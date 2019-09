Evde pratik şinitzel hazırlamaya ne dersiniz? Fileto şeklinde dilimlendikten sonra inceltilen tavuk göğüs etleri sadece taze çekilmiş tuz ve karabiber ile çeşnilendiriliyor. Sırasıyla; un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulandıktan sonra kızgın yağda kısa sürede kızartılıyor. Peki, şinitzel nasıl yapılır?

Kaplaması için:

-3 yemek kaşığı un

-2 adet büyük boy yumurta

-1 su bardağı galeta unu

Kızartmak için:

-1,5 su bardağı ayçiçek yağı

Şinitzel nasıl yapılır?

-Fileto tavuk göğüslerini uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Yırtılmaması için üzerlerini streç film ile kapladığınız fileto parçalarını bir et döveceği ya da ağırlık yardımıyla inceltin.

-Tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ile lezzetlendirin.

-Yumurtaları geniş bir kasede çırpın. Un ve galeta ununu düz bir tabağa yayın. Ayçiçek yağını derin bir tavada kızdırın.

-İncelttiğiniz fileto tavuk dilimlerinin her iki tarafını öncelikle una bulayın. Fazla unlarını temizleyin.

-Çırpılmış yumurta karışımına batırdığınız fileto tavukların her iki tarafını da galeta ununa bulayın.

-Galeta ununun fazlasının düşmesini sağladıktan sonra hazırladığınız şinitzelleri, kızgın yağda arkalı önlü ters çevirerek renk alana kadar kızartın.

-Fazla yağını bırakması için kağıt havlu serili bir servis tabağına alıp, 1-2 dakika kadar dinlendirdiğiniz tavuk şinitzelleri, ılık olarak yanında patates püresi ile servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Püf noktası: Çırpılmış yumurta içerisine maden suyu veya süt ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.