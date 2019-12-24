Evliliğinize 2020 Enerjisi

Bize yeni yıl kararlarını aldırtan şey idealimizde ki hayata ulaşma çabamızdır. Yeni yıla sayılı günler kaldı. 2020’de neler yapacağınızı karar vermediyseniz hemen oturup bir plan yapın. Çünkü bilimsel araştırmalar, yeni yıl kararları alan insanların, almayanlara göre hedeflerini gerçekleştirmede on kat daha başarılı olduğu söylüyor.

Hepimizin zihninde, “hayatım böyle olursa daha güzel olur” dedirten kendimize özgü inançlarımız var. Her yeni yılda, bu inançlarımız hemen gerçekleşsin hayatımızda ilişkilerimiz de bir şeyler değişsin istiyoruz. Ancak burada atladığımız önemli bir nokta hiçbir şeyin tek bir günde değişmeyeceği gerçeğidir. Hiçbir büyük iş bir günde başarılmaz. Kararlar bir günde alınır, ama yıl boyunca atılacak ufak ufak yüzlerce adımda gerçekleşir. Yeni yıl kararları yalnızca birer başlangıç noktası olmalıdır zaman içerisinde gerçekleşebilecek değişimleri sağlayacak kişi yine kendimiziz.

Aşk, ilişkiler ve iki insanın birlikte olma mücadelesi. Çoğunlukla her ilişki çok güzel başlar. Kalbimizi titreten heyecanlar, fedakârlıklar, özveri ve büyük bir aşk. Ancak iki hayatı birlikte yaşamak genellikle birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Böyle sarsıntılarda da elbette güçlü ve sağlam ilişkiler ayakta kalabiliyor. Sizin de iyi giden ya da umut vadeden bir ilişkiniz varsa ve daha da iyiye gitmesini istiyorsanız yeni yılda ilişkiniz için bazı küçük dokunuşlar yapabilirsiniz.

Eşinizle günün sonunda birbirinize kaliteli vakit ayırın, bu vakitleri geçiştirmeyin ikiniz içinde uzun ve zor bir gün olabilir ancak günün sonunda 10 dakika da olsa birbirinize odaklandığınız kaliteli vakitler yaratmanız çok önemli. Örneğin gününüzü anlatırken kıyafetlerinizi katlamak, yemek hazırlamak yerine oturup yüz yüze sohbet etmeye çalışmalısınız. Bu aranızdaki bağı güçlendirip daha sağlam bir ilişki kurmanızı sağlar.

İlişkiniz hakkında ne düşündüğünüzü açıkça söyleyin, bazen olumsuz düşünceler dile getirilince bir şeylerin düzelmesini sağlar Her zaman her şey mükemmel olacak diye bir şart yok. Zaten böyle bir şey mümkün değil. Bu yüzden ilişkide aktif olmak çok önemli. Mutlu da olsanız sık sık bunu belirtin, ilişkinizin gidişatı, problemler ve güzel şeyler hakkında konuşun. Olumsuzlukları açıkça söylemek bazen sorun yaratabilir ancak partnerinizin bazı şeylerin farkına varmasını da sağlayabilir.

İlişki boyunca iki taraf da birbirini kızdıran ya da rahatsız eden şeyler yapar. Belki sürekli sözünü kesmek, mesajlara verilen cevaplar ya da bambaşka bir şey. Her ne olursa olsun iki taraf da yeni yılda partnerinden bir şeyi değiştirmesini isteyebilir. Ya da çift olarak yeni hedefler belirlenip yeni kararlar alınabilir. Bu yıl ilişkiniz için bir şeyleri değiştirmeye karar verin ve yıl boyunca bu kararınızı uygulayın.

Biraz bencil olun evet, garip görünebilir ama ilişkilerde çiftlerin birbirlerini fazla düşünmesi de bazı sorunlara yol açabiliyor. Ayrıca eşlerin kişisel bakımlarına, kendi çevrelerine ve hobilerine vakit ayırabilmeleri de sağlıklı bir ilişki için çok önemli. Böyle bir durumda kendine vakit ayıran taraf partnerinin de aynısını yaptığından emin olmalı. Böylece iki taraf da mutlu olabilir.

Son olarak evliliğinizde duygusal ihtiyaçlarının giderilmemesi kişinin bir süre sonra eşine karşı güvensizlik, hayal kırıklığı, kızgınlık, kin gibi olumsuz duyguları yaşamasına neden olur. Her ne yaşadıysanız giden senede kalsın hafızanızda ruhunuzda yeni yıla taşımayın o duygularınızı. Erkeğin ve kadının birbirine ihtiyacı olduğu gerçeğini kabul etmeliyiz. Her ikisinin de yakınlığa, arkadaşlığa, muhabbete, beraberliğe, aile kurmaya, kendini güvende hissetmeye, destek almaya, paylaşmaya, ilgi görmeye ve sevilmeğe ihtiyacı var. Birbirinizi sevmekten ve bunu dile getirmekten korkmayın. Yeni yılda ve bir ömür sevginizin muhabbetinizin daim olması dileğiyle…