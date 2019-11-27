Sırtta sivilce neden çıkar, nasıl geçer? Sırttaki sivilcelerden kurtulma rehberi!

Sivilceler, rahatsız edici ve kimi zaman ağrı veren cilt problemlerindendir. Özellikle sırtta çıkan sivilceler birçok hastalığın haberici olabilir. Tıpkı yüzümüzdeki sivilcelerde olduğu gibi; sırtımızdaki sivilcelerde bakterilerin ve cildimizdeki gözeneklerin fazla sebum üretminden kaynaklanır. Peki sırtta çıkan sivilceler nasıl geçer? Sırtta çıkan sivilceler neden olru? Sırtta sivilce çıkması nasıl önlenir? Sırtta sivilce için hangi doktora gidilmeli? Tüm bu soruların cevabını sizin için paylaştık.

Gülşah Karaman-PembeNar özel

Sırtta çıkan sivilceler neden olur?

Yüzümüz gibi sırtımızda da yağ üreten bezler var. Ölü deri hücreleri ve bakterilerle birleşen bu yağlar tıkanmaya neden olarak, sırt sivilceleri ile sonuçlanabilir. Sırtta sivilcenin nedenleri arasında; karaciğer hastalıkları, dar giysiler giymer, sağlıksız beslnme, stres, vücuttaki hormonal

değişimler ve doğru olmayan kozmetik ürünlerinin kullanımından dolayı olabilir.

Sırtta çıkan sivilceler neyin habercisi?

Vücudunuzda çıkan sivilceler hastalık habercisi olabilir. Ancak bu durumda bir uzmana başvurarak bunun sonucunu alabilirsiniz. Fakat, sırtınızda veya başka bir yerinizde çıkmayan inatçı sivilceler kist habercisi olabilir. Ancak böyle bir durumda da mutlaka bir uzmana görünüp teşhisi koymakta fayda var. Geçmeyen sivilceler, insülin direncinizin artmış olduğunu gösterebilir.

Sırtta çıkan sivilceler nasıl geçer?

Sırtta çıkan sivilceleriniz için öncelikle bir uzmana başvurmalısınız. Ancak uzman dışında da evinizde kolayca uygulayabileceğiniz birçok doğal yöntem vardır. Bu yöntemleri sizin için sıraladık:

-Elma sirkesi

Elma sirkesi, sırtınızdakiler de dahil olmak üzere tüm vücudunuzdaki sivilcelerden kurtulmanız için etkili doğal yöntemler arasındatır. Anti-inflamatuar ve antibakteriyel özelliklerinden dolayı sivilce oluşumundan sorumlu iltihabı ve bakteri üremesini engeller. Bunun dışında cildinizin pH düzeyini

dengelemeye yardımcı olur.

Nasıl kullanılır?

Bir bardak suya, 1 yemek kaşığı sirke katın. Bunu sırtınızdaki sivilcelere masaj yaparak yedirin. 10 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Temiz bir bez ile kuruttuktan sonra su bazlı bir nemlendirici sürün. Bu karışımı sivilceleriniz geçene kadar günde 2 veya 3 kez uygulayabilirsiniz.

-Çay ağacı yağı

Sırttaki sivilceler için evde kullanabileceğiniz bir diğer doğal yardımcınız ise çay ağacı yağıdır. Bu yağ anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Sivilce üzerine sürüldüğünde yağı kolayca cilde nüfuz eder ve sırttaki aknenin hızla kurumasına yardımcı olur.

Nasıl kullanılır?

Kulak çubuğuna 1-2 damla çay ağacı yağını damlatın ve sivilceleriniz üzerine sürün. 15-20 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Bu yağı bal ile de karıştırıp uygulayabilirsiniz. Ancak cildiniz hassas ise çay ağacı yağını su ile seyreltip kullanmalısınız. Ölçü 1'e 3 olmalıdır. Yani 1 damla çay ağacı yağına 3 damla su gibi...

-Zerdeçal

Sivilcelere neden olan bakterileri öldürmeye yardımcı olan antibakteriyel özelliğe sahip olan zerdeçal da sırtınızdaki sivilcelerden kurtulmak için etkili bir doğal yöntemdir.

Nasıl kullanılır?

1-2 tatlı kaşığı zerdeçal tozuna biraz susam yağı karıştırığ macun yapın ve bu karışımı sivilcelerinize srüün. 1 saat kadar bekletin ve durulayın. Bunu günde 1 veya 2 kez yapabilirsiniz.

-Limon

Herkesin bildiği gibi limon da sırtınızdaki sivilcelere karşı açtığı savaçta oldukça etkilidir. Limonda bulunan doğal asit sayesinde, vücudunuz ölü hücrelerden arını, gözenekler açılır ve antibakteriyel özelliği sayesinde de sırtta akne üreten bakterileri ciltten uzaklaştırır.

Nasıl yapılır?

Bir dilim taze limonu, sırtta sivilcelerin olduğu bölgeye sürün. Soğuk su ile durulamadan önce 10 dakika bekleyin. Bunu günde 1-2 kez uygulayın. Eğer cildiniz hassas ise limonu direk cildinize uygulamayın, eşit miktarda gül suyu ile karıştırıp, bir pamuk yardımıcı ile sırttaki sivilcelerinize sürün. 20-25 dakika bekledikten sonra soğuk ile yıkayın. Bunu günde 2 kez tekrarlayın.

Sırtta sivilce için hangi doktora gidilmeli?

Cildiye(Dermatoloji) bölümü gereken tedaviyi yapmasına rağmen tedaviye cevap alınamıyor ise içten gelen bir sorundan dolayı kaynaklanacağından dahiliye bölümünden randevu alınarak çeşitli testlerin yapılması istenebilir. Test sonuçlarına göre hastanın hangi bölüme geçmesi gerektiği ve tedavisi belirlenecektir.

Sırtta sivilce çıkması nasıl önlenir?

Mutlaka sağlıklı beslenmeye ve su tüketimine dikkat etmeniz gerekir. Yeterli miktarda bile su tüketimi sivilcelerinizin çıkmasını engelleyecektir.