Yalnız kadınlar daha mı mutlu?

Kadınların bekarken daha başarılı, erkeklerin de evli olduklarında daha iyi durumda oldukları yargısı halk arasında oldukça yaygın. Yapılan bir araştırmaya göre evlilikte en çok hayal kırıklığına uğrayan kadınlar oluyor.

Araştırma bulguları “Erkekseniz evlenmeniz daha iyi olabilir, ama kadınsanız hiç zahmetine girmeyin” yorumunu yaptırıyor. Bunun nedeni evliliğin erkekler üzerinde olumlu etkilerinin olması. Evlilik erkeklerde sakinleştirici bir etkiye sahip. Evli erkekler iş hayatında daha fazla para kazanıyorlar ve bekar olan hemcinslerine kıyasla daha uzun yaşıyorlar.

Ancak kadınlar için durum tam tersi yönde ilerliyor. Evli kadınlar fiziksel ve mental olarak bekar hemcinslerine göre daha fazla yıpranıyor.