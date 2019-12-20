20.12.2019 - 17:40 |
Oleg Cassini'den en uzun gece indirimi
Oleg Cassini, bu 21 Aralık gecesi online ve mağazalara özel bir indirim başlatıyor. Tüm sezon ürünlerinde indirim uygulayacak marka, en uzun gecede 10 binden fazla kadının en özel gecesinde giyeceği elbiseyi satın almasını hedefliyor
Oleg Cassini, özel gecelerde giyilecek elbise seçimi için 21 Aralık’ta yeni yıla 1 hafta kala özel bir kampanya başlatıyor. Marka, 21 Aralık gecesi saat 00:00’a kadar sürecek kampanyayı bugün sabah saatleri itibarıyla başlattı.
Amaç, kış aylarının özel davetleri için aradığı elbiseyi bir türlü bulamayan tüm trend takipçisi kadınlar için en uzun geceyi avantajlı bir alışveriş festivaline dönüştürmek.