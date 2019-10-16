Kocanız Taze Baba mı?

Tebrikler, ebeveyn oluyorsunuz. Korkmayın hiç kimse doğuştan ebeveyn değildir, ancak pek çoğumuz zamanla iyi birer anne baba olabilir, kendimizi geliştirebilir, daha da iyiye gidebiliriz. İyi ebeveynlik deneyim, cesaret ve kendini iyi tanımayı gerektirir.

Bu yeni rolün zaman zaman sizden tahmin ettiğinizden de fazlasını talep edeceğini göreceksiniz ama unutmayın, işin güzel yanı şu: Daha iyi bir ebeveyn olduğunuzda daha iyi bir insan da olacaksınız.

Anne babalık uzun vadeli bir proje; önünüzde en az yirmi yıl olduğunu düşünürseniz...

Bu projede yalnız değilsiniz. Bebek bezi değişiklikleri, beslenme programları, uykusuz geceler...

Tüm faaliyetlerinizin yeni merkezi artık bebeğiniz. Taze bir anne ve onun kadar meraklı ve istekli taze baba; kocanız...

Yeni rollerinizde size anne olarak ufacık bir görev daha düşüyor. Kocanızı yeni baba olmaya desteklemek. Peki bunu nasıl yapmalısınız?

Bir Adım Geri At

Bebeğinizin emzirirken, uyuturken, hatta banyo yaparken yanındasınız. Aranızda ilk bağ oluşuyor. Bu fırsatı bekleyen biri daha var, kocanız. Ona bebeğe bağlanma fırsatları sunun. Kocanıza yapabilecekleri için ara sıra mola vererek fırsat verin.

Ona Rehberlik Et

Fırsat sunduktan sonra bile, kocanız bebeğe yapamayacakları konusundaki gerginliği nedeniyle geri durabilir. Çoğu zaman yeni babalar bebekleri doğru tutamayıp, incitmekten çekinirler. Ona doğru pozisyonları göster ve güven duymasını sağla.

Sabırlı Ol

Kadınlar olarak, bebeğimizin ihtiyaçlarını bir anda anlayabilmemiz için doğal annelik içgüdülerimiz var. Ancak bu, kocanız için geçerli değildir. Bu yüzden bebeği hakkında bir şeyler öğrenmek için çaba sarf ettiğinde sabırlı olun.

Çabalarını Takdir Et

Kocanız iyi bir baba olmak için çok çaba sarf ediyor. Çocuk bezini değiştirmeyi, bebeği yorgun olduğunuzda sakinleşmek için devralmayı öğrenebilir ve arkadaşlarınızı ziyaret etmek isterseniz bebek bakıcılığına bile gönüllü olabilir. Çabalarını takdir ettiğinizde, onu devam etmesi için motive olacaktır.

Uyumlu, kendine güvenen, bağımsız ve mutlu insanlar yetiştirebilmek için öncelikle kocanızla sonra çocuğunuzla bir bağ oluşturmalı, BİZ duygusunu yaratmalısınız. Bu bağ bir kere doğru kurulduğunda ve doğru iletişim sağlandığında, yaşanacak bütün sıkıntılara, uykusuz gecelere direnecek ve bozulmadan kalacaktır. Çocuğunuzun ilk adımları, okuldaki ilk günleri, ilk aşıları ve ilk kalp kırıklıkları gibi anlarda hep yanınızda olacak. Kısacası hayatı hayat yapan bütün iniş çıkışları birlikte göğüslemenizi sağlayacak... Bu yeni görevde tüm ebeveynlere başarılar...

Aile Danışmanı

Şeyma ABAY

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