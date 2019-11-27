Karın guruldaması neden olur, nasıl geçer? Mide ve bağırsak gurultusuna iyi gelen bitki nedir?
Karın guruldaması özellikle ofiste, sınavda, okulda rahatsız eden, sessizlik ortamlarında stres yapmanıza neden olacak bir sorundur. Peki, karın guruldaması nasıl geçer? Hangi bitki bağırsak gurultusuna iyi gelir?
Karın guruldaması neden olur?
Karın gurultusu kalın bağırsağınızda gaz birikmesinden kaynaklanan can sıkıcı bir sorundur. Biriken bu gaz genellikle yeme içme sırasında yutulan havadan kaynaklanmaktadır. Konuşarak yemek yemek hava yutulmasını kolaylaştırdığından yemek yerken acele etmemek ve konuşmamak karın gurultusu sorununu çözebilir.
Yemek yerken üzüntülü olmak da aynı şekilde hava yutulmasına neden olabilir. Kendini zorlamak veya derin derin iç çekmek hava yutmanıza neden olur. Karın gurultusunun bir diğer nedeni de midenin boş olmasıdır. Mide boş olduğunda içerisinde bulunan hava mide hareketleri sebebiyle ileri geri hareket eder ve guruldama sesi ortaya çıkar.
Karın gurultusu yapan yiyecekler
Kuru fasulye
Mayalı yiyecekler
Karbonatlı yiyecekler
Karın guruldaması nasıl geçer?
Rezene midedeki gaz için etkili bir bitkidir.
1 çay kaşığı zeytinyağı veya limonlu bir çay karın guruldamasına iyi gelebilir.
Yemek yerken yavaş hareket etmek ve konuşmamak da karın gurultusu sorununu ortadan kaldıracaktır.