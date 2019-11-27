Güzellik

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCilt Bakımı HaberleriSırtta sivilce neden çıkar, nasıl geçer? Sırttaki sivilcelerden kurtulma rehberi!
27.11.2019 - 16:30 |

Sırtta sivilce neden çıkar, nasıl geçer? Sırttaki sivilcelerden kurtulma rehberi!

Sivilce sorunu çoğu insanı rahatsız eden cilt problemleri arasında yer alıyor. Ancak sivilce sorununuz sırtınızda oluşmaya başlamışsa bu daha büyük bir sorun demektir. Peki, sırtta çıkan sivilceler nasıl geçer? Sırtta çıkan sivilce neden olur? İşte cevabı...

Sırtta sivilce neden çıkar, nasıl geçer? Sırttaki sivilcelerden kurtulma rehberi!

Sivilceler, rahatsız edici ve kimi zaman ağrı veren cilt problemlerindendir. Özellikle sırtta çıkan sivilceler birçok hastalığın haberici olabilir. Tıpkı yüzümüzdeki sivilcelerde olduğu gibi; sırtımızdaki sivilcelerde bakterilerin ve cildimizdeki gözeneklerin fazla sebum üretminden kaynaklanır. Peki sırtta çıkan sivilceler nasıl geçer? Sırtta çıkan sivilceler neden olru? Sırtta sivilce çıkması nasıl önlenir? Sırtta sivilce için hangi doktora gidilmeli? Tüm bu soruların cevabını sizin için paylaştık.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sivilce nasıl geçer, ne iyi gelir? Yüzdeki sivilceye evde bitkisel doğal çözüm! Sivilcelere elveda...

Gülşah Karaman-PembeNar özel

Sırtta çıkan sivilceler neden olur?

Yüzümüz gibi sırtımızda da yağ üreten bezler var. Ölü deri hücreleri ve bakterilerle birleşen bu yağlar tıkanmaya neden olarak, sırt sivilceleri ile sonuçlanabilir. Sırtta sivilcenin nedenleri arasında; karaciğer hastalıkları, dar giysiler giymer, sağlıksız beslnme, stres, vücuttaki hormonal
değişimler ve doğru olmayan kozmetik ürünlerinin kullanımından dolayı olabilir.

Sırtta çıkan sivilceler neyin habercisi?

Vücudunuzda çıkan sivilceler hastalık habercisi olabilir. Ancak bu durumda bir uzmana başvurarak bunun sonucunu alabilirsiniz. Fakat, sırtınızda veya başka bir yerinizde çıkmayan inatçı sivilceler kist habercisi olabilir. Ancak böyle bir durumda da mutlaka bir uzmana görünüp teşhisi koymakta fayda var. Geçmeyen sivilceler, insülin direncinizin artmış olduğunu gösterebilir.

Sırtta çıkan sivilceler nasıl geçer?

Sırtta çıkan sivilceleriniz için öncelikle bir uzmana başvurmalısınız. Ancak uzman dışında da evinizde kolayca uygulayabileceğiniz birçok doğal yöntem vardır. Bu yöntemleri sizin için sıraladık:

-Elma sirkesi

Elma sirkesi, sırtınızdakiler de dahil olmak üzere tüm vücudunuzdaki sivilcelerden kurtulmanız için etkili doğal yöntemler arasındatır. Anti-inflamatuar ve antibakteriyel özelliklerinden dolayı sivilce oluşumundan sorumlu iltihabı ve bakteri üremesini engeller. Bunun dışında cildinizin pH düzeyini
dengelemeye yardımcı olur.

Nasıl kullanılır?

Bir bardak suya, 1 yemek kaşığı sirke katın. Bunu sırtınızdaki sivilcelere masaj yaparak yedirin. 10 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Temiz bir bez ile kuruttuktan sonra su bazlı bir nemlendirici sürün. Bu karışımı sivilceleriniz geçene kadar günde 2 veya 3 kez uygulayabilirsiniz.

-Çay ağacı yağı

Sırttaki sivilceler için evde kullanabileceğiniz bir diğer doğal yardımcınız ise çay ağacı yağıdır. Bu yağ anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Sivilce üzerine sürüldüğünde yağı kolayca cilde nüfuz eder ve sırttaki aknenin hızla kurumasına yardımcı olur.

Nasıl kullanılır?

Kulak çubuğuna 1-2 damla çay ağacı yağını damlatın ve sivilceleriniz üzerine sürün. 15-20 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Bu yağı bal ile de karıştırıp uygulayabilirsiniz. Ancak cildiniz hassas ise çay ağacı yağını su ile seyreltip kullanmalısınız. Ölçü 1'e 3 olmalıdır. Yani 1 damla çay ağacı yağına 3 damla su gibi...

-Zerdeçal

Sivilcelere neden olan bakterileri öldürmeye yardımcı olan antibakteriyel özelliğe sahip olan zerdeçal da sırtınızdaki sivilcelerden kurtulmak için etkili bir doğal yöntemdir.

Nasıl kullanılır?

1-2 tatlı kaşığı zerdeçal tozuna biraz susam yağı karıştırığ macun yapın ve bu karışımı sivilcelerinize srüün. 1 saat kadar bekletin ve durulayın. Bunu günde 1 veya 2 kez yapabilirsiniz.

-Limon

Herkesin bildiği gibi limon da sırtınızdaki sivilcelere karşı açtığı savaçta oldukça etkilidir. Limonda bulunan doğal asit sayesinde, vücudunuz ölü hücrelerden arını, gözenekler açılır ve antibakteriyel özelliği sayesinde de sırtta akne üreten bakterileri ciltten uzaklaştırır.

 

Nasıl yapılır?

Bir dilim taze limonu, sırtta sivilcelerin olduğu bölgeye sürün. Soğuk su ile durulamadan önce 10 dakika bekleyin. Bunu günde 1-2 kez uygulayın. Eğer cildiniz hassas ise limonu direk cildinize uygulamayın, eşit miktarda gül suyu ile karıştırıp, bir pamuk yardımıcı ile sırttaki sivilcelerinize sürün. 20-25 dakika bekledikten sonra soğuk ile yıkayın. Bunu günde 2 kez tekrarlayın.

Sırtta sivilce için hangi doktora gidilmeli?

Cildiye(Dermatoloji) bölümü gereken tedaviyi yapmasına rağmen tedaviye cevap alınamıyor ise içten gelen bir sorundan dolayı kaynaklanacağından dahiliye bölümünden randevu alınarak çeşitli testlerin yapılması istenebilir. Test sonuçlarına göre hastanın hangi bölüme geçmesi gerektiği ve tedavisi belirlenecektir.

Sırtta sivilce çıkması nasıl önlenir?

Mutlaka sağlıklı beslenmeye ve su tüketimine dikkat etmeniz gerekir. Yeterli miktarda bile su tüketimi sivilcelerinizin çıkmasını engelleyecektir.

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Zamansız Kot

Zamansız Kot
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde ani durumlar ortaya çıkabilir. İlişkilerinize daha romantik yaklaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte yeni yolculuk planları organize etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.  Sorumlu olduğunuz konularda yeni temeller atmak isteyeceğiniz koşullar oluşabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde harcamalarda artış olabilir. Ortaklı konularda kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. Alacak borç ilişkileriyle uğraşabilirsiniz. Duygusal yönden bağlayıcı durumlar oluşabilir. Sorumluluğunu aldığınız işleri başlatmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerin de eğlencede ve zevklerde abartı söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İkili ilişkilerinizdeki duygusal beklentileriniz gündeminizi etkileyebilir. Eşiniz ile ilgili konularda daha tepkisel davranabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde ellerinizi kirletebilirsiniz. Yaşanan olaylarda kendi hakkınızı savunmanız gerekebilir. Karşınızdakilerle uyum içinde olmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma koşullarındaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı çok daha dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları daha net görmeye başlamış olabilirsiniz. İlerleme sağlamak için yeni planlar yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde organizasyonlara katılabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı kullanmak için fırsatlar yakalayacaksınız. Çocuklarınıza zaman ayırabilirsiniz. Aşk hayatınız için olumlu koşullar söz konusu. Akşam zevk aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde ilişkide olduğunuz kişiye zaman ayırmak size iyi gelecektir. Gün içinde ailevi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz konulara yön kazandırmak isteyebilirsiniz. Yabancılarla ilgili konularda fırsatlar oluşabilir. Duygularınızı daha net gördüğünüzü düşünebilirsiniz. Akşama doğru kendinizi alışverişe verebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareket ve iletişimin yoğun olduğu bir gündeminiz olabilir. Eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. İletişimden kaynaklı sıkıntılara karşı dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizdeki değişiklikler hakkında yeni bilgiler edinebilirsiniz. Akşam saatlerinde farklı programlara dâhil olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde kendinizi çok enerjik hissedebilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler işlerinizin kolaylaştıracaktır. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili konular gündeminizi etkileyecektir. Akşam saatlerine doğru planlarınızdaki değişikler sizi farklı yönlere çekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde küçük kazalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda hassasiyetiniz artabilir. İşlerinize yön kazandırmak için harekete geçebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyeceğiniz zamanlar olabilir. Akşam saatlerinde iletişiminiz artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizde olmayan konular yüzünden kayıplar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Gizli kalan konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde duygusal açıdan bloklar hissedebilirsiniz. Sizi yoran olaylarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Akşama doğru planlarınızda değişiklik yaşanabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Arkadaşlarınıza zaman ayırmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sosyal konularla ilgilenmek sizi rahatlatacaktır. Gün içinde tepkilerinizi daha sakin göstermenizde fayda var. Ufak tartışmalar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda başkalarından alacağınız destekler ilerlemenize yardımcı olacak. Gelecek beklentileriniz yönünde adım atmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızdaki olaylar gündeminizi etkileyebilir. Alacağınız sorumluluklar sizi yorabilir. Gün içindeki yoğunluğunuz artabilir. Sakin kalmaya çalışın. Sorumlu olduğunuz konularda engelleri aşmaya çalışabilirsiniz. Üstlerinizden destek alabilirsiniz.  Akşam saatlerinde yapacağınız sanatsal faaliyetler rahatlamanızı sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ortodontist Kerem Atamözlü
Ortodontist Kerem AtamözlüMerhaba! Ben Dr. Kerem
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzVelayet Kime Verilir?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaGöz Altı Işık Dolgusuyla Daha Genç Görünün
Betül Yergök
Betül YergökGeçmişten Gelen Algılarımız
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaVenüs Oğlak Burcunda
Nesrin Sürer
Nesrin SürerHer Yaşta Gençlik İçin A Vitamini
Şebnem Sükan
Şebnem SükanÇizmenin Topuğu: Puglia
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak ToprakAnksiyete ile Baş Edebiliriz
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanÇanta ve Ayakkabı Bağımlılığı
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşEv Bitkilerine Kış Bakımı
En Çok İzlenen Videolar
Double-leg stretch (çift bacak esnetme) egzersiziDouble-leg stretch (çift bacak esnetme) egzersizi
Eda İle Ne Konuştuk? - Aşk PsikoloğuEda İle Ne Konuştuk? - Aşk Psikoloğu
Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu TarifiYediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu Tarifi
Eda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen YavuzerEda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen Yavuzer

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bağımlılıktan kurtulmanın anahtarı: Beslenme terapisi

Bağımlılıktan kurtulmanın anahtarı: Beslenme terapisi

Lenfödem nasıl bir hastalık? İşte bilinmesi gerekenler

Lenfödem nasıl bir hastalık? İşte bilinmesi gerekenler

Danilo Zanna’dan TikTok’a Özel Mutfak Sırları

Danilo Zanna’dan TikTok’a Özel Mutfak Sırları

2020’ye başlamadan güçlü bir nefes alıyoruz!

2020’ye başlamadan güçlü bir nefes alıyoruz!

Sıradaki Haber