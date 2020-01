Old Faithful, Yellowstone’u Dünya’nın ve ABD’nin ilk ulusal parkı statüsüne taşıyan koruma altındaki dünyaca ünlü gayzer. Her 68 ya da 94 dakikada bir patlayan bu gayzerin patlama zamanları önceden tahmin ediliyor. 1870 senesinde gezginler tarafından keşfedilen gayzere ‘emektar’ ya da ‘eski vefalı’ anlamına gelen Old Faithful ismi verilmiş.



Patlaması sırasında yerin altından yüksek basınçla ve sıcaklıkla gelen termal sular 30 ile 55 metreye kadar yükseliyor. Bilim insanları suyun sıcaklığını 96 derece olarak ölçmüşler. Ziyaretçiler için güvenlik, gayzerin etrafını çitlerle çevreleyerek sağlanmış. Her gün 17 kez patlayan Old Faithful gayzerinin patlama saatlerini ulusal park ziyaretçi merkezinden takip ettikten sonra görmeye gittim. Parkın tam ortasında, koruma altında olan bu bölümde koca bir delikten çıkan buhar yerini bir anda termal sulara bırakıyor. Bu doğa harikasına şahitlik etmeye başladığınız an yerin metrelerce altından yüksek basınç ile gelen suların yükselmeye başladığını görüyorsunuz. Daha sonra sular bir anda en yüksek seviyeye ulaşıyor ve Old Faithful gayzeri patlıyor.