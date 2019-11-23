Pazartesi sendromuna iyi gelecek 3 tatlı önerisi

Pazartesi gününüzü lezzetlendirecek ve sendromdan kurtaracak 3 tatlı önerisini sizlere sunduk! Orman meyveli pavlova, çilekli browni ve soğuk havaların vazgeçilmezi olan sufle tarifini mutlaka deneyin. Pazartesi sendromunu bu tatlılarla yenebilirsiniz, bizden söylemesi! İşte Pazartesi sendromuna iyi gelecek bu 3 tatlı için malzemeler...

Orman meyveli pavlova





Malzemeler:

-4 büyük yumurta akı

-1 su bardağı toz şeker

-1 çay kaşığı vanilya özütü

-1 çay kaşığı elma veya pirinç sirkesi

-1/2 yemek kaşığı mısır nişastası

-1 kutu çiğ krema

-2 yemek kaşığı pudra şekeri

-1 çay kaşığı vanilya özütü

-2 su bardağı orman meyvesi

Nasıl yapılır?

-Fırını 130 dereceye ayarlayıp ısınmaya bırakın. Bir fırın tepsisinin orta kısmına 18 cm. çapında bir daire çizdiğiniz pişirme kağıdı yerleştirin.

-Toz şekeri mutfak robotuna alın ve iyice incelene kadar çekin. Ayaklı mikser yardımıyla oda sıcaklığındaki yumurta aklarını orta hızda çırpmaya başlayın. Yumurtalar köpük köpük olunca toz şekeri her defasında bir yemek kaşığı olmak üzere azar azar ekleyin.

-Mikseri hızlı ayarda toz şeker tamamen eriyene kadar yaklaşık 10- 15 dakika karıştırın. Kontrol için bir parça karışımı iki parmağınız arasına alın. Elinize şeker partikülleri gelmemelidir.

-Son olarak; 1/2 çay kaşığı vanilya özütü, sirke ve nişastayı da ekleyip spatula yardımıyla karışıma yedirin.

-Karışımı, bir tepsinin içinde hazırladığınız yuvarlak şablon içine dökün, spatula ile kabaca şekillendirin. Fırının orta katında yaklaşık bir saat pişirin.

-Piştiğinde dış kısmında hafif sarımsı bir kabuk oluşacaktır. Pavlova, piştikten sonra fırının kapağını aralayıp içerisinde soğumaya bırakın.

-Bu esnada soğuk çiğ kremayı, pudra şekeri ve yarım çay kaşığı vanilya özütü ile birlikte sert tepecikler haline gelene kadar çırpın ve dolapta soğumaya bırakın.

-Fırındaki beze iyice soğuduktan sonra kırmamaya dikkat ederek bir pasta tabağına alın ve üstüne kremayı yayın. En üste kırmızı meyveleri elinizle tek tek yerleştirin. Aynı gün içerisinde tüketin.

Çilekli browni





Malzemeler:

-1 su bardağı toz şeker

-70 gr tereyağ (5 yemek kaşığı kadar)

-3/4 su bardağı kakao (75 gr)

-1/3 su bardağı sıvıyağ

-2 büyük yumurta

-1 tatlı kaşığı vanilya özütü (yoksa 1 paket vanilin)

-1/2 su bardağı un

-1 çay kaşığının ucuyla karbonat (yoksa 1 çay kaşığı kabartma tozu)

-1 yemek kaşığı mısır nişastası

-1 çay kaşığı (silme) tuz

-1/2 su bardağı damla çikolata

-6-7 tane çilek (doğranmış)

Nasıl yapılır?

-Fırını 160 dereceye ısınmak üzere açın. 20x20 cm ölçülerinde kare bir kalıbı yağlayın ya da yağlı kağıt serin.

-Tereyağ ve şekeri mikrodalgaya dayanıklı bir kaba koyup 1 dakika kadar eritin ya da benim yaptığım gibi ocakta hafif ateşte eritin. (Arada karıştırın, şekerle yağ bulamaç haline gelsin.

-Sonra bu karışımı derin bir kaba alın, üstüne sıvıyağ ve kakaoyu ekleyip karıştırın ve biraz soğumasını bekleyin.

-Yumurtayı ve vanilyayı ekleyin spatula ile iyice karıştırın.

-Üzerine un, nişasta, karbonat ve tuzu ekleyin un kaybolana kadar karıştırın.

-Son olarak damla çikolatayı ekleyip karıştırın.

-Fırın tepsisine döküp yayın, üzerine küçük parçalar halinde çilekleri dizin. (Hafif hamura batırın)

-160 derece fırında 25 dk kadar pişirin.

-Üstü sertleşecek, kürdan testinde kürdana kırıntılar gelmesi lazım, içi çok kuru olmasın.

-Kesmek için iyice soğumasını bekleyin.

-Oda sıcaklığında hava almayan bir kapta 3 gün saklayabilirsiniz.

Çikolatalı sufle





Malzemeler:

-125 gram bitter çikolata

-125 mili litre süt

-3 adet yumurta (sarıları ve beyazları ayrılmış)

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1,5 yemek kaşığı un

-1/4 çay kaşığı tuz

-2 yemek kaşığı toz şeker

Pişirme kabını yağlamak için:

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 yemek kaşığı kakao

Servisi için:

-1 yemek kaşığı pudra şekeri

Nasıl yapılır?

-125 mililitre sütü bir sos tenceresine alın ve kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtın.

-İçerisine çikolatayı ilave edin. Çikolata eridikten sonra ocaktan alın.

-Ayrı bir sos tenceresinde 2 yemek kaşığı tereyağını eritin.

-Üzerine 1,5 yemek kaşığı unu ilave ederek, kokusu çıkana kadar kavurun.

-Unun kokusu çıktıktan sonra çikolatalı süt karışımının içerisine ilave edin ve 2 yemek kaşığı toz şekeri ilave ederek sürekli olarak karıştırın.

-3 adet yumurta sarılarını da ilave edin, 2 dakika daha karıştırdıktan sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

-Derin bir kasede 3 adet yumurta beyazlarını bir çimdik tuz ile birlikte kaseyi ters çevirdiğinizde akmayacak kıvama gelinceye kadar çırpın.

-Soğumuş olan çikolatalı karışım ile köpük haline gelmiş yumurta aklarını birleştirin ve spatula yardımıyla karıştırın.

-Yağlanmış ve kakao ile kaplanmış sufle kaplarına bir parmak boşluk kalacak şekilde harcı bölüştürün ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin.

-Fırından çıkar çıkmaz üzerine pudra şekeri serpiştirip servis edin.

Afiyet olsun.