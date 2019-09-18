Mutlu güzel haftalar! Saç sağlığımızdan, saçımızla ilgili her şeyden bahsetmeye devam edelim.

Efendim her şeyin başı sağlık dolayısı ile önce sağlıklı olacağız. Ancak yine de hormon değişim dönemlerinde bütün kadınlar saç kaybeder ve ben bu hafta özellikle menopoz üzerinde durmak istiyorum.

Kadınların çoğu menopoz döneminde yaygın saç dökülmesi yaşarlar. Östrojenin bir görevi de saçı bütün yıkımlara karşı korumaktır. Bu dönemde azalan kadınlık hormonu olan östrojen tüm vücudu etkilediği gibi saçı da etkilemektedir.

Peki, menopoz döneminde daha çok dökülen saçlarımızı nasıl destekleyelim?

Saç sağlımız yukarıda da belirttiğim gibi sağlığımızdan çok etkileniyor bu dönemde kullanılan ilaçlar, genetik yatkınlık ve stres seviyemizde süreci etkileyen diğer faktörlerdir.

Menopoz döneminde bitkisel östrojen destekleri alabiliriz örneğin kızıl yonca, kara yılan otu, çuha çiçeği yağı, yabani Hint yerelması gibi.

Bu bitkilerin sağladığı isoflovinler zaten yıllardır menopoz şikayetlerinin giderilmesinde kullanılıyorlar.

Menopoz dönemindeki saç şikayetlerinin azalması için bu bitkileri içeren preparatlar ve tropikal losyonlar oldukça faydalıdır. Bunların dışında hücre yenileyici farklı yöntemlerden destek alınabilir. PRP, mikro dermal terapi gibi yöntemlerde amaç saç kökünü ve saç folikülünü güçlendirmektir. Bütün bu yöntemlerden fayda görebilmek için 4-6 ay gibi bir süreçte kullanmak gerekir.

Not; Bu yazı tıbbi tavsiye niteliği taşımaz ve bu bilgiler hastalığı tedavi edici değildir. Hastalığınız varsa doktorunuza danışınız.

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