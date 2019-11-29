Naomi Campbell'dan hayırsever davranış

Eda Özdemir - PembeNar Özel

2005'ten bu yana Naomi Campbell önderliğinde defilesi gerçekleşen ve yardım kuruluşlarına fon sağlamayı amaçlayan Fashion For Relief'in pop-up mağazası açılıyor.

Mağazada moda ikonu Naomi Campbell'ın hem kendi gardırobundan hem de ünlü arkadaşlarının gardırobundan eşyalar yer alacak. Westfield London içerisinde açılacak olan mağazada, Vivienne Westwood, Gucci ve Alaia gibi birçok ünlü markanın koleksiyonlarından da parçalar bulunacak.

Bu yılki pop-up mağazasının açılış amacı; Londra Belediye Başkanlığı Fonu dahil olmak üzere gençler için eğitim ve istihdam programları sağlayan kuruluşlar için para toplamak.