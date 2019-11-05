Bacak Estetiği Yöntemleri

Pek çok bayan bacaklarından memnun olmaması sebebiyle etek ya da şort giyememekte ve bu durum özgüveninizi etkileyebilmektedir Giymek istedikleri kıyafetleri özgürce seçememek sizi ciddi anlamda mutsuz edebilir..

Bacak estetiğinde başlıca sorunlar yaşın ilerlemesine ve kilo alıp vermeye bağlı sarkmaların oluşması, bacağın bazı bölgelerinde fazla yağ birikimlerinin oluşması, ya da bacağın iç bölgesinde yağ dokusu yetersizliği gibi nedenler bacakta şekil bozukluğu oluşturuyor. Bacak estetiğinde amaç bacakları estetik, görsel, uyumlu ve çekici hale getirmek. Bu sebeple fazlalık olan yerlerde doku hacmi azaltılıyor, eksik olan yerlere eklemeler yapılıyor.

Yağ birikiminin fazla olduğu bölgelerde;

Bacakların görüntüsünde şekil bozukluğu yaratan sorunlardan biri yağ birikintilerin olmasıdır. Bu yağ birikintilerinin giderilmesi için kullanılan etkili yöntem ise liposuction ameliyatıdır. Bacaklarınızda bulunan yağ fazlalıklarını liposuction yöntemiyle alınarak düzensiz görünen kısımları en aza indirilebilir. Ayrıca bacağın bazı bölgelerinde yağ fazlalığından dolayı çarpık görünen bacakların yanı sıra bacaklarının kalın olmasından şikâyetçi olan hastaların da bacaklarını liposuction yöntemiyle inceltme imkanı var.

İnce bacaklara sahip olan kişilerin sorunlarının giderilmesinde;

Vücudunuzun bazı bölgelerinde istemediğiniz fazla yağ birikimi bulunmaktadır. Karın bölgesi bel veya basen bölgesi gibi bölgeler de birikin fazla yağların yağ enjeksiyonu ile alınmasıyla beraber ince görünen bacaklarınıza kendi yağınızı enjekte ederek bacaklarınızın istediğiniz kalınlıkta olmasını sağlanılabilir. Ya da bacağa çarpık görünüm veren diz kapaklarınızın geçiş bölgesine yağınızı enjekte ederek düz bir bacak görünümü elde edilebilir.

Çarpık bacakların düzeltilmesi bacak silikonuyla da sağlanabiliyor ;

İnce ve çarpık olan bacaklar yağ enjeksiyonuyla beraber düzeltilmesinin yanı sıra bazı hastaların bacaklarında şekil bozukluğunun fazla olmasından dolayı istenilen görüntü elde edilemeyebilir. Özellikle alt bacak kısmının üst tarafla orantısız olduğu kısımlarda bacak arkasından yapılan ufak bir kesiyle bacak içerisine silikon yerleştirilerek bacakların birbirleriyle olan orantısı sağlanmış olur. Bacak silikonu sayesinde bacaklar istenilen kalınlığa ulaşarak daha çekici bir vücut yapısının olması sağlanıyor.



Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

Op. Dr Ekrem Keskin