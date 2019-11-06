MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAstroloji HaberleriSezgiler yol gösterebilir
07.11.2019 - 00:00 |

Sezgiler yol gösterebilir

Bugün su elementinde güçlü bir vurgu var.

Sezgiler yol gösterebilir

Bugün ne yapılabilir? Bugün su elementinde güçlü bir vurgu var. Işıkların uyumu daha derin duygusal bağlar kurabileceğimizi anlatıyor. Aynı zamanda  sezgilerimiz de çok güçlü. Gizli konularla karşılaşabilir, yeni şeyler öğrenebiliriz. Balık burcundaki Ay fedakarlıkların, hassasiyetlerin de öne çıktığını göstermekte. Bugün iletişim problemleri söz konusu olabilir.

Nelerden kaçınmalı? Daha akılcı olmaya çalışalım. Başkalarını kolayca anlayabilsek de mantık ve kararlılık gerektiren işlerde zorlanabiliriz. Hayal gücümüz çok fazla çalışacağı için gereksiz endişeler de olabilir. Olaylara daha gerçekçi bir gözle bakalım. Günün geç saatlerinde derin konulara daha ilgili ve açık olabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 7/Maymun   Düşüncelerimize yön verelim. Tzolkin’e göre bugün zihinsel açıdan hareketli ve oynak Maymun günündeyiz. Bugün aynı zamanda yeni şeyleri denemek için de güzel fırsatlar bulabiliriz.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Sofistike

Sofistike
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bilemediğiniz konulardan kaynaklı kayıplar gündeminizi etkileyebilir. Elinizde olmayan nedenlerden işlerinizde çözülmeler yaşayabilirsiniz. İçsel süreçler yaşayacağınız zamanlar var. Arkadaşlarınıza vakit ayırmak size iyi gelecektir. İş hayatınızda alacağınız destekler işlerinizi kolay bitirmenizi sağlayabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecek umutlarınızla ilgili projeler üretebilirsiniz. Sosyal konulara yöneleceğiniz zamanlar var. İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha kolay ilerleyebilirsiniz. İşlerinizi tamamlayabilmek için şartlar lehinize çalışıyor. Uğraştığınız işle ilgili sorumluluklarınızı tamamlayabilmek için alternatif planlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hedeflerinize ulaşmak için daha fazla çaba göstereceğiniz zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız işlerde mücadele edebilirsiniz. Otorite figürleriyle iletişiminize özen göstermeniz de fayda var. Bürokratik engellere karşı dikkatli olun. Gelecek yönündeki projelerinizde olumlu geri dönüş alabilirsiniz. Annenizle ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmaktan keyif alacağınız bir gündesiniz. Özgürleşmek için planlar yapabilir, seçtiğiniz bir konu üzerinde eğitim almaya başlayabilirsiniz. İnandığınız konuları paylaşmak için çevrenizle iletişim halinde olabilirsiniz. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelebilir. İş hayatınızda hedeflerinize ulaşmak için mücadele içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ortaklı konular gündeminizi oluşturabilir. Endişe ve korku duyduğunuz olaylarla karşılaşabilirsiniz. Finansal konularınıza zaman ayırabilirsiniz. Yenilenme ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konularla uğraşacağınız zamanlar olabilir. İşlerinizde bürokratik engellere takılabilirsiniz. Gelecek yönünde yeni planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizde denge kurmak istediğiniz bir gündesiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sizi uğraştıran işlerle ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Gün içinde yapacağınız anlaşmalara özen göstermenizde fayda var. Hedeflerinize ulaşmak için alternatif programlar yapabilirsiniz. Annenizle ilgili konular göz ardı etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. İşlerin tamamlanması ve gelecek yönünde düşünce ve projeler geliştirmek isteyebilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar içindesiniz. İş arkadaşlarınızla birlikte alternatif planlar yapmak uğraştığınız işler yönünden faydalı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek istediğiniz işlere yoğunlaşabilirsiniz. Uğraştığınız işlerde göz önünde olmak sizi iyi hissettirecektir. Gelecek yönünde atılımlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Keyif aldığınız yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Sevdiklerinizle zaman geçirebilir ve onlar için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konularla ilgileneceğiniz bir gündesiniz. Geçmişte kalan konular gündeminize gelebilir. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Gün içinde güven aradığınız yerlere çekilebilirsiniz. Babanızla ilgili olaylarla uğraşacağınız zamanlar var. İş hayatınızda uğraştığınız konuların tamamlandığını görebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. İletişimin yoğun olduğu zamanlar var. İş hayatınızdaki sorumluluklarınız için mücadele edebilirsiniz. Gelecek yönünde yeni alternatif planlar yapabilirsiniz. İşlerinizi tamamlamak için kendinize fırsat tanımalısınız. Gün içinde kardeşlerinize vakit ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Uğraştığınız işlerde kişisel yeteneklerinizi kullanarak daha kolay ilerleyebilirsiniz. Maddi konularla ilgili sorumluluklar almak zorunda olduğunuz bir gündesiniz. Gün içinde başkalarından gelecek desteklerle işlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz. İş hayatınızın geleceği ile ilgili yeni projeler geliştirebilirsiniz. Ticari anlaşmalara özenli yaklaşın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara yönelebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Geleceğiniz için alternatif fikirler üretip, bunları proje haline getirebilirsiniz. Hassasiyet gösterdiğiniz konulara daha fazla eğilmek isteyeceğiniz zamanlar var. Beden sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Betül Yergök
Betül YergökAnlamı Kalmadıysa Sil Hikayeyi
Burcu Çetinkaya
Burcu Çetinkayaİdrar Kaçırma Hakkında Her Şey
Prof. Dr. Şükrü Yazar
Prof. Dr. Şükrü YazarKök Hücre Uygulaması Nedir?
Op.Dr. Ekrem Keskin
Op.Dr. Ekrem KeskinBacak Estetiği Yöntemleri
Uzm Dyt Elif Erkin
Uzm Dyt Elif ErkinKuru Meyveler Hakkında Herşey
Psikolojik Danışman Dilek Söylemez
Psikolojik Danışman Dilek Söylemezİçe mi, Dışa mı Dönüksün?
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluHayatı Güzelleştirmenin Yolu!
Doç. Dr. Cem ARITÜRK
Doç. Dr. Cem ARITÜRKEn Tehlikeli 4 Damar Hastalığı
Op.Dr. Tufan Evciman
Op.Dr. Tufan EvcimanRetina Dekolmanı
Op. Dr. Tamer Gültekin
Op. Dr. Tamer GültekinVajinismus Tedavisi İçin Doğru Tercih Kriterleri
En Çok İzlenen Videolar
Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | Ağızları Sulandıran İskender TarifiYediğim İçtiğim Sizin Olsun | Ağızları Sulandıran İskender Tarifi
Endometriozisin tüp bebek tedavisine etkisi var mıdır?Endometriozisin tüp bebek tedavisine etkisi var mıdır?
Endometriozis hangi durumlarda ameliyat yapılır?Endometriozis hangi durumlarda ameliyat yapılır?
Endometriozis nedir?Endometriozis nedir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sezgiler yol gösterebilir

Sezgiler yol gösterebilir

ZELL Sonbahar/Kış 2019 ‘Ready Couture’ Koleksiyonu

ZELL Sonbahar/Kış 2019 ‘Ready Couture’ Koleksiyonu

Trend alarmı: Midi etek

Trend alarmı: Midi etek

Bir sonbahar klasiği: Elbise ve çizme

Bir sonbahar klasiği: Elbise ve çizme

Sıradaki Haber