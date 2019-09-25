Sonbaharın turuncu rengini mutfağınıza taşıyacak 4 tatlı tarifi

Sonbaharın vazgeçilmez ve buram buram kokan mükemmel meyvelerinden tatlı yapmaya ne dersiniz? Mandalina, trabzon hurması ve bal kabağından oluşan 4 tatlı tarifini sizin için paylaştık. Sofralarınızı şenlendirecek, sonbahar da içinizi ısıtacak bu tarifleri evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte sonbaharın turuncu rengini mutfağınıza taşıyacak 4 tatlı...

Mandalinalı çikolatalı tart





Malzemeler:

-Tart hamuru

-2 mandalina

-1,5 su bardağı krema

-300 gr çikolata

-75 gr tereyağı

-2 yemek kaşığı portakal suyu

-1 su bardağı şeker

-1 mandalina kabuğu ve suyu

-2 mandalina

-1 su bardağı su

-Bir tutam tuz

Nasıl yapılır?

-Tart hamurunu 180 derecelik fırında 15 dk pişirin.

-Bu sırada kremayı kaynatıp ateşten alın içine çikolataları ekleyip karıştırın sonrasında tereyağı, portakal suyu, mandalina kabuğu, mandalina suyu ve tuzu ilave edin.

-Sonrasında 2 mandalinayı ince ince doğrayın bir sos tenceresinin içine su ve şekeri ekleyin ve mandalinaları koyun iyice kaynatın ve mandalinaları yumuşayınca içinden alıp tel üzerinde soğutun.

-Şurubu 2-3 dk daha kaynatıp koyulaştırın. Çikolatayı pişip soğuyan tart hamurunun üzerine dökün ve buzdolabında soğutun.

-Sonrasında mandalinaları dizin ve soğuyan şurubu dökerek servis edin.

Trabzon hurmalı kek





Malzemeler:

-4 adet orta boy trabzon hurması

-1 su bardağı şeker

-3 adet yumurta

-1 su bardağı sıvı yağ

-1 paket vanilin

-3 su bardağı un

-1 paket kabartma tozu

-1 çay kaşığı tarçın

-1 çay kaşığı toz zencefil

Üzeri için:

-1 adet büyük boy trabzon hurması

-2 yemek kaşığı toz şeker

Nasıl yapılır?

-Fırınınızı 180 derecede ısıtarak işe başlayın.

-Trabzon hurmalarınızın çekirdeklerini çıkarın. Çatal yardımıyla ezerek ya da rondodan geçirerek püre kıvamına getirin.

-Un, kabartma tozu, vanilya, tarçın ve zencefili ayrı bir kabın içinde güzelce karıştırın.

-Şeker, püre haline getirdiğiniz Trabzon hurması ve sıvı yağı bir kabın içine alıp mikser ya da tel çırpıcı yardımıyla çırpın.

-Karışımın içine tek tek kırın ve her kırdığınız yumurtanın ardından mikserle çırpmaya devam edin.

-İyice karıştığından ve şekerin eridiğinden emin olduğunuzda çırpmayı bırakın.

-Unlu karışımı sıvı malzemelerin üzerine iki seferde ekleyin. Spatula yardımıyla güzelce karıştırın.

-Homojen bir karışım elde ettiğinizde yağlanmış baton ya da başka bir kek kalıbın içine harcı ilave edin.

-Isıttığınız fırında içi pişene kadar yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirin.

-Çıkarıp dinlenmeye bırakın.

Üzeri için:

-Trabzon hurmasının çekirdeğini çıkarıp ince ince doğrayın.

-Üzerine biraz toz şeker serpin ve 180 derecelik fırında yaklaşık 7 dakika kadar pişirin.

-Fırından çıkardığınız kekin üzerine yerleştirin. Dilimleyip servis edin.

Bal kabağı topları





Malzemeler:

-1 su bardağı hurma

-1/2 su bardağı ceviz

-1/3 su bardağı bal kabağı püresi

-1/4 su bardağı hindistan cevizi

-2 çay kaşığı vanilya

-1 çay kaşığı tarçın

-1/4 çay kaşığı muskat

-1/4 çay kaşığı karanfil

-Bir tutam tuz

Nasıl yapılır?

-Hurmaları 10 dk ılık suda bekletin. Sonrasında bütün malzemeleri blendera atıp hamur kıvamına gelene kadar karıştırın.

-Minik toplar yapıp buzdolabında bekletin ver servis edin.

Bal kabaklı milföy





Malzemeler:

-Milföy hamuru

-1/2 su bardağı bal kabağı püresi

-1/2 çay kaşığı bal kabağı turtası baharatı

-2 yemek kaşığı şeker

-1 yumurta sarısı

-1/2 su bardağı pudra şekeri

-1 yemek kaşığı bal

-1/2-1 yemek kaşığı süt

Nasıl yapılır?

-Bal kabağı püresi, şeker ve baharatı karıştırıp milföylerin içine sarın, üzerine yumurta sarısı sürerek 190 derecelik fırında 10-12 dk pişirin.

-Sonrasında kalan malzemeleri karıştırıp üzerine sos olarak ekleyerek servis edin.

Mandalinalı mus tarifi





Malzemeler:

-3 yumurta sarısı

-1/4 su bardağı şeker

-1,5 su bardağı labne ya da krem beyaz peynir

-1/4 su bardağı beyaz çikolata

-1 tepeleme kaşığı vanilya

-10 mandalina

-1,5 su bardağı krema

-6 yemek kaşığı pudra şekeri

Nasıl yapılır?

-Mandalinaların tepelerini kesip içlerini boşaltın. Çıkan mandalinaların suyunu sıkın ve 1/2 su bardağı kadarını ayırın.

-Daha sonra mandalina suyunu kaynatıp 1-2 yemek kaşığı kadar olacak şekilde suyunu buharlaştırın ve ateşten alın.

-Yumurta sarılarını şeker ve vanilya ile birlikte çırpın. Sonrasında benmaride karıştırarak pişirin.

-Sonrasında içerisine erimiş çikolata ve kaynattığınız mandalina suyunu ilave edin ve ateşten alın.

-Bu sırada labne ve 2 yemek kaşığı pudra şekerini çırpın. Kremayı kabarana kadar çırpın ve kalan şekeri ekleyin içine labneyi ekleyin.

-Sonrasında yumurtalı karışımla karıştırın ve mandalina kabuklarına doldurun.

Afiyet olsun.