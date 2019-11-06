Sezgiler yol gösterebilir

Bugün ne yapılabilir? Bugün su elementinde güçlü bir vurgu var. Işıkların uyumu daha derin duygusal bağlar kurabileceğimizi anlatıyor. Aynı zamanda sezgilerimiz de çok güçlü. Gizli konularla karşılaşabilir, yeni şeyler öğrenebiliriz. Balık burcundaki Ay fedakarlıkların, hassasiyetlerin de öne çıktığını göstermekte. Bugün iletişim problemleri söz konusu olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Daha akılcı olmaya çalışalım. Başkalarını kolayca anlayabilsek de mantık ve kararlılık gerektiren işlerde zorlanabiliriz. Hayal gücümüz çok fazla çalışacağı için gereksiz endişeler de olabilir. Olaylara daha gerçekçi bir gözle bakalım. Günün geç saatlerinde derin konulara daha ilgili ve açık olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Maymun Düşüncelerimize yön verelim. Tzolkin’e göre bugün zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günündeyiz. Bugün aynı zamanda yeni şeyleri denemek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.