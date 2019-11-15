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15.11.2019 - 12:28 |

Uzun ve hacimli kirpikler elde etmek için 4 kolay yöntem

Herkesin kirpik yoğunluğu ve yapısı farklılık gösterir. Ancak o yoğun ideal kirpik görünümünü elde etmek için birkaç kolay yöntem var...

Uzun ve hacimli kirpikler elde etmek için 4 kolay yöntem

Kirpikler yüzün en önemli aksesuarı olarak kabul edilir. Hacimli, kıvrık ve yoğun görünümlü kirpiklere sahip olmak ise herkesin hayali... Gözlerimizi çerçeveleyen kirpiklere bu yöntemleri uyguladığınızda daha güçlü bakışlara sahip olabilirsiniz.

1. Fırçanın ucunu kullanın

Maskarayı kirpikleri daha kalın ve uzun gösterecek bir kozmetik ürünü. Ancak doğru maskarayı seçmek kadar nasıl uygulayacağınızı bilmekte oldukça önemli. Kirpiklerinizin daha yoğun gözükmesini istiyorsanız maskara fırçanızdan yardım alabilirsiniz. Fırçanın ucunu daha çok ürün eklemek için kullanarak kirpiklerinizi birbirlerine yapıştırın. Böylece daha yoğun kirpik dipleri elde edeceksiniz.

2Çevirerek Açın

Daha yoğun ürün elde etmek için fırçayı sürekli maskaraya sokup çıkarmak, ürünün kurumasına sebep olacağından; maskaranızı çevirerek açın ve daha sonra uygulayın.

3. Kıvrım ekleyin

Kıvrımlı kirpikler her zaman daha yoğun ve daha uzun gözüken kirpik türleridir. Kirpiklerinizi kıvırmak için, kirpik kıvırıcınızı kurutma makinesi ile 10 saniye kadar ısıtıp daha sonra uygulayabilirsiniz.

4. Serumlardan yararlanın

Kirpiklerinizin daha yoğun ve daha kalın bir hal almasını istiyorsanız kirpik serumlarından yararlanın. Kirpik serumları, kirpik köklerini besleyerek daha güzel bakışlar elde etmenizi sağlaycak.

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