Her sene ortalama 4 Milyon ziyaretçiyi ağırlayan, Amerika Birleşik Devletleri’nin 3 farklı eyaleti üzerine kurulu olan, Dünya’nın ve ABD’nin ilk ulusal parkı Yellowstone 1872 senesinde ABD başkanı General Grant tarafından ulusal park ilan edilip koruma altına alındı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 1978 senesinde ilk sıradan kabul edildi.
Yellowstone Ulusal Parkı'nda Neler Yapılır?
Old Faithful, Yellowstone’u Dünya’nın ve ABD’nin ilk ulusal parkı statüsüne taşıyan koruma altındaki dünyaca ünlü gayzer. Her 68 ya da 94 dakikada bir patlayan bu gayzerin patlama zamanları önceden tahmin ediliyor. 1870 senesinde gezginler tarafından keşfedilen gayzere ‘emektar’ ya da ‘eski vefalı’ anlamına gelen Old Faithful ismi verilmiş.
Patlaması sırasında yerin altından yüksek basınçla ve sıcaklıkla gelen termal sular 30 ile 55 metreye kadar yükseliyor. Bilim insanları suyun sıcaklığını 96 derece olarak ölçmüşler. Ziyaretçiler için güvenlik, gayzerin etrafını çitlerle çevreleyerek sağlanmış. Her gün 17 kez patlayan Old Faithful gayzerinin patlama saatlerini ulusal park ziyaretçi merkezinden takip ettikten sonra görmeye gittim. Parkın tam ortasında, koruma altında olan bu bölümde koca bir delikten çıkan buhar yerini bir anda termal sulara bırakıyor. Bu doğa harikasına şahitlik etmeye başladığınız an yerin metrelerce altından yüksek basınç ile gelen suların yükselmeye başladığını görüyorsunuz. Daha sonra sular bir anda en yüksek seviyeye ulaşıyor ve Old Faithful gayzeri patlıyor.
2357 metrede Yellowtone Gölü'ne girin
Deniz seviyesinden 2357 metre yüksekteki Yellowstone Gölü, Kuey Amerika'nın yüksek irtifadaki en büyük alp gölü. Gölün suyu buz gibi fakat dip bölgelerde görülen volkanik hareketlenmeler derinlerdeki suyu ısıtıyor. Suyu dondutucu soğuk olduğu için gölün içinde hayatta kalma süresinin 20 dakika olacağı tahmin ediliyor.
Yellowstone'un Büyük Kanyon'una doğa yürüyüşü yapın
Volkanik hareketleri, gayzerleri ve alp gölleri ile ünlü Yellowstone Ulusal Parkı içinde aynı zamanda 40 kilometrelik bir kanyon var. Yellowstone Büyük Kanyonu'nun 640 bin yıl önce Yellowstone Caldera süper volkanının patlaması ile oluştuğu tahmin ediliyor. Kanyonun içine kısa bir doğa yürüyüşü yapıp, 94 metreden düşen Yellowstone Şelalesi'ni kanyonun dramatik manzarası eşliğinde görmek benim için unutulmaz bir andı.
Vahşi bizonların arabanızı durdurmasına izin verin
Yellowstone Ulusal Parkı içinde Hayden Vadisi ve Pelikan Vadisi arasındaki yola gelindiğinde trafik bir anda durur. İnsanların arabalarından çıkıp fotoğraf makinelerine sarıldıklarını görünce vahşi bizonların yolunuzu kestiğini anlarsınız. Bizonlar iki vadi arasında seyahat ederken yolu park polisleri açar. ABD ulusal park sınırları içerisinde vahşi hayvanlara hiç bu kadar yakın olmamıştım.
Yellowstone Ulusal Parkı Kısa Notlar
Ülke - Amerika Birleşik Devletleri
Vize - Türk vatandaşları için ABD turist vizesi
Park giriş ücreti - 35 Dolar, 7 gün geçerlidir
Ne zaman gidilir - Nisan ve Eylül arası en ideas sezon
Ne yenir - Bizon ve Elk eti
İlginç bilgi - Yellowstone Ulusal Parkı, ABD 'nin 3 farklı eyaleti üzerine kuruludur
Selen Özcan
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