sarını ekleyin yeniden karıştırın. Son olarak vanilyayı da ekleyin.

-Un, kabartma tozu ve tuzu karışımın içine eleyin. Sütü de koyun ve hamur kalınlaşana kadar iyice

karıştırın

-Ayrı bir kapta kirazları şekerle birleştirin ve bir kenera koyun.

-Kek hamurunu tavaya dökün ve üzerini güzelce yayın.

-Daha sonra şekerde bekletilmiş vişneleri üzerine dizin.

-Keki, altı kahverengi olana kadar 25-30 dakika pişirin.

-Kesmeden ve servis yapmadan önce 15 dakika soğumaya bırakın.

-Soğuduktan sonra üzerini pudra şekeri ile süsleyin.

Tencerede tuzlu-karamelli puding





Malzemeler:

3/4 fincan beyaz pirinç

-1 su bardağı hazır karamel sosu (evde şekeri eriterek ve içine krema ekleyerek siz de yapabilirsiniz)

-3 su bardağı süt

-3 yemek kaşığı küp şeklinde kesilmiş tereyağı

-1 çay kaşığı vanilya özütü

-Bir fiske tuz

-1 su bardağı büyük doğranmış ve kavrulmuş ceviz

-Terbiyesi için istediğiniz kadar deniz tuzu

Nasıl yapılır?

-Orta boyutta bir tencerenin içerisine pirinci, sütü ve karamel sosu ekleyin. İyice karıştırın.

-Pirinci tüm sıvıyı emene kadar karıştırın. Yaklaşık 4 saat sonunda kremsi ve yumuşak bir kıvam alacaktır.

-Tereyağını, vanilya özünü ve tuzu ekleyin. İyice karıştırın.

-Pudingi sıcak, soğuk ya da ılık bir şekilde servis edebilirsiniz.

-Üzerine kırılmış cevizleri, bir tutam karamel sosunu ve deniz tuzunu serperek servis edebilirsiniz.

Avokadodan sağlıklı çikolatalı mousse tarifi





Malzemeler:

-1 buçuk su bardağı şekersiz badem sütü veya hindistan cevizi sütü

-1 kilo kadar bitter kabaca doğranmış bitter çikolata

-4 küçük olgunlaşmış, soyulmuş ve doğranmış avokado

-1 fincan kadar agave şurubu

-1 çorba kaşığı ince rendelenmiş portakal kabuğu rendesi

-2 çorba kaşığı şişirilmiş kinoa

-2 çay kaşığı deniz tuzu

Nasıl yapılır?

-Küçük bir tencerede sütü 80 derece olana kadar orta ateşte ısıtın ( termometre ile ölçebilirsiniz)

-Ocaktan alın içerisine çikolataları ekelyin. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

-Başka bir kabın içerisine avokadoyu, agave şurubunu, portakal rendesi ve soğutulmış çikolata karışımı ile

birleştirin. Pürüzsüz olana kadar yüksek hızda çırğın.

-Servis etmek için kaselere bölün ve üzerine şirilmiş kinoaları ve deniz tuzunu serpin.

Tarçınlı rulo pasta





Malzemeler:

-8 yemek kaşığı oda sıcaklığına gelmiş tuzsuz tereyağı

-1 su bardağı kahverengi şeker

-1/4 fincan un

-1 çorba kaşığı tarçın

-1 çay kaşığı vanilya özütü

-2 adet pizza hamuru ( hazır veya evde hızlıca yapabilirsiniz)

-1 yumurta

-1 çorba kaşığı su

Üzeri için:

-1 su bardağı pudra şekeri

-3 çorba kaşığı tam yağlı süt

-1 çay kaşığı vanilya özütü

Nasıl yapılır?

-Yuvarlak şekilli kek kalıbınızı 2 yemek kaşığı yumuşatılmış tereyağı ile yağlayın.

-Küçük bir kapta 6 yemek kaşığı tereyağını eritin ve orta boylu bir kabın içerisine ekleyin.

-İçerisine şekeri, unu, tarçını ve vanilyayı ekleyin.

-Daha sonra hafifçe unlanmış bir yüzeyin üzerinde hamurları 15 cm x 12 cm boyutunda

yarım cm kalınlığında diktörtgen şeklinde açın.

-Hamurun kenarına dolguyu sürün ve rulo olacak şekilde sarın.

-Tarçınlı ruloları bir kabın içerisinde 30-45 dakika boyunca mayalanması için bekletin.

-Bu sırada fırını 180 derece ısıtmaya başlayın.

-Üzeri için, yumurtayı suyla çırpın ve hamurun üzerine sürüp fırına aktarın.

-50 dakika veya 1 saat kadar pişirin. Daha sonar 10 dakika boyunca soğumaya bırakın.

-Üzerindeki kreması için; bir kapta pudra şekerini, sütü ve vanilya özünü ekleyin.

-İyice çırpın.

-Soğutulmuş tarçınlı rulonun üzerine karışımı sürün.

Afiyet olsun.