Göz Kamaştıran Trend

Son dönemin en popüler estetik konularının başında göz çevresi estetiği geliyor. ‘’Badem Göz Estetiği’’ adı verilen uygulama ile gözlerdeki ifade; daha canlı, dinamik ve etkileyici hale getirilerek, yaşı ele veren bakışlar gizlenebiliyor ve güzelliği doğrudan etkileyebiliyor.

Çekici gözler, güzellik tanımıyla birebir örtüşür. İlk bakışta yüzde en dikkat çeken organ olan gözler, yaşı hem ele verebilir hem de saklayabilir.

Gelişen estetik tedavilerdeki teknoloji sayesinde genç ve dinamik bakışlar elde edilir ve yaş faktörüne olumlu etkileri olur. Görselliğin giderek daha çok önem kazandığı günümüzde, bakışlar da artık çok daha ön planda. Bakış estetiği 20’li yaşlarda bile artık talep edilir ve uygulanır bir hale geldi.

Peki nedir badem göz estetiği? Neden yapılır?

Gözün iç ve dış yan köşelerine kantus ismi verilir, badem göz estetiği, gözün dış kantusunun daha dışarı ve yukarı doğru çekilerek gözün yeniden şekillendirilmesi işlemidir.

Göz dış kantusunun aşağı doğru olması yorgunluğu ve düşük enerjiyi çağrıştırır. Etkileyiciliğin odak noktası olan gözlerde bu durum istenmeyen bir etkidir. Birçok kişi de bu nedenden dolayı bu operasyonu talep ediyor. Yapılan cerrahinin kısa, basit oluşu ve dokulara zarar vermeyen bir işlem olmasından ötürü de uygulaması giderek artarak yaygınlaşıyor.

Bakışlarınızdaki gençlik ışıltısı

Göz yapısı aşağıya doğru olan insanlar; yorgun, üzgün ve mutsuz görünebilir, kişinin olduğundan daha yaşlı görünmesine neden olan bu sorun badem göz estetiği ile ortadan kaldırılabilir.

Herkesin güzellik anlayışı farklıdır ancak badem göz herkes tarafından tercih edilmekte, hafif yukarıya kalkık, çekik gözler daha güzel kabul edilmektedir. Üstelik badem göz estetiği oldukça minik bir cerrahi uygulamadır.

Göz çevresi bir bütündür

Gözler oldukça hassas bir organ olduğu için bazı kişiler bu operasyona şüphe ile yaklaşabilir ancak badem göz estetiği ameliyatının püf noktaları hastalarla yüz yüze görüşüldüğünde, endişelerini bir kenara bırakabildiklerinde, güzelliklerinin, daha çekici olacaklarının veya göz çevresindeki problemlerden kurtulabilecekleri için güvenle karar verebilirler.

İşlem nasıl yapılıyor?

Endoskopik teknik ile sunulan en büyük fark işlemin kalıcı olması. Ameliyathane koşullarında genel anestezi altında yapılan bu işlem, gözün dış kantusundaki fasya ve kasların dışa ve yukarı doğru gerdirilerek kemik zarına asılmasını kapsar.

Ortalama 1 saat kadar sürer, ömür boyu kalıcılığı olan bu işlem, yaşlanmanın etkilerine bağlı olarak yıllar içerisinde isteğe bağlı olarak tekrar edilebilir. Bilinen kronik bir göz rahatsızlığı olmayan, göz şeklinden şikayetçi olan herkes bu ameliyat için aday olabilir.

Göz çevresinin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Göz kapağı estetiği ile kaz ayaklarının giderilmesi, düşen kaşların kaldırılması gibi işlemler de bu operasyonla birlikte kombine edilir, ifadenin şekillendiği göz bölgesine daha olumlu etkiler sağlayabilir.

İfadelerdeki olumlu değişim özgüven tazeliyor

Badem göz ameliyatı ile üst göz kapağında fazlalık ve sarkma gibi sorunların da giderilebilir. Yapılan bu operasyon yaklaşık bir saat içinde tamamlanır. Bu işlemi tercih eden kişiler, dış görünüşünü doğrudan etkilediğini ve ifadelerindeki olumlu değişikliğin son derece özgüven sağladığını görür.

Badem göz estetiği ile elde edilen değişim sayesinde, kişiler çok daha enerjik, genç ve canlı görünür. Günlük işlerini veya aktivitelerini etkilemeyen, işlemden birkaç saat sonra hastaların taburcu edilir. Bu operasyon sayesinde bakışlardaki derinlik artar ve aynı zamanda bakışların verdiği enerji tamamen olumlu yönde değişir.

Op. Dr. Mirza Fırat

Estetik, Rekonstrüktif ve Plastik Cerrahi Uzmanı

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