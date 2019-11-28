Kara Cuma yerine "Mutlu Cuma"

Her ay 3 milyon moda tutkununun ziyaret ettiği ‪Deniz Butik‬, ‘Black Friday’de çılgın bir kampanyaya imza atıyor! Kadın giyim siteleri arasında zirvede yer alan ‪Deniz Butik de 29 Kasım Cuma‬ günü İstanbul'da bulunan Bostancı mağazasında tüm ürünleri 10-15 TL fiyatlarla satışa sunulacak. Elde edilecek gelir ise Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve diğer kadın dayanışma derneklerine bağışlanacak.‬‬‬‬



Her yıl kasım ayının son cuması, alışveriş tutkunlarının merak ve heyecanla beklediği bir gün. Tüm dünyada alışverişlerde indirim günü olarak bilinen “Black Friday” (Kara Cuma) için Deniz Butik de anlamlı bir kampanya hazırladı. Sitenin kurucusu Deniz Topçuoğlu, ‪29 Kasım Cuma‬ gününü “Mutlu Cuma” ilan ettiklerini ve o gün Bostancı mağazasından yapılacak alışverişlerden elde edecekleri tüm geliri Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ile kadın dayanışma derneklerine bağışlayacaklarını açıkladı.‬‬

NE ALIRSAN 10-15 TL

Deniz Topçuoğlu, bu örnek kampanya için şunları söyledi: “Deniz Butik markası olarak her zaman bağış kampanyaları yapıyoruz. Hatta daha fazla kişiye ulaştırmak için bunu güzel içeriklerle hazırlıyoruz ve sunuyoruz. Yurtdışında ‘Black Friday’ olarak bilinen Kara Cuma günü, birçok marka kampanya ve indirimler yaparak tüketiciyi kendine çekmeye çalışıyor. Biz ise farklı bir şekilde ses getirmek istedik. Bu yüzden alışverişin çok olduğu günde inanılması güç bir kampanyaya imza atacağız. Mağazamızda ‘Ne alırsan 10 ve 15 TL’ şeklinde bir alışveriş çılgınlığı yaratacağız. Üstelik bu ürünler normalde 100, 200 TL’den sattığımız ürünler. Buradan gelen gelirleri ise Mor Çatı ve kadın dayanışması için önemli işler yapan vakıflara paylaştıracağız. Böyle güzel ve anlamlı işler yapmaktan çok mutlu oluyoruz.”

POZİTİF ENERJİ VERİYORUZ

Topçuoğlu, dünyada “Black Friday” (Kara Cuma) olarak bilinen bu günü “Mutlu Cuma” olarak adlandırdıklarını belirtti: “Marka olarak pozitif enerjiye çok önem veriyoruz. O yüzden herhangi bir yerden Deniz Butik ile etkileşim kurmuş herkesin enerjisini pozitif olarak yükseltiyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın, müşterilerimizin hep yüzü güler. Biz yurtdışında ‘Kara Cuma’ olarak bilinen alışveriş gününü ‘Mutlu Cuma’ olarak isimlendirmek istedik bu yıl. Hem güzel işlere vesile olacağından hem de insanlara pozitif bir enerji vermesini istediğimizden dolayı.”