Yeni yıl kararları alırken

Yeni yıl kararlarınızda başarılı olmak için 8 bilimsel tabanlı strateji

Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre, kişilerin %93’ünün yeni yıl kararlarını yılın son ayında aldıklarını göstermiştir. En yaygın alınan kararlar arasında; kilo vermek, daha sağlıklı yemek, düzenli egzersiz yapmak ve para tasarrufu ile ilgili olduğu görüşmüştür..

Bununla birlikte, araştırmalar İnsanların %45'inin şubat ayına kadar kararlarını sürdüremediğini ve sadece% 19'unun iki yıl boyunca kararlarını koruduğunu gösteriyor. İrade veya öz denetim eksikliği, kararların sürdürülememe nedenlerinden olduğu ortaya çıkmıştır.

İrade gücünüzü nasıl artırabilir ve Yeni Yılınızda kendinize verdiği sözü nasıl yerine getirebilirsiniz? Bu sekiz strateji, davranış bilimine ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmaya çalışan yüzlerce insana yol gösterme niteliğindendir.

1. Değerlerinizi netleştirin ve onurlandırın

Öncelikle kendinize bu hedefin sizin için neden önemli olduğunu sorun. Örneğin yürüyüş yapmayı keyif aldığınız için mi geri dönmek istersiniz yoksa toplumsal beklentiler ve baskılar nedeniyle kilo vermek istediğiniz için mi geri dönmek istiyorsunuz? Özgün değerlerine hizmet eden insanların hedeflerine ulaşmada daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Sizi neyin temsil ettiğini bulun ve bu değerlerle tutarlı hedefler seçin.

2. Hedeflerinizi ve yaşamınızı olumlu terimlerile çerçeveleyin

Yapmak istemediklerinize değil, neyi başarmak istediğinize odaklanın. Yeni yıl boyunca tatlı yememeyi planlamak yerine, pazardan perşembeye yemekten sonra şekerlemeyi hedefleryin. Düşünceleri bastırmaya dair mücadele etmek çok fazla enerji gerektirir ve akla intikamla dönme gibi bi durum söz konusudur.

Çalışmalar şükran ve diğer olumlu duyguların uzun vadede daha iyi öz denetim sağladığını göstermektedir.

3.Hedeflerinizi daha kolay hale getirmek için ortamınızı değiştirin

Araştırmalar, yüksek iradeye sahip insanların, çeldiricilerden kaçınmak adına çevrelerini düzenlemenin son derece iyi olduğunu göstermektedir . Hedefiniz paradan tasarruf etmekse, tüm kredi kartlarını cüzdanınızdan kaldırın. Ve eğer sağlıklı beslenmeyi düşünüyorsanız bir kase cipsi çalışma masanızda tutmayın.

4.Destekleyici arkadaşlarınızla bir arada olun.

İş arkadaşlarınız düzenli olarak işe tatlılar getiriyorsa, onlardan hedeflerinize yardımcı olmalarını isteyin (onlar dakatılmak için ilham alabilirler!). Destekleyici arkadaşlar ve aile kararlarınızı alma şansınızı önemli ölçüde arttırabilmektedir.. Sizinle benzer hedefleri olan bir gruba katılmak iradenizi güçlendirmenin bir başka harika yoludur, çünkü rol modellere sahip olmak öz denetimi geliştirir .

5.Engeller ortaya çıktığında ne yapılacağı konusunda bir dizi plan oluşturun

Gecenin ortasındacanınız şeker ya da cips çektiğinde, bunun yerine bir dergi okumayı planlayabilir veya yavaşça ve dikkatlice bir elma yiyebilirsiniz (mindfulness). Yorgun olduğunuz ve kaydolduğunuz spor dersini atlamak üzereyken, beklemede olan destekleyici kız kardeşinizi arayın.

6. Kademeli bir yaklaşım kullanın

Yeni bir hedefe başladığınızda, küçükbasamaklardan başlayın ve erken başarılar üzerine inşa edin. Kahvenizde bir kaşık daha az şeker kullanmayı deneyebilirsiniz. Bir süre sonra şekeri tamamen bırakabilirsiniz. Tatlılara direnmek başlangıçta çok zor olursa, 10 dakika beklemeyi deneyin. Sonunda, dürtü büyük oranda azalacaktır.

Hayatın bir alanındaki değişikliğin işlenmiş tatlı yiyeceklerden uzak durma gibi diğer alanlarını da etkilemekte olduğunun farkına vardığınızda şaşırabilirsiniz . Daha uzun mesafelerde bisiklet sürdürebileceğinizi veya kafein alımınızı daha kolay kontrol edebileceğinizi göreceksiniz.

7. Ödülleri hayal edin ve keyfini çıkarın

Bir dağ zirvesine yaklaşırken endorfin hormonunun bir koşudan sonra vücudunuzda dolaştığını veya cildinizdeki güneşi hissedin. Tüm duyularınıza dikkat edin: koku, görme, işitme, dokunma ve tat. Ödülleri görselleştirmek , bunlar ile sonuçlanan aktivitelere katılma ihtimalinizi arttırmaktadır. Başlangıçta bu ödülleri hayal etmek veya deneyimlemek zorise , yeni davranışların olumlu etkileri ortaya çıkana kadar kendinize verebileceğiniz küçük ama anlamlı olabilecek hediyelerdüşünün.

8. Aksiliklerde bile kendinize karşı nazik olun

Çoğu insan iradeyi artırmanın yoluolarak “kendini şekle sokmak” yöntemi olduğuna inanır, Ancak tam tersi doğrudur . Küçük irade başarısızlıkları için kendilerini sert bir şekilde suçlayan kişiler, uzun vadede hedeflerineulaşmada daha kötüye gitme eğilimindedir .

Bunun yerine kendine şefkat göstermeyi dene. Kendinizi biraz gevşetmeyi deneyebilir, meditasyon, yoga yapmayı deneyebilirsinizve insan olmanın kusurlu olmakla anlamlı olduğunu unutmayın. O tatlıyı yediğiniz için, umutsuzluğa kapılmayın ve hemen havlu atmayın . Kendinize anlayışlı davranın ve ertesi gün hedefinize yönelin.

Unutmayın, yeni yıl kararlarınızı kendi kendini eleştiren ve kendinize karşı sert olarak elde etme olasılığınızneredeyse yoktur. Bunun yerine, başarılı olmanıza yardımcı olacak bunlar gibi bir dizi küçük ve stratejik adımlarla iradenizi artırın.

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