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24.12.2019 - 17:55 |

Onkoloji nedir, neye bakar? Onkoloji doktorları (onkolog) hangi hastalıklara bakar?

Onkoloji; vücutta var olan tümörlerin oluşumu, nedenleri, tanısı, tedavisi ve kalıtımla ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Merak edilen "Onkoloji nedir, neye bakar? Onkoloji doktorları (onkolog) hangi hastalıklara bakar?" sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

Onkoloji nedir, neye bakar? Onkoloji doktorları (onkolog) hangi hastalıklara bakar?

Kanserin oluşumu, tanısı, nedenleri ve tedavisiyle ilgilenen bir tıp dalıdır. Oldukça geniş kapsamlı bir alan olan onkoloji en basit anlatımıyla vücutta kontrol dışı çoğalarak oluşan tümörlerin araştırılarak  yok edilmesiyle ilgilenen bir bölümdür. Peki onkoloji doktorları (onkolog) hangi hastalıklara bakar? Cevabı haberimizde...

Onkoloji ne demek?

Latince oncos (şişlik) ve logos (bilim)  kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşturulmuş bir deyimdir. Onkoloji Türkçede "kanserbilim" olarak ifade edilir. Hastaların takip ve tedavisinde cerrahi uzmanlar ile iş birliği yapılır.

Cerrahi onkoloji, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi ortak çalışma ile hastanın tedavi ve takibini gerçekleştirir. Tıbbi onkoloji ilaç tedavisini, cerrahi onkoloji teşhis ve kanserli dokunun çıkarılmasını, radyasyon onkolojisi ise radyoterapi tedavisini üstlenir.

Onkolojinin alt dalları nelerdir?

Jinekolojik Onkoloji: Kadın üreme organlarındaki kanserlerin tanı ve tedavisiyle ilgilenir.

Medikal Onkoloji: Kemoterapi ilaçları konusunda uzmanlaşılan alandır.

Pediatrik Onkoloji: Çocuklarda gözlemlenen kanserin teşhis ve tedavisiyle ilgilenen onkoloji alanıdır.

Radyasyon Onkolojisi: Radyoterapi alanında uzmanlaşılan alandır.

Cerrahi Onkoloji: Biyopsi işlemi ve tümörün çıkarılması için yapılan ameliyatları içeren onkoloji alanıdır.

Onkolog nedir?

Onkolojiyle uğraşan bilim insanlarına onkolog adı verilir. Bu hekimler onkolojiyle ilgili araştırmalar yapar ve çalışmalar uygular. Onkologlar, kanser ve kanser türevleri ile ilgilenir. Kanserin oluşumunun nasıl olduğu, yapısı, neden olduğu, tanısı ve tedavisi dahil cerrahi operasyonlar ile de uğraşır. 

Onkoloji hangi hastalıklara bakar?

Onkolojinin çeşitli hastalıkları tedavi ettiğini söylemek mümkündür. Lösemi, kemik kanseri, deri kanseri, karaciğer kanseri, böbrek kanseri, baş ve boyun kanserleri, bağırsak kanseri, lenf bezi kanseri yani lenfoma, meme kanseri, mide kanseri, multipl myelom, pankreas kanseri, testis kanseri, prostat kanseri, tiroid kanseri, rahim ağzı kanseri, safra yolu kanseri, rahim kanseri ve safra kesesi kanseri onkolojinin tedavi ettiği hastalıklardandır.

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