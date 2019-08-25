Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinde, Seattle şehrinde yaşıyorum. Boş zamanlarımda ve tatillerimde Amerika’nın şehirlerini ve dünyaca ünlü milli parklarını geziyorum. Geçtiğimiz haftasonu alışveriş yapmak için Pike Place Market’e gittim ve evime marketin ünlü çiçekçilerinden taze çiçek aldım. Arabama yürümeden önce marketin hemen bir sokak altında bulunun Seattle’ın ünlü Sakız Duvarı’na uğradım.

Seattle şehrinin Sakız Duvarı’nın farklı bir hikayesi var. 1993 senesinde Pike Place Market Tiyatrosu’na gelen seyirciler bilet alırken ve sırada beklerken çiğnedikleri sakızları tiyatronun hemen dışındaki duvarlara yapıştırarak bir akım başlatmış. Sakızları çiğnedikten sonra duvara yapıştıran seyirciler Amerika’nın en ünlü duvarlarından birini oluşturmuş.

Çiğnenmiş renkli sakızlar ile kaplı olan Post Alley duvarları sokağa girer girmez sizi şeker kokusu ile karşılıyor. Dar bir sokak olan Post Alley günün her saati kalabalık. Sakız çiğneyip duvara yapıştırmak isteyen veya duvar ile fotoğraf çektirmek için uğrayan turistler bu çılgın geleneği 2019 senesinde de devam ettiriyor.

Sakız Duvarı ilk defa 2015 senesinde temizlenmiş. Temizlik yaklaşık olarak 130 saat sürmüş ve duvardan çıkarılan sakızın ağırlığı 58 kg olarak ölçülmüş. Temizlik yapıldıktan kısa bir süre sonra turistler ve Seattle şehir sakinleri duvarı ziyaret edip çiğnedikleri sakızları yapıştırmaya devam etmişler. 2019 senesinde Post Alley duvarları hala rengarenk sakızlarla kaplı.

Sakız Duvarı’nı her görmeye gittiğimde duvarın farklı renklerle ve desenlerle kaplanmış olduğunu farkediyorum. Turistler ve lokaller çiğnedikleri sakızlar ile yaratıcılıklarını sonuna kadar kullanıp farklı şekillerde yapıştırmaya devam ediyorlar. Sokağın yerlerine kadar sarkan renkli sakızlar Post Alley duvarlarının renkli kalmasını sağlıyor. Bu ilginç sakız kaplı duvar Seattle şehrini ziyaret eden turistlerin ilk durak noktalarından. Sakızlara ve duvara dokunulmadığı sürece Seattle şehrinde fotoğraf çekmek için çok eğlenceli bir sokak.

Ülke: Amerika Birleşik Devletleri

Şehir ve Eyalet: Seattle, Washington

Vize: Türk vatandaşları için ABD turist vizesi

Para Birimi: Amerikan doları

Yerel Dil: İngilizce

Selen Özcan - The Blondielog

Instagram: @theblondielog

Seattle, Washington

www.selenozcan.com