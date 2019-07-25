Terleme (Hiperhidroz) Tedavisi

Aşırı terlemenizden şikayetçi misiniz?

Terleme, ani duygu değişimleri gibi duygusal nedenlerle ortaya çıkabilir ancak çoğunlukla fizyolojik bazı sorunlara neden olabilmektedir. Bazı kişilerde oturduğu yerde avuç içlerinde, koltuk altlarında, yüzünde terleme fazla olarak görünmektedir. Bu durum yaz kış fark etmeden sürekli olabiliyor. Her insan farklı bir genetik yapıya sahip olduğundan terleme durumunda değişiklik göstermektedir. Bazı insanların terlemesi fazla olmadığından sorun yaratmayıp günlük hayatlarına devam edebiliyorken, bazen aşırı terlemeden dolayı sürekli kıyafet değiştirmek durumunda kalarak sosyal hayatınızda da olumsuz etkiler yaratıyor. Özellikle yaz mevsimin de güneşin etkisiyle terleme de kaçınılmaz oluyor.

20 dakikada botoks ile terleme tedavisi!

Öncelikle terlemenin yoğun olduğu bölgeler belirlenerek, lokal anestezik bir kremle uyuşturulur. Daha sonra 10-15 noktaya son derece ince uçlu iğneler yardımıyla derinin 1 mm altına botoks enjekte edilir. Terlemede rol alan sempatik sinirlere etki ederek ter bezlerini önleyici etkisiyle terlemeyi durdurur. Uygulama sonrası herhangi bir ilaç kullanılması gerekmez. Pansumana ihtiyaç yoktur.

Terleme tedavisinin etkisi ne kadar sürer yan etkisi var mıdır?

Botoks uygulamasından sonra etkisinin çıkması 1 hafta sürer. Botoks normalde 6 ay etki gösteren bir uygulamadır. Terleme tedavisinde etkisi 6 ayl sürmektedir. Botoks ile terleme tedavisinin yan etkisi bulunmamaktadır. Yılda bir aşırı terlemesi olanlarda 2 kez tekrar edilmesi gereken bir işlemdir. Yılda bir kez uygulanması uğraştırıcı olarak gözükmesi dezavantaj olarak gözükse de aksine ameliyat gerektirmeden 20 dakika içerisinde gerçekleştirilip terleme sorununuzu ortadan kaldırmaktadır. İşlemden hemen sonra günlük yaşantınıza dönmenizde herhangi bir sakınca yoktur.

Botoks terlemede kokunun gitmesini sağlar mı?

Kasık, koltuk altı gibi bölgelerde terlemenin meydana gelmesi feromon adı verilen koku moleküllerinin yayılmasına sebep oluyor. Botoks uygulaması sonrası uygulamanın yapıldığı bölgede terlemenin engelleneceğinden ter kokusu da ortadan kalkacaktır.

Sağlıcakla kalın...

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

Op. Dr Ekrem Keskin

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