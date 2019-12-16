Porselen gibi bir cilde sahip olmanın yolları

Pürüzsüz ve kusursuz bir cilt bütün kadınların hayali. Gözenek problemi, renk eşitsizlikleri ve kusurlar ile savaşmak bu yöntemler ile çok daha kolay...

Gözenek problemi

Yağ salgılayan yağ bezlerinin içinde bulunduğu gözenekler; cilt tipi, genetik faktörler, yaşam tarzı gibi birçok faktörden etkilenerek görünüm ve büyüklük olarak çeşitlilik gösterebiliyor.Cildinizdeki kolajen ve elastinler yaş ile ters orantıda olarak azalma gösteriyor. Bu neden ile yaş aldıkça gözenekleriniz büyüyüp daha belirgin hale gelebiliyor. Yoğun kullanılan kozmetikler ve ağızdan alınan hormon ilaçları bu durumu tetikleyerek gözeneklerin belirginleşme sürecini hızlandırabiliyor. Ciltteki yağlanmanın düzenlenmesi ve böylece gözenek probleminin de engellenmesi için cildi temiz tutmak oldukça önemli.

Bal ve tarçın maskesi

Sadece 2 malzemeden oluşan bu mucizevi maske, akne ve ciltteki pürüzler gibi cilt problemleri ile savaşıyor. Yüzünüzü iyice temizledikten sonra bal ve tarçın karışımını iyice karıştırıp yüzünüze uygulayın. 10-15 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Bu maskeyi 2 haftada bir uygulayarak istediğiniz sonuçları alabilirsiniz.

Yeşil çay maskesi

Bu maskeyi cildinize uygulamak ciltteki kırışıklıkları ve pürüzleri azaltılarak daha genç ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlayacak. 2 yemek kaşığı taze yeşil çay, 1 yemek kaşığı organik bal, 1 yemek kaşığı yoğurt ve 3 yemek kaşığı karbonatı güzelce birbirine karıştırdıktan sonra karışımı 10 dakika kadar buzdolabında bekletin. Buzdolabından aldıktan sonra 15-20 dakika kalacak şekilde cildinize uygulayın ve soğuk su ile durulayın. Bu maskeyi haftada bir uygulayabilirsiniz.