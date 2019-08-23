2000'li yılların vzgeçilmez aksesuarları tokalar uzun zamandır ortalarda yoktu. Zamanla san bantları, renkli lastik tokalar, çıt çıtlı tokalar, çok tercih edilmeyen aksesuarlar haline geldiler. İşlevsellikleri dışında, dekoratif anlamda kullanımları ise oldukça azalmıştı. Son yıllarda, değişen moda ile tokalar geri döndü. Özellikle bu yıl, dekoratif saç tokaları saçları süslemeye devam ediyor.

Hem işlevsel anlamda kullanabileceğiniz hem de sadece dekor olarak trend bir görünüm yakalayabileceğiniz tokalar oldukça fazla.

İncilerle bezenmiş tel tokalar ise dümdüz fönlü saçlara çok yakışacaktır. Özellikle deniz kabukları ve yıldızlarıyla işlenmiş tokalar, yaz için çok ideal görünüyorlar.

Detaylarla süslenmiş tel tokalar her türlü saç için uygun görünüyor. Kalın ve ince tokaları beraber kombinleyerek de harika görünümler elde etmek mümkün.

Tokalarla saçlara şekil vermek yerine, aksesuar olarak kullanmak günümüz modasında oldukça popüler. Trend bir görünüm elde etmek için saç modelinize uygun tokalar bulabilirsiniz.