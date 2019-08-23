Bir insanda ilk neye bakarsınız? Genelde herkes karşı tarafın mimiklerine, davranışlarına veya konuşma şekline dikkat ettiğini söyler. Fakat bunların dışında saçına, giysilerine, ayakkabısına, eğer kadın ise takılarına, makyajına baktığını da inkar etmez. Hemcins veya karşı cins fark etmeksizin, bu tip özelliklere herkes bakabilir ve bu özellikler bir kişi hakkında çok şey söyleyebilir. Modaya bakışına, kendisine gösterdiği özene hatta hayata bakışına dair genel yargılara varılabilir.

Dış Görünüşün Etkisi

Saçın bir birey üzerindeki etkisinden bahsedecek olursak, ilk erkekleri ele alalım. Erkeklerde saç kesimi çok şey söyleyebilir. Kısa kesimlerde, klasik modelden fazla uzaklaşılmıyor fakat saç uzadıkça geleneksellikten uzaklaşma artıyor. Saçını boyayan erkekler ise kendine dikkat eden ve bakımlı bir imaj yaratıyor. Örneğin, ilk bakışta, saçı boyalı veya uzun saçlı erkekler sizde nasıl bir imaj uyandırıyor? Kadınların ise saç konusunda oldukça fazla seçeneği var. Bir kadının saç renginden, kesiminden birçok çıkarım yapmak mümkün. Her gün kuaförden çıkmış gibi gezen bir kadınla, saçlarını doğal haline bırakan bir kadının yarattığı görüntü oldukça farklı olacaktır.

Giyimde ise herkes farklı algılara sahip. Bazıları için, karşı tarafın giydiği kıyafetin rengi, kumaşı, boyu, bedenine uygunluğu önem gösterebilir. Bazı kitleler ise kişininin modaya uymasına, güncel veya trend olmasına önem veriyor. Özellikle ayakkabı seçimi kişilerin imajında etkili oluyor. İlk bakışta, ayakkabıların yeni veya eski, orijinal veya sahte, modern veya demode olması birçok anlam uyandırabilir çünkü bu özelliklerden her biri farklı bir insanı işaret ediyor. Kişinin ayakkabılarının son modaya uygun olması veya kıyafetiyle uyumsuzluk içinde olması gibi özellikler size o kişi hakkında fikir verecektir.

Günlük hayatta, aşırı makyajlı kadınların yarattığı algı ile sadelikten yana olan, makyajsız kadınların yarattığı algı birbirinden çok farklı olacaktır. Algılar, kişisel olarak değişik yorumlar yaratabilir elbette. Aşırı makyaj, özen ve bakımı çağrıştırabileceği gibi, dikkat çekmeye ve kendini ispatlamaya çalışan bir kadın imajı da oluşturabilir.

Karşı tarafta yarattığınız ilk izlenim her zaman çok önemlidir. İlk bakışta verdiğiniz imaj, o kişiyle olan iletişiminizi uzun süreçte etkileyebilir. Bu algıyı yönlendirmek elbette mümkün. Siz dış görünüşten ziyade hareketleriyle ve duruşuyla ön plana çıkan insanlardan olabilirsiniz ya da giydiğiniz kıyafetle yaptığınız saç ile karşı tarafa yansıyacak olan imajınızı şekillendirebiliriz.Önemli olan, ilk bakışta kendinizi insanlara nasıl yansıtmak istediğiniz.