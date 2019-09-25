Sonbaharın turuncu rengini mutfağınıza taşıyacak 4 tatlı tarifi
Sonbaharın en lezzetli meyvelerini sofranıza getirdik! Mandalina, trabzon hurması ve bal kabağından oluşan 4 tatlı tarifini sizin için paylaşıyoruz. İşte sonbaharda ruhunuzu tatlandıracak o tarifler...
Sonbaharın vazgeçilmez ve buram buram kokan mükemmel meyvelerinden tatlı yapmaya ne dersiniz? Mandalina, trabzon hurması ve bal kabağından oluşan 4 tatlı tarifini sizin için paylaştık. Sofralarınızı şenlendirecek, sonbahar da içinizi ısıtacak bu tarifleri evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte sonbaharın turuncu rengini mutfağınıza taşıyacak 4 tatlı...
Mandalinalı çikolatalı tart
Malzemeler:
-Tart hamuru
-2 mandalina
-1,5 su bardağı krema
-300 gr çikolata
-75 gr tereyağı
-2 yemek kaşığı portakal suyu
-1 su bardağı şeker
-1 mandalina kabuğu ve suyu
-2 mandalina
-1 su bardağı su
-Bir tutam tuz
Nasıl yapılır?
-Tart hamurunu 180 derecelik fırında 15 dk pişirin.
-Bu sırada kremayı kaynatıp ateşten alın içine çikolataları ekleyip karıştırın sonrasında tereyağı, portakal suyu, mandalina kabuğu, mandalina suyu ve tuzu ilave edin.
-Sonrasında 2 mandalinayı ince ince doğrayın bir sos tenceresinin içine su ve şekeri ekleyin ve mandalinaları koyun iyice kaynatın ve mandalinaları yumuşayınca içinden alıp tel üzerinde soğutun.
-Şurubu 2-3 dk daha kaynatıp koyulaştırın. Çikolatayı pişip soğuyan tart hamurunun üzerine dökün ve buzdolabında soğutun.
-Sonrasında mandalinaları dizin ve soğuyan şurubu dökerek servis edin.
Trabzon hurmalı kek
Malzemeler:
-4 adet orta boy trabzon hurması
-1 su bardağı şeker
-3 adet yumurta
-1 su bardağı sıvı yağ
-1 paket vanilin
-3 su bardağı un
-1 paket kabartma tozu
-1 çay kaşığı tarçın
-1 çay kaşığı toz zencefil
Üzeri için:
-1 adet büyük boy trabzon hurması
-2 yemek kaşığı toz şeker
Nasıl yapılır?
-Fırınınızı 180 derecede ısıtarak işe başlayın.
-Trabzon hurmalarınızın çekirdeklerini çıkarın. Çatal yardımıyla ezerek ya da rondodan geçirerek püre kıvamına getirin.
-Un, kabartma tozu, vanilya, tarçın ve zencefili ayrı bir kabın içinde güzelce karıştırın.
-Şeker, püre haline getirdiğiniz Trabzon hurması ve sıvı yağı bir kabın içine alıp mikser ya da tel çırpıcı yardımıyla çırpın.
-Karışımın içine tek tek kırın ve her kırdığınız yumurtanın ardından mikserle çırpmaya devam edin.
-İyice karıştığından ve şekerin eridiğinden emin olduğunuzda çırpmayı bırakın.
-Unlu karışımı sıvı malzemelerin üzerine iki seferde ekleyin. Spatula yardımıyla güzelce karıştırın.
-Homojen bir karışım elde ettiğinizde yağlanmış baton ya da başka bir kek kalıbın içine harcı ilave edin.
-Isıttığınız fırında içi pişene kadar yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirin.
-Çıkarıp dinlenmeye bırakın.
Üzeri için:
-Trabzon hurmasının çekirdeğini çıkarıp ince ince doğrayın.
-Üzerine biraz toz şeker serpin ve 180 derecelik fırında yaklaşık 7 dakika kadar pişirin.
-Fırından çıkardığınız kekin üzerine yerleştirin. Dilimleyip servis edin.
Bal kabağı topları
Malzemeler:
-1 su bardağı hurma
-1/2 su bardağı ceviz
-1/3 su bardağı bal kabağı püresi
-1/4 su bardağı hindistan cevizi
-2 çay kaşığı vanilya
-1 çay kaşığı tarçın
-1/4 çay kaşığı muskat
-1/4 çay kaşığı karanfil
-Bir tutam tuz
Nasıl yapılır?
-Hurmaları 10 dk ılık suda bekletin. Sonrasında bütün malzemeleri blendera atıp hamur kıvamına gelene kadar karıştırın.
-Minik toplar yapıp buzdolabında bekletin ver servis edin.
Bal kabaklı milföy
Malzemeler:
-Milföy hamuru
-1/2 su bardağı bal kabağı püresi
-1/2 çay kaşığı bal kabağı turtası baharatı
-2 yemek kaşığı şeker
-1 yumurta sarısı
-1/2 su bardağı pudra şekeri
-1 yemek kaşığı bal
-1/2-1 yemek kaşığı süt
Nasıl yapılır?
-Bal kabağı püresi, şeker ve baharatı karıştırıp milföylerin içine sarın, üzerine yumurta sarısı sürerek 190 derecelik fırında 10-12 dk pişirin.
-Sonrasında kalan malzemeleri karıştırıp üzerine sos olarak ekleyerek servis edin.
Mandalinalı mus tarifi
Malzemeler:
-3 yumurta sarısı
-1/4 su bardağı şeker
-1,5 su bardağı labne ya da krem beyaz peynir
-1/4 su bardağı beyaz çikolata
-1 tepeleme kaşığı vanilya
-10 mandalina
-1,5 su bardağı krema
-6 yemek kaşığı pudra şekeri
Nasıl yapılır?
-Mandalinaların tepelerini kesip içlerini boşaltın. Çıkan mandalinaların suyunu sıkın ve 1/2 su bardağı kadarını ayırın.
-Daha sonra mandalina suyunu kaynatıp 1-2 yemek kaşığı kadar olacak şekilde suyunu buharlaştırın ve ateşten alın.
-Yumurta sarılarını şeker ve vanilya ile birlikte çırpın. Sonrasında benmaride karıştırarak pişirin.
-Sonrasında içerisine erimiş çikolata ve kaynattığınız mandalina suyunu ilave edin ve ateşten alın.
-Bu sırada labne ve 2 yemek kaşığı pudra şekerini çırpın. Kremayı kabarana kadar çırpın ve kalan şekeri ekleyin içine labneyi ekleyin.
-Sonrasında yumurtalı karışımla karıştırın ve mandalina kabuklarına doldurun.
Afiyet olsun.