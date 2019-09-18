Şinitzel nasıl yapılır?
İnce fileto haline getirilmiş tavuk göğüsünden yapılan şinitzel tarifini sizinle paylaşıyoruz. Evde kolayca yapabileceğiniz şinitzeltarifi için malzemeleri hazırlayın. İşte şinitzel tarifi...
Evde pratik şinitzel hazırlamaya ne dersiniz? Fileto şeklinde dilimlendikten sonra inceltilen tavuk göğüs etleri sadece taze çekilmiş tuz ve karabiber ile çeşnilendiriliyor. Sırasıyla; un, çırpılmış yumurta ve galeta ununa bulandıktan sonra kızgın yağda kısa sürede kızartılıyor. Peki, şinitzel nasıl yapılır?
Kaplaması için:
-3 yemek kaşığı un
-2 adet büyük boy yumurta
-1 su bardağı galeta unu
Kızartmak için:
-1,5 su bardağı ayçiçek yağı
Şinitzel nasıl yapılır?
-Fileto tavuk göğüslerini uzunlamasına ortadan ikiye kesin. Yırtılmaması için üzerlerini streç film ile kapladığınız fileto parçalarını bir et döveceği ya da ağırlık yardımıyla inceltin.
-Tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ile lezzetlendirin.
-Yumurtaları geniş bir kasede çırpın. Un ve galeta ununu düz bir tabağa yayın. Ayçiçek yağını derin bir tavada kızdırın.
-İncelttiğiniz fileto tavuk dilimlerinin her iki tarafını öncelikle una bulayın. Fazla unlarını temizleyin.
-Çırpılmış yumurta karışımına batırdığınız fileto tavukların her iki tarafını da galeta ununa bulayın.
-Galeta ununun fazlasının düşmesini sağladıktan sonra hazırladığınız şinitzelleri, kızgın yağda arkalı önlü ters çevirerek renk alana kadar kızartın.
-Fazla yağını bırakması için kağıt havlu serili bir servis tabağına alıp, 1-2 dakika kadar dinlendirdiğiniz tavuk şinitzelleri, ılık olarak yanında patates püresi ile servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.
Püf noktası: Çırpılmış yumurta içerisine maden suyu veya süt ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.