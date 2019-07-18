Kadınların çoğu hep giyecek bir şeyinin olmadığından yakınır. Dolabının önünde saatlerce vakit harcar, değiştirip değiştirip kombinler yapar. Yaptığı seçimden memnun olmadığında da giyecek bir şeyim yok der. Peki bu doğru mu ya da mümkün olabilir mi? Yani gerçekten giyecek bir şeyiniz yok mu? Yoksa doğru parçalar mı eksik? İşte belki de asıl problem budur. Dolabınızda bir şeyler eksiktir.

Dolabınızı açın ve kafanızda kombinleri oluşturun. Örneğin birkaç pantolon- bluz kombini yaptınız ama bu kombinlerinize uyacak uygun renkte ayakkabılarınızın olmadığını fark ettiniz, not edin. Yaz için aldığınız birkaç renkli elbiseye uyan bir sandalet bulamadınız mesela. Ya da aldığınız renkli bir küpeyi ortaya çıkartacak bir kombininiz yoktur elinizde. Kot pantolonun üstüne neredeyse her şey yakışır ama dolabınızdaki renkli bir pantolona uygun bir üst bulmakta zorlanabilirsiniz. İşte dolabınızda bu tür tespitler yaptığınızda, eksiklerinizi gidermede daha başarılı olabilirsiniz.

Eksikleri giderdiğiniz takdirde de giyim stilinizde belirgin değişimler hissedeceksiniz. Bir kombin yaparken birbirine uymayan parçaları tercih etmek zorunda kalmayacaksınız.