Tansiyon düşüklüğü belirtileri nelerdir? Tansiyon neden düşer, ne iyi gelir? Düşen tansiyonu dengeleyin

Tansiyon; kalbin pompaladığı kanın, damarlara uyguladığı basınçtır. Kan basıncı gün içerisinde farklılık gösterir. Kalp kanı damarlara şiddetle basarsa tansiyon yükselir, zayıf biçimde basarsa tansiyon düşer. Tansiyonun çok düşmesi durumunda tüm organlar giderek tıkanmaya başlar ve şok meydana gelir.

Tansiyonun düşmesi çıkmasına oranla nispeten daha az tehlikeli bir durumdur. Baş dönmesi, göz kararması ve hatta bayılmaya yol açabileceği için nedenleri mutlaka araştırılmalıdır. Tansiyon düşmesinin birçok nedeni vardır. Yetersiz beslenme, kullanılan ilaçların yan etkileri, sıcak ve sıvı kaybı bu nedenlerden bazılarıdır. Merak ettiğiniz tansiyon neden düşer, tansiyon düşüklüğünün belirtileri nelerdir, tansiyon değerleri ne olmalı, tansiyon düşünce ne yapılmalı sorularını sizler için araştırdık.

Tansiyon neden düşer?

Susuzluk

Susuzluk tansiyon düşmesinin başlıca nedenlerinden biridir. Yaz aylarında özellikle vücut susuz kaldığı için tansiyon düşüklüğü meydana gelir. Ateşli hastalıklar, idrar söktürücü ilaçların kullanımı, ishal, kusma, bazı ağır fiziksel aktivitelerde vücutta su kaybı yaşandığından dolayı tansiyon düşüklüğü görülür. Günde 2-2,5 litre su tüketerek susuzluğunuzun önüne geçebilirsiniz.

Kalp hastalıkları

Kalp krizi, kalp yetmezliği, kalp kapakçığı sorunları ve anormal derecede yavaş kalp hızı düşük tansiyona sebep olabilir. Tansiyonun düşmesi kalbin yeterli beslenememesine neden olur.

Gebelik

Hamilelik sırasında hızla genişleyen dolaşım sistemi tansiyon düşmesine sebep olabilir. Gebeliğin ilk 24 haftası bu durum normal kabul edilir ancak doğumdan sonra tansiyonun gebelik öncesi seviyesine geri gelmesi gerekir.

Yetersiz beslenme

Özellikle B12 ve folat bakımından yetersiz bir beslenme kırmızı kan hücresi üretimini olumsuz yönde etkiler ve bu durum tansiyonun düşmesine neden olur.

Alerjik reaksiyonlar

Ciltte kaşıntı, solunum güçlüğü, yutkunmada zorlanma gibi alerjik reaksiyonlar da kan damarını genleştirebilir ve tansiyon düşmesine neden olur.

Kan kaybı

Ciddi yaralanma, iç kanama gibi durumlarda yaşanacak ciddi kan kaybı kan basıncının düşmesine yol açabileceği için tansiyon düşmesi normaldir.

Şiddetli enfeksiyon ( Septik şok) görüldüğünde

Septik şok bir enfeksiyondur. Septik şok, enfeksiyona neden olan bakterinin tutunduğu organdan çıkıp kana karışması ile ortaya çıkar. Damarlara giren bakteri burada bir toksin üreterek kan basıncının düşmesine neden olur. Bu düşüş hayati risk taşıyacak kadar tehlikelidir.

Endokrin hastalıklar

Vücudun hormon üretimini engelleyen tüm hastalıklar düşük tansiyona neden olmaktadır. Tiroid bezinin az çalışması, tiroid bezinin çok çalışması, kan şeker düşüklüğü, şeker hastalığı, böbreküstü bezi yetmezliği ve Adrenal yetmezlik gibi endokrin hastalıklarda tansiyon düşüklüğü görülür.

Bazı ilaçların kullanımı

Tansiyon ilaçları, Parkinson hastalığı ilaçları, idrar söktürücüler ve antidepresan haplarının kullanımında tansiyon düşüklüğü görülebilir.

Tansiyon düşüklüğünün belirtileri nelerdir?

- Baş dönmesi

- Kalp atışının hızlanması

- Halsizlik, yorgunluk

- Bulanık görme

- Mide bulantısı

- Hızlı nefes alıp verme

- Nemli, soğuk, soluk cilt

- Zihin bulanıklığı

- Konsantrasyonda zorlanma

- Bayılma

Tansiyon değerleri ne olmalı?

Düşük - Büyük tansiyon 10 - küçük tansiyon 6’dan az olanlar

Normal - Büyük tansiyon 12 - küçük tansiyon 8

Yüksek - Büyük tansiyon 13.5 - küçük tansiyon 8.5’in üstünde

Tansiyonu düşük kişilerde büyük tansiyonun düşüklüğü önem taşır. Üst sınır 9-10 olarak kabul edilebilir. Küçük tansiyonun düşük olması çok önemli değildir.

Tansiyon düşünce ne yapılmalı?

Tuzlu ayran

Bir bardak ayran veya suyun içine yarım tatlı kaşığı tuz katarak içebilirsiniz. Kalp, böbrek problemi yaşayanlar ve hamileler tuz tüketiminde dikkatli davranmalıdır bu yüzden doktorunuza danışarak uygulamanızda fayda var.

Kuru üzüm

Bir kaba 25-30 adet kuru üzüm, bir çay bardağı su koyun ve bir gece bekletin. Sabah üzümleri yiyin ve suyu da için. Üzüm kan basıncınızı arttırmanıza yardımcı olur.

Badem sütü

5-6 adet bademi akşamdan suya bırakın ve sabah kabuğunu soyup bademi ezerek macun hale getirin. Ardından bir su bardağı süte bademleri ilave edin ve kaynatıp her sabah için. Faydasını göreceksiniz.

Sıcak ortamlardan uzak durulmalı

Aşırı sıcak ortamlarda (örneğin, çok sıcak küvette, hamamda, buhar banyosunda) kalmamalı, güneşlenirken dikkatli olmalı.

Ani hareketlerden kaçınılmalı

Ani bedensel hareketlerden kaçınmalı, özellikle, yataktan kalkarken oturur durumdan ayağa kalkarken yavaş ve kademeli hareket etmeli,