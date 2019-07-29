Partnerin seni gerçekten seviyor mu?

İşte bir erkeğin sizi kendi çıkarları için kullanıp ulanmadığını anlamanın 6 yolu

Seni seviyor: sana uzun uzun bakıyor

Birçok romantik şarkının söz yazarlarının da dediği gibi, gerçekten aşık olan adam gözlerini senden alamaz. Pek çok erkek, özel bir gün için giyindiğinizde gözlerini sizden alamayabilir. Önemli olan günlük hayatta işlerinizi yaparken de size aynı şekilde bakması. Eğer böyleyse size aşık demektir.

Seni kullanıyor: kendini özel hissetmeni sağlamıyor

Şimdiye dek birlikte olduğu diğer kızlardan veya arkadaşlarından farklı olmadığınızı size hissettiriyorsa ve sürekli olarak sizi diğer insanlarla karşılaştırıyorsa size karşı bir sevgisi yok demektir.

Seni seviyor: her şeye rağmen sizinleyse

Eşiniz geçmişiniz hakkında çok şey biliyorsa, gurur duymadığınız anlar da dahil olmak üzere ve hala sizinle birlikteyse, muhtemelen sizi düşündüğünüzden daha çok seviyordur. Başka bir kişinin tüm taraflarını kucaklamak, sadece hoş olanları değil, olgun bir ilişki ve sevginin bir işaretidir.

Seni kullanıyor: sürekli olarak kendinizi suçlu hisettmenize sebep oluyorsa

Bu his ile günlük işleriniz yapmak bile size zor gelecektir. Ne yaparsanız yapın kendinizi yeterli hissetmeyebilirsiniz. Bu hisle başa çıkmak zorunda değilsiniz. Partnerinizin davranışlarını değiştirmek zorunda da değilsiniz. Bundan dolayı ilişkinize son vermeniz en doğru çözümdür.

Seni seviyor: Davranışının seni nasıl etkileyebileceğinin farkında.

Hepimiz farklı davranışlara sahibiz ve davranışlarımızın karşımızdakini nasıl etkilediğini bazen anlayamayabiliyoruz. Eşinizin daha fazla farkındalık kazandığını ve incinmeyecek veya hayal kırıklığına uğramayacak şekilde davranmaya çalıştığını fark ederseniz, bu iyi bir işarettir.

Sizi kullanıyor: seni umursamıyorsa

Birlikte planlar yaparsınız ve son anda gelemeyeceğini söylüyorsa, telefonlarına geç cevap veriyorsa sizi umursamıyor dmeektir. Tabi ki meşgul olduğu zamanlar da vardır fakat sizi müsait zamanında arayabilir.

Seni seviyor: Seni mutlu eden küçük detayları fark ediyor

Hepimiz büyük jestleri seviyoruz, ama en önemlisi küçük jestler. Örneğin, en sevdiğiniz dondurma lezzetini, üzgün olduğunuzda izlediğiniz aptal bir TV şovunu veya ilk evcil hayvanınızın adını hatırlıyorsa bu güzel bir şeydir. Bu şeyler, çiçek ve şeker gibi klişeleşmiş şeylerin ötesine geçmeye yetecek kadar önem verdiğini gösterir.

Seni Kullanıyor: kendinden asla taviz vermiyor

Özellikle ilişkiniz yeniyse ancak hepimizin odaklanması gereken hedef buysa, uzlaşma bulmak zor olabilir. Eşiniz fikrinize saygı göstermeli ve doğru dengeyi bulmaya hazır olmalıdır, böylece ikiniz de mutlu olursunuz.

Seni seviyor: O sana açılıyor ve senden de aynı şeyi yapmasını bekliyor.

Hepimiz ilişkilerimizde savunmasız hissediyoruz, ancak düşüncelerinizi ve hislerinizi paylaşmadan güçlü bir ilişki kurmak zor. Reddetme korkusunun üstesinden gelmeye ve korkuları ve sorunları konusunda açık olmaya hazırsa, size güveniyor ve sizinle bir gelecek görebiliyor

Seni kullanır: O duygusal olarak seni yönlendiriyorsa

Güçlü ve zayıf yönlerinizi bilir ve sizi istediği şeyleri yapmaya yönlendirmeye çalışır. Bu ilişki türü ne olursa olsun kabul edilemez. Kendinizi sürekli suçlu hissettiğinizi veya eşinizin duygularının kendinize hükmettiğini fark ederseniz, muhtemelen bir adım geriye atıp neler olup bittiğini değerlendirmenin zamanı gelmiştir.

Seni seviyor: Sorunlardan bahsetmeye hazır

Tartışma yaşadığınızda sakince sorunlarınızdan bahsediyorsa, uzlaşmaya çalışıyorsa sizi seviyor anlamına gelir.

Seni kullanıyor: tartışmada size kötü davranıyor veya günlerce sizinle konuşmuyorsa

İlişkilerde tartışmalar kaçınılmazdır. Fakat tartışma esnasında size şiddet uygulması veya sizi manipüle ederek günlerce sessiz kalması kabul edilemez bir davranıştır.