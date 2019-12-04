Burun Ameliyatı Sonrası İyileşme Süreci

Burun estetiği ameliyatı sonrası iyileşme süreci, bu ameliyatı geçiren kişiler kadar henüz bıçak altına yatmamış olan ancak estetik operasyon sonrası süreç hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak isteyenler tarafından merak konusu haline getirilmektedir. Burun ameliyatı iyileşme süreci, operasyonun türüne göre kısa ya da uzun soluklu bir toparlanma periyodu gerektirdiği bilinen bir süreçtir.

Burun ameliyatını deneyimli bir estetik cerrahı gerçekleştirmişse, çoğu hastanın şaşırdığı üzere operasyon sonrasında ilk toparlanma sürecinin oldukça kısa olmaktadır. Hastalar genellikle burun estetiği ameliyatından sonra ameliyat bölgesinde hafif bir ağrı ve sızı hissederler. Bunun yanı sıra bazı hastalar da şişmiş bir yüz, burun dokularının işlevselliğini yitirmesinden kaynaklanan burun tıkanıklığından ve yüzde ortaya çıkan morarmalardan şikayetçi olmaktadırlar. Güvenli ve bir o kadar da sorunsuz bir ameliyat türü olan rinoplasti yani burun ameliyatı sonrasında iyileşme süreci genel olarak birtakım aşamalardan geçilmesiyle gerçekleşmektedir.

Burun Ameliyatı Sonrası 7 Günlük İyileşme Süreci

Burun kemiği ameliyatı sonrası 7 günlük iyileşme süreci, ilk olarak ameliyat sonrası uyanma odasında gözlerinizi açtığınız andan itibaren başlamaktadır. Uzman estetik cerrahının ameliyatı gerçekleştirmesinden hemen sonraki bu süreçte burnunuzun üzerinde atel ve burnunuzun içinde de tampon bulunacaktır.

Kimi burun estetiği ameliyatlarında tampon uygulaması gerekli olmadığı için, ameliyattan sonraki ilk saatlerde ve gece gerçekleşebilecek ufak kanamaları toplamak için burun deliklerinin altına özel bir ped yerleştirilir. Bu pedler nedeni ile sinüs tıkanıklığı ve burun çevresinde hafif bir basınç hissedilmesi normaledir. Eğer yoğun şekilde ağrı yaşandığı için ihtiyaç duyulması halinde hissedilen ağrının azaltılması amacıyla ağrı kesici ilaçlar kullanmanız mümkün olmaktadır. Bunun yanı sıra burunda görülen şişliği azaltmak ve basıncı hafifletmek için doktor tarafından tavsiyelere uyarak iyileşme sürecini hızlandırabilmeniz mümkündür.

Burun ameliyatı sonrasında belli bir halsizliğiniz olabilir. Bu yüzden yoğun fiziksel aktivite göstermekten kaçınmanız tavsiye edilmektedir. Ameliyat sonrası ilk iki gün biraz zorlayıcı olabilir fakat genel olarak çok ağrılı geçmemektedir. Ağrı duymanız halinde bu acıyı azaltmak için ağrı kesici ilaçlar kullanabilirsiniz. Ağzınızdan nefes alıp vermek uyumayı güçleştirebildiği için 2 günlük sürede uykuya dalmada zorlanabilirsiniz. Eğer burnunuzda tampon bulunuyorsa ameliyattan sonra genellikle 2. gün tamponun çıkarılması gerekmektedir. Bunun için muayene olduğunuz doktorunuza gidebilirsiniz.

Burun Ameliyatı Sonrası Temizlik

Burun estetiği ameliyatı sonrası temizlik uygulamaları da doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde gerçekleştirebileceğiniz işlemler arasında yer almaktadır. Genellikle tamponun ve atelin çıkarılmasından sonra burun temizliği ve vücut temizliği sorunsuz bir şekilde yapılabilmektedir. Ancak burnunuzu temizlerken ani ve sert davranmaktan kaçınmanız tavsiye edilmektedir. Bunun yanı sıra burun ameliyatı iyileşme süreci ilk 5 günden sonra da devam ettiği için mümkün olduğunda fiziksel darbelerden kaçınmalı ve burnunuzu yaralamamaya özen göstermelisiniz.

Dr.Ercan Aydın

www.bursaburunestetik.com